Заключительный аккорд визита Папы Франциска в Марокко: святая Месса в столице страны Рабате

«И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его», – этими словами Иисуса Христа из Евангелия от Луки, иллюстрирующими событие возвращение блудного сына — героя известной притчи, Папа Франциск начал свою проповедь в ходе святой Мессы в спорткомплексе Принца Муллы Абдуллы в столице Марокко Рабате, ставшей заключительным аккордом Апостольской поездки Святейшего Отца в эту североафриканскую страну. На богослужении присутствовало более 10 тысяч верных 60-ти национальностей.



По убеждению Понтифика, эти слова вводят нас в само существо притчи, выказывая позицию отца, увидевшего возвращение своего дитяти: он не выжидает пока сын приблизится к отчему дому, но сам спешит ему навстречу, свидетельствуя, насколько дорог и желанен ему этот «блудный сын». Но отец выбегал из дома не один раз. Его радость не была бы полной без присутствия второго сына. Поэтому он также спешит навстречу старшему сыну, приглашая и его на пир. Однако всё выглядит так, что старшему сыну не нравятся дружеские пиры; ему не нравится отчая радость по случаю возвращения младшего сына, растратившего семейное имущество. Он не называет его «моим младшим братом», он говорит «этот твой сын». Для него его брат остается потерянным, поскольку он уже изгнал его из своего сердца.



Из-за своего принципиального нежелания принять участие в празднике старший сын не только не признает своего брата, но отвергает и своего отца. Он предпочитает остаться сиротой, выбирает одиночество. Он не только не пытается понять и простить своего брата, но не приемлет и отца, способного прощать, готового ожидать и бодрствовать, дабы никто из его детей не был потерян, иными словами, отца, способного сострадать. Но нечто подобное, по словам Папы, имеет место и в наших общинах. Существует напряжение, которое, восходя еще к Каину и Авелю, настигает и нас, так что мы бываем вынуждены взглянуть ему в лицо. Кто имеет право находиться среди нас, сидеть за нашим столом, в наших общинах, наполнять улицы и площади наших городов? И вновь и вновь мы слышим убийственное: «Разве я стороже брату моему?» (Быт 4,9).

Далее Епископ Рима отметил, что имеется множество обстоятельств, способных усиливать разделения и конфликты, множество ситуаций, приводящих к столкновениям и вражде. Нам постоянно угрожает искушение поверить в то, будто ненависть и месть являются законными формами быстрого и действенного способа достижения справедливости. Но опыт учит, что ненависть, разделения и месть не производят ничего доброго, они лишь убивают душу народа, лишают надежды наших детей, уничтожают и отбирают у нас всё, что мы любим. Между тем, Иисус призывает нас присмотреться к Сердцу Отца. Только в этом случае мы сможем осознать, что являемся братьями, сможем преодолеть нашу близорукую логику разделений, акцентировать не отличия, отдаляющие нас друг от друга, а то, что нас объединяет. Если мы все вместе будем ежедневно, вознося свой взор к небесам, произносить «Отче наш», между нами возникнет определенная динамика, в которой мы научимся видеть друг друга, воспринимать друг друга не в качестве врагов, а в качестве братьев. В конечном счете, все мы — любимые дети Божьи, коих Он ожидает и коим безмерно радуется.



В заключение своей проповеди Папа указал на то обстоятельство, что евангельская притча о блудном сыне имеет открытый конец. Мы видим отца, который просит своего старшего сына войти в дом и присоединиться к празднику милосердия, разделить радость по случаю возвращения брата. Но евангелист ничего не сообщает о том, откликнулся ли старший сын на это приглашение. Этот открытый финал побуждает нас самих, наши общины завершить эту историю, «дописать до конца притчу» своей собственной жизнью. «Христианин знает, что в Доме Отца обителей много, и лишь те, кто добровольно отказывается разделить Его радость, остаются снаружи», – подытожил Святейший Отец, призывая своих слушателей всячески беречь и развивать культуру милосердия, в контексте которой на ближнего не смотрят с равнодушным пренебрежением и не отворачиваются при виде его страданий.

Поскольку Папская Месса являлась последним публичным событием 28-й Апостольской поездки Франциска, перед тем, как преподать заключительное благословение, он обратился к аудитории с прощальным словом, прежде всего поблагодарив Господа за то, что Тот подарил ему чудесную возможность этого визита в качестве «служителя надежды». Папа также поблагодарил короля Мохаммеда VI за приглашение посетить его страну, как и всех, кто принимал участие в организации Апостольского визита. Отдельная благодарность прозвучала по адресу епископов, священников, монашествующих и мирян, принимающих активное участие в миссии Церкви в Марокко. «С этим чувством благодарности хочу еще раз призвать вас последовательно идти путем развития диалога между христианами и мусульманами, прилагать все усилия к тому, чтобы наше братство стало осязаемым и всеобщим, ибо его источник – в Самом Боге. Так оставайтесь же здесь служителями надежды, в которой так нуждается мир!», – призвал Святейший Отец.



Из спорткомплекса «Принца Муллы Абдуллы» Папа Франциск отправился в аэропорт, откуда вылетел в Рим.

По материалам Vatican News