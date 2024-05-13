Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli 12 мая 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli 12 мая 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Май 13, 2024

Своим Словом и благодатью Таинств Иисус показывает нам красоту Отечества, к которому мы движемся, сказал Святейший Отец в своем размышлении перед полуденной богородичной молитвой в день, когда в Италии и многих других странах отмечалось торжество Вознесения. Передает русская служба Vatican News.

Возвращение Иисуса к Отцу представляется не как Его желание отделиться от нас, а, скорее, как стремление предшествовать нам у цели, то есть в небесах, отметил Папа, проведя аналогию с альпинистами, поднимающимися в гору в одной связке: мы долго идем с трудом, и наконец за поворотом открывается просторный горизонт. Тогда мы находим в себе силы, чтобы сделать последнее усилие и достичь вершины. Мы, Церковь, являемся тем телом, которое Иисус, вознесшись на небо, влечет за Собой, оставаясь с нами в одной «связке», подчеркнул Папа.

Мы с радостью поднимаемся вместе с Ним, нашим Главой, зная, что шаг одного означает шаг для всех, чтобы никто не потерялся и не отстал, потому что мы являемся единым телом.

«Шаг за шагом, ступень за ступенью Иисус показывает нам путь. Что же это за шаги? В сегодняшнем Евангелии говорится о Евангелия, крещении, изгнании злых духов, борьбе со змеями, исцелении больных; то есть о делах любви: дарить жизнь, вселять надежду, держаться подальше от всякой злобы и нечестия, отвечать добром на зло, быть рядом со страждущими», — пояснил Папа. Он отметил, что чем больше мы действуем таким образом, чем больше даем Духу Святому преображать себя, чем больше берем с Него пример, тем больше, как в горах, чувствуем, что воздух вокруг нас становится легким и чистым, горизонт — широким, а цель — близкой; чем лучше становятся наши слова и жесты, тем больше расширяются и дышат наши ум и сердце.

Поэтому давайте задумаемся о том, насколько живо в нас стремление к Богу и Его жизни, которая есть жизнь вечная, предложил Папа. Или же нас мало что интересует и мы привязаны к тому, что преходяще, к деньгам, успеху, удовольствиям? Как мы живем своим стремлением к небесам: в уединении, закрывшись от всех, или оно становится для нас поводом любить братьев бескорыстной любовью, видя в них наших спутников по дороге в небеса? «Пресвятая Мария, достигшая цели, да поможет нам вместе, с радостью идти к славе Небес», — воззвал Святейший Отец, завершая размышление.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна