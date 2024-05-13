Новый фильм: «Синод — радость идти вместе» (+ ВИДЕО)
Фильм «Синод — радость идти вместе» (36 минут) создан ТВ компанией Blagovest Media International в 2023 году совместно с Архиепархией Божией Матери в Москве, сообщает сайт ККЕР.
Удивительно, но сам процесс работы над фильмом «Синод — радость идти вместе» стал для его создателей частью синодального пути. Над фильмом работали как телевизионные профессионалы из Blagovest Media International, так и священники, миряне, прихожане с разным опытом церковной жизни. Поэтому, все вместе, помогая друг другу, искали суть того, чем является синодальность для современной Церкви.
Эти творческие поиски подняли тему восстановления структур Католической Церкви в России последние 30 лет. И выяснилось, что синодальность хранит в себе опыт истории своей национальной Церкви, сегодняшнее бытование в приходской жизни и, самое главное, открытость к общению с прихожанами не только других епархий и стран, но и других конфессий.
Потребовалось более полутора лет, чтобы придти к такому простому, но сущностному утверждению, которым, собственно, открывается фильм — «Синод — это сама Церковь». Эти слова в фильме произносит Архиепископ Павел Пецци, участник пяти синодов Католической Церкви.
Этот фильм зовет поднять голову, услышать ближнего, ощутить радость быть едиными во вселенской Церкви.
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