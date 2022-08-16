Вышло второе издание книги Ольги Седаковой «Перевести Данте»

В Издательстве Ивана Лимбаха вышло 2-е издание книги известного поэта, филолога, этнографа и переводчика Ольги Седаковой «Перевести Данте». Первый тираж был выпушен тем же издательством в 2020 году.

Книга Ольги Седаковой – плод ее многолетней работы по созданию нестихотворного, как можно более близкого к буквальному, комментированного перевода «Божественной Комедии» Данте Алигьери.

Книгу открывают общие размышления о принципах нового перевода и комментария: обдумывая достижения отечественного и западного дантоведения и положение русской словесности, Ольга Седакова отвечает на вопрос, что значит «перевести Данте» сейчас. В этой перспективе и подготовлены переводы и комментарии к трем песням «Чистилища» и «Рая».

В соответствии с традицией Lectura Dantis, каждую песнь предваряет вступление, готовящее читателя к встрече с текстом и помогающее проследить ход дантовской мысли.

Восстанавливая богословскую, философскую и этическую основу «Божественной Комедии», Ольга Седакова проявляет себя блестящим филологом и богословом. Вместе с тем, читая ее перевод и комментарий, невозможно не почувствовать, что они сделаны поэтом, ведущим разговор о Данте с привлечением широкой поэтической традиции, способным услышать в строках великого итальянца то, что слышит только поэт, и дать этому зазвучать в современной поэтической речи.

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— В русской культуре есть огромная лакуна: отсутствие построчного нестихотворного перевода «Божественной Комедии» Данте Алигьери. При этом – перевода комментированного. Думая о «Комедии», русский читатель имеет в виду ее перевод, выполненный М. Л. Лозинским, но нам необходим не какой-то другой стихотворный перевод, а простой подстрочник «Божественной Комедии», по возможности буквальный. И, сказав эти слова, «по возможности буквальный», я отдаю себе отчет, что и такая работа невероятно трудна. Совсем буквальный перевод окажется – по многим причинам – нечитаемым.

В предложенном комментарии я позволяю себе сократить до минимума сведения чисто информативного характера: кто такие Пиериды, Катон Утический и его Марция и т. п. Мне хотелось бы, чтобы комментарий располагался как можно ближе к тексту – был в своем роде увеличительным стеклом, поднесенным к словам Данте. Или иначе: чтобы он окружал эти слова и их соединения, сжатые до предела, широким смысловым пространством, в котором они живут в мире Данте. Комментируя один стих или одно выражение, я привожу стихи и образы из других кантик и песней «Комедии»: так можно почувствовать архитектоническое единство ее целого. Через одну песнь и даже через один стих мы можем заглянуть в уникально связный и немыслимо интенсивный мир «Божественной Комедии».

Ольга Седакова

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Ольга Александровна Седакова родилась в Москве 26 декабря 1949 года в семье военного инженера. В школу пошла в Пекине, где отец в это время (1956-1957 годы) работал военным инженером. Семья была далека от гуманитарных интересов, поэтому важнейшая роль в её жизни с самого начала принадлежала учителям и друзьям. Первым из таких учителей был пианист М.Г. Ерохин, открывший ей не только музыку, но живопись, поэзию, философию; от него впервые она услышала поэтов Серебряного века и ещё неопубликованного по-русски Рильке.

В 1967 году Ольга Седакова поступает на филологический факультет МГУ и в 1973 году заканчивает его с дипломной работой по славянским древностям. Отношения ученичества связывали ее с С.С. Аверинцевым и другими выдающимися филологами – М.В. Пановым, Ю.М. Лотманом, Н.И. Толстым. В круг ее филологических интересов входят история русского и старославянского языков, традиционная культура и мифология, литургическая поэзия, общая герменевтика поэтического текста. Чувствуя, что в эпоху «железного занавеса» и информационной блокады возможность читать на других языках насущно необходима, Ольга Седакова изучила основные европейские языки. Это помогло ей в дальнейшем зарабатывать обзорами новейшей гуманитарной литературы (в 1983 – 1990 годах она работает референтом по зарубежной филологии в ИНИОНе) и переводить «для себя и знакомых». Переводы из европейской поэзии, драмы, философии, богословия (английские народные стихи, Т.С. Элиот, Э. Паунд, Дж. Донн, Р.М. Рильке, П. Целан, Св. Франциск Ассизский, Данте Алигьери, П. Клодель, П. Тиллих и др.), сделанные без мысли о публикации, в последние годы выходят в свет.

Стихи Ольга Седакова начала сочинять с первых лет жизни и довольно рано решила «быть поэтом». С того момента, как её поэтический мир приобрел определённые очертания (формальные, тематические, мировоззренческие), стало очевидно, что этот путь радикально расходится с официальной словесностью, как пути других авторов этого «послебродского» поколения Москвы, Ленинграда и других городов: В. Кривулина, Е. Шварц, Л. Губанова (с которыми её связывала личная дружба). Во «второй культуре» 70-х годов обретались не только литераторы, но художники, музыканты, мыслители… Там шла интенсивная творческая жизнь, которая только отчасти вышла на свет во времена либерализации.

Не только стихи, но и критика, филологические работы Ольги Седаковой практически не публиковались в СССР до 1989 года и оценивались как «заумные», «религиозные», «книжные». У отверженной «второй культуры» тем не менее был свой читатель, и достаточно широкий. Тексты Ольги Седаковой распространялись в машинописных копиях, публиковались в зарубежной и эмигрантской периодике.

В 1986 году вышла первая книга в издательстве YMCA-Press. Вскоре после этого стихи и эссеистика стали переводиться на европейские языки, публиковаться в различных журналах и антологиях и выходить в виде книг. На родине первая книга («Китайское путешествие») выходит в 1990 году.

К настоящему времени издано 67 книг стихов, прозы, переводов и филологических исследований (на русском, английском, итальянском, французском, немецком, иврите, датском, шведском, нидерландском, украинском, польском).

С 1989 года Ольга Седакова преподает в различных университетах мира, читает публичные лекции, участвует в фестивалях поэзии.

С 1991 года сотрудник Института мировой культуры (философский факультет МГУ).

Кандидат филологических наук. Доктор богословия honoris causa (Минский европейский гуманитарный университет, 2003). Автор «Словаря трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы» (Москва, 2008). Офицер Ордена искусств Французской Республики (2012), академик Академии «Sapientia et Scientia» (Рим, 2013), академик Амвросианской Академии (Милан, 2014). Лауреат различных премий, в том числе премии А. Солженицына и Данте Алигьери, а также премии «Мастер» гильдии «Мастера литературного перевода».