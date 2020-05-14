14 мая. Святой Матфий, апостол. Праздник

Матфий (еврейское «дар Яхве») – апостол, избранный в число Двенадцати вместо отпавшего Иуды Искариота, дабы тем самым восстановить сакральное число, представляющее двенадцать колен Израиля. В Новом Завете он упомянут один единственный раз, в Книге Деяний (Деян 1,15-26), описывающей сцену избрания по жребию.

Церковное предание называет местом его послепасхальной проповеди Сирию, Малую Азию, Македонию и даже Западную Грузию. Житие приписывает ему чудотворение, исцеление больных, прокаженных, воскрешение умерших, экзорцизм. Затем он вернулся в Иудею, где был приговорен к смерти Синедрионом и побит камнями. Но согласно греческим источникам он был распят на кресте. Мученическую смерть Матфия относят к 63 году.

Предание утверждает, что мощи апостола Матфия были перенесены императрицей Еленой в Трир на территории нынешней Германии (в то время – одна из императорских резиденций), где покоятся и доныне в крипте аббатства Св. Матфия.

Из книги Ф. Карвахала в «Общении с Богом»:

После предательства Иуды в общине Двенадцати появилось одно вакантное место. Выборы нового Апостола обязательно должны были произойти – во исполнение пророчества, произнесенного Святым Духом, и воли Самого Иисуса. Господь ясно дал понять, что именно Двенадцать должны стать Его Апостолами. Новый народ Божий должен был иметь двенадцать столпов, подобно тому, как ветхозаветный народ Божий происходил от двенадцати патриархов – родоначальников колен Израилевых.

Действуя в рамках своих пастырских полномочий, апостол Петр сформулировал условия, которым должен отвечать тот, кто получит право войти в общину Апостолов. Он должен лично знать Иисуса, хорошо понимать Его учение и быть Его свидетелем. Петр в своем выступлении отмечает: «Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его» (Деян 1,21-22). Иначе говоря, новоизбранный Апостол должен быть непосредственным свидетелем проповеди Иисуса и Его дел на протяжении всего Его публичного служения, а в первую очередь – свидетелем Его Воскресения. Тридцатью годами позже в своем последнем обращении ко всем христианам Петр скажет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия» (2 Петр 1,16).

Петр не назначает нового Апостола сам, а предлагает бросить жребий. Такая практика была известна в Ветхом Завете (ср. Лев 16,8-9; Числ 25,55). «В полу бросается жребий, но всё решение его – от Господа», — читаем мы в Книге Притчей (Притч 16,33). «И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия…» Заметим, что «Матфий» – это сокращенная форма имени «Маттафия», означающего дар Божий. «И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам». Один древний историк вспоминает предание, согласно которому Матфий принадлежал к группе семидесяти (двух) избранников, посланных Иисусом проповедовать Израилю вслед за Двенадцатью.

Прежде чем приступить к избранию, Петр и вся состоящая из ста двадцати человек община прилежно молятся Богу: ведь на самом деле избирают не они, настоящее призвание – это всегда дар Божий. Вот почему они говорят: «Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал».

Одиннадцать апостолов и прочие ученики не решаются сами, на свой страх и риск, определить человека, способного занять место Иуды. Так и апостол Павел, чувствуя потребность определиться с подлинным характером своего призвания, подчеркивает, что он «избран не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых» (Гал 1,1). Господь Сам выбирает и посылает.

Только что избранный Матфий уходит в молчании. Чуть позже он, вместе с другими Апостолами, испытает восторг Пятидесятницы, потом отправится в миссионерские путешествия, будет проповедовать и исцелять больных, однако его имя больше ни разу не появится на страницах Священного Писания. Тем не менее, он, подобно прочим Апостолам, станет столпом истинной веры и останется им навсегда. Он станет светильником, сияющим в темном месте, на который с величайшей благосклонностью воззрит с небес Бог.