Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli 12 мая 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Своим Словом и благодатью Таинств Иисус показывает нам красоту Отечества, к которому мы движемся, сказал Святейший Отец в своем размышлении перед полуденной богородичной молитвой Regina Caeli в день, когда в Италии и многих других странах отмечалось торжество Вознесения. Передает русская служба Vatican News.

Возвращение Иисуса к Отцу представляется не как Его желание отделиться от нас, а, скорее, как стремление предшествовать нам у цели, то есть в небесах, отметил Папа, проведя аналогию с альпинистами, поднимающимися в гору в одной связке: мы долго идем с трудом, и наконец за поворотом открывается просторный горизонт. Тогда мы находим в себе силы, чтобы сделать последнее усилие и достичь вершины. Мы, Церковь, являемся тем телом, которое Иисус, вознесшись на небо, влечет за Собой, оставаясь с нами в одной «связке», подчеркнул Папа.

Мы с радостью поднимаемся вместе с Ним, нашим Главой, зная, что шаг одного означает шаг для всех, чтобы никто не потерялся и не отстал, потому что мы являемся единым телом.

«Шаг за шагом, ступень за ступенью Иисус показывает нам путь. Что же это за шаги? В сегодняшнем Евангелии говорится о проповеди Евангелия, крещении, изгнании злых духов, борьбе со змеями, исцелении больных; то есть о делах любви: дарить жизнь, вселять надежду, держаться подальше от всякой злобы и нечестия, отвечать добром на зло, быть рядом со страждущими», — пояснил Папа. Он отметил, что чем больше мы действуем таким образом, чем больше даем Духу Святому преображать себя, чем больше берем с Него пример, тем больше, как в горах, чувствуем, что воздух вокруг нас становится легким и чистым, горизонт — широким, а цель — близкой; чем лучше становятся наши слова и жесты, тем больше расширяются и дышат наши ум и сердце.

Поэтому давайте задумаемся о том, насколько живо в нас стремление к Богу и Его жизни, которая есть жизнь вечная, предложил Папа. Или же нас мало что интересует и мы привязаны к тому, что преходяще, к деньгам, успеху, удовольствиям? Как мы живем своим стремлением к небесам: в уединении, закрывшись от всех, или оно становится для нас поводом любить братьев бескорыстной любовью, видя в них наших спутников по дороге в небеса? «Пресвятая Мария, достигшая цели, да поможет нам вместе, с радостью идти к славе Небес», — воззвал Святейший Отец, завершая размышление.