20 % британских атеистов регулярно молятся

ЛОНДОН. Недавно проведенное в Великобритании исследование показало, что каждый пятый из числа неверующих взрослых жителей Соединенного Королевства, парадоксальным образом молится несмотря на то, что считает себя атеистом, сообщает издание британских католиков Catholic Herald.

Не более 10% тех, кто называет себя «неверующими», отметили, что молятся во время житейских трудностей, а 9% сказали, что молятся «время от времени».

Исследование, проведенное ComRes, показало, что более половины взрослых британцев молятся, включая ту треть, которая делает это в местах поклонения, и треть, которая молится перед сном или утром, когда просыпается.

Однако, менее половины из тех, кто молится, считают, что Бог на самом деле слышит их, и лишь четверть молящихся сказали, что им становится легче после молитвы.

Около 3⁄4 отметили, что молятся за свою семью, 41% благодарят Бога за что-либо, а 40% просят о здоровье. Лишь 24% отметили, что молятся, чтобы были преодолены какие-либо глобальные проблемы, в том числе такие, как бедность и природные катастрофы.

Относительно опрошенных христиан известно, что процент молящихся сильно зависит от их деноминации. Например, только 42% католиков сказали, что молятся регулярно, а 13% не молились вообще никогда. 23% англикан молятся регулярно, а треть опрошенных приверженцев Церкви Англии не молятся даже во время трудностей.

Источник: Седмица.ру