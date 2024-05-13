Состоялось оглашение буллы о Юбилее Святого 2025 года (+ ФОТО)

Вечером 9 мая в базилике Св. Петра Папа Франциск возглавил богослужение Вечерни Вознесения Господня; по этому случаю состоялось оглашение буллы о церковном Юбилее 2025 года. Передает русская служба Vatican News.

В документе, озаглавленном Spes non confundit («Надежда не постыжает»), Папа затрагивает такие вопросы, как единая дата празднования Пасхи всеми христианскими Церквами, порядок открытия и закрытия Святых врат четырёх Папских базилик в Риме. Юбилей завершится закрытием Святых врат собора Святого Петра 6 января 2026 года, в то время как врата остальных трёх базилик будут закрыты 28 декабря того же года.

Епископ Рима надеется, что Юбилейный год принесет «мир для всего мира, который снова погрузился в трагедию войны».

Папа рассматривает проблему снижение рождаемости, которая напрямую связана с ускорившимся ритмом жизни, страхом перед будущим, отсутствием гарантий занятости и социальной защиты, с социальными моделями, в которых преобладает погоня за прибылью. В качестве решения Епископ Рима призывает верующих и гражданское общество поддерживать молодых людей в их желании продолжать человеческий род.

Папа настаивает на отмене смертной казни, подчёркивая необходимость достойных условий содержания и более гуманного отношения к заключенным. В связи с этим звучит призыв к правительствам рассмотреть формы амнистии или смягчения наказания, а также пути реинтеграции заключенных в общество.

Юбилейный Год должен дать надежду больным, молодежи, мигрантам, а также великому множеству неимущих, лишенных самого необходимого для жизни. Как одно из решений этой проблемы Епископ Рима в очередной раз призывает к созданию «Всемирного фонда для окончательного искоренения голода» на средства, полученные от военных расходов. Богатые государства призываются «простить долги стран, которые никогда не смогут их выплатить». Это вопрос справедливости, который сегодня усугубляется новой формой беззакония: «экологическим долгом», особенно между Севером и Югом.

«Не оставим своим участием пожилых людей, которые испытывают одиночество».

Папа Франциск приглашает верующих взглянуть на свидетельство мучеников, принадлежащих к различным христианским традициям, и выражает пожелание, чтобы в течение Святого года «не было недостатка в экуменических богослужениях».

Упоминая Таинство Покаяния, Папа заявляет о продолжении служения миссионеров милосердия и просит епископов направлять их туда, где «надежда подвергается испытанию» или где попирается достоинство человека.

Епископ Рима обращается к верующим Восточных Церквей, которые «много страдали, часто до самой смерти, за свою верность Христу и Церкви». Эти братья «должны чувствовать себя особенно желанными гостями в Риме, который является Матерью и для них», – пишет Папа и призывает паломников, прибывающих в Вечный город, взывать в богородичных святилищах о заступничестве Марии, дабы «ощутить близость самой нежной из Матерей, Которая никогда не оставляет Своих детей».