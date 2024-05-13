Папа встретился с общественными деятелями и лауреатами Нобелевской премии мира (+ ФОТО)

11 мая Святейший Отец встретился в Ватикане с участниками Всемирной встречи на тему общечеловеческого братства #BeHuman, организованной ватиканским фондом Fratelli tutti. С общественными деятелями и лауреатами Нобелевской премии мира Папа поделился обеспокоенностью о «планете, объятой пламенем». Передает русская служба Vatican News.

«Война – это обман, равно как идея международной безопасности, основанная на сдерживании страхом, – подчеркнул Святейший Отец. – Для установления прочного мира нужно заново признать нашу общую человечность и поставить братство в центр жизни народов. Только так возникнет модель сосуществования, способная подарить будущее человеческой семье. Мир политический нуждается в мире сердечном, который убедит людей в том, что жизнь неизменно побеждает любые формы смерти».

Епископ Рима назвал участников встречи «свидетелями объединяющей человечности», которая побуждает признавать друг друга братьями несмотря на различия в культуре и истории. Современный мир нуждается в искусстве сосуществования, которое можно постигнуть лишь через сострадание, – это ключевой посыл энциклики Fratelli tutti: именно сострадание, как в притче о Добром самаритянине, позволяет стать братом для другого человека.

Святейший Отец призвал гостей продвигать «братство, выходящее наружу» и помогать гражданскому обществу строить на этом принципе эффективную политику. Плодом римской всемирной встречи может стать Хартия человека, включающая в себя, наряду с правами, модели поведения и практические доводы того, что делает нас в жизни более человечными.

Папа Франциск поблагодарил делегатов за воссоздание «грамматики человека», призвал продолжать путь в духе братства и учиться у молодёжи, которая участвовала в римской встрече: миротворчество должно стать «жизненным обязательством и пророческим жестом милосердной любви».