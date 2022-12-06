Вышло в свет русское издание книги о брате Роже Шютце

Презентация русского издания книги Сабины Лаплан «Брат Роже из Тэзе. “Не имея почти ничего…”» состоялась в Культурном центре «Покровские ворота».

Герой книги – один из выдающихся людей ХХ века – основатель христианской общины Тезе во Франции Роже Шютц (1915– 2005). Автор раскрывает перед читателем важнейшие моменты становления общины, её путь к единству между Церквами, налаживание связи с молодёжью и бедными людьми по всему миру, особенную связь с Россией.

Книга вышла в Издательстве Библейско-богословского института св. апостола Андрея (ББИ). Директор ББИ Ирина Языкова, открывая встречу, вспомнила, что впервые услышала о Тэзе в конце 1970-х гг.: журнал «Наука и религия» писал про «ужасное место, где молодежь обрабатывают в христианском духе». «Как бы попасть в это место, чтобы и меня там обработали!» – мечтала тогда юная христианка, посещавшая подпольные встречи экуменической общины. Эта мечта сбылась в начале 90-х, и Тэзе стало для Языковой «удивительным открытием», которое сопровождало всю жизнь ее и многих, кто побывал в Тэзе и познакомился с братом Роже. «Это был малый опыт рая для всех нас. Брат Роже удивительным образом соединял разных людей, из разных стран, благодаря ему все чувствовали единение и солидарность. И каждый, кто получил эту райскую прививку в Тэзе, возвращался оттуда и распространял этот опыт», – отметила Языкова.

Автор книги Сабина Лаплан обратилась к читателям посредством видеосвязи. Она говорила об особом отношении брата Роже к России, которое сформировалось еще в его швейцарском детстве, когда мать принимала в своем доме русских эмигрантов, а маленький Роже слушал их рассказы. В Женеве он любил ходить в православный храм, где ощущал «неповторимую атмосферу этого места как окна, распахнутого Божьему присутствию, призывавшему распознать небо на земле». Лаплан отметила также знакомство Роже с православной духовностью благодаря чтению Л. Толстого и Достоевского, его переживание страданий гонимой Русской Церкви в ХХ веке.

«Не имея почти ничего…» – поясняя подзаголовок книги, автор привела слова брата Роже, который говорил: «Я хорошо осознаю, что все, что проживает община, – это знак Евангелия. Чтобы идти вперед, нужно совсем немного, почти ничего». Эти слова подтверждает весь опыт брата Роже, который, приехав в Тэзе в 1940 г., начал принимать людей, бегущих от нацистского режима, сирот, всех нуждающихся. Он был сначала совсем один, потом появилась община «ищущих следования за Христом». Брат Роже призывал все время двигаться, искать новые пути к единству христиан, не отчаиваться, «не сгибаться под напором консерватизма». «Брат Роже испытал на себе, что “почти ничего” может стать источником красоты», если помнить, что «через сам дар жизни Христос Воскресший ждет, когда мы будем готовы воспринять и огонь, и Дух».

«Тысячи и тысячи людей со всего мира приезжают в Тэзе, но история эта началась с одного брата Роже и его молитв», – это поражает и Анну Борзенко, переводчика книги, которую она считает не «просто биографией», но настоящим научным исследованием. Переводчик рассказала о своих впечатлениях от истории семьи Шютц, непростых взаимоотношений Роже с родными и особенно с отцом – пастором, «человеком очень авторитарным и очень честным», который выгнал младшего сына из дома. «Роже был много раз ранен [этим неприятием родных], но не держал обиды… и всей жизнью показывал свою любовь к ним, желание мира. И это проявлялось во всем: от отношений в семье до отношений между Церквами», – сказала переводчица. Рассказав о том, как брат Роже умел заботиться о нуждающихся, как он опекал многочисленных сирот после Второй мировой войны – «трудных подростков» с опытом травмы, как мог он уделять внимание каждому человеку, она отметила: «Мученическая кончина – результат всей жизни брата Роже: этого огня, постоянных рисков, потрясающего доверия. Вся его жизнь была в постоянном общении с Богом, он был верен Богу всегда, ни разу не отступил».

Книга Лаплан дорога и братьям Тэзе. Брат Люк рассказал, что они открыли для себя многое, связанное с ранними годами брата Роже и предысторией общины. А брат Мэтью написал к русскому изданию книги обширное предисловие, в котором, помимо прочего, отмечает, что автор раскрывает «важные моменты принятия решений, выбора образования, распознавания призвания Роже Шютца, а также рождения общины и ее пути к единству между Церквами, связями с молодежью и бедными людьми по всему миру». Важно также, что Лаплан не скрывает, «насколько трудно все это давалось: тот, кто дарил другим доверие, открывал перед ними пути покоя и радости, сам часто вел невидимую внутреннюю борьбу ради подлинной жизни по Евангелию». Брат Мэтью приветствовал друзей, с которыми он познакомился во время своей поездки в Россию: «Мы вас любим. Не думайте, что мы о вас забываем».

Не сосчитать, сколько раз с 1993 г. ездил в Тэзе священник Владимир Лапшин, настоятель московского храма Успения на Вражке. Он признался: «Тэзе – самое любимое место на земле. Сколько бы людей я туда ни возил, все говорят: «Хорошо нам здесь быть!», как апостолы на горе Преображения». Со временем он понял, почему брат Роже столько внимания уделял именно молодежи: «Ему было жалко молодых, он понимал, как трудно им найти свой путь к Богу» – и чтение книги, особенно глав о семье брата Роже, подтвердило эти соображения. О. Владимир говорил об опыте особого взаимопонимания с братом Роже, которое возникало даже без знания языка, в молчании и молитве. Он сообщил, что в Успенском храме в последнюю пятницу каждого месяца встречаются те, кто побывал в Тэзе, вместе молятся о мире и поют.

Протоиерей Александр Борисов, настоятель московского храма свв. бесср. Космы и Дамиана, тоже не раз бывал в Тэзе. Он обратил внимание на то, что «главным побудительным мотивом для создания общины братом Роже стал ужас Второй мировой войны. Он услышал от Бога: «Если христиане воюют между собой, то чего же ждать от всего остального мира». И основал общину как место встречи и примирения». О. Александр вспоминал, что каждый раз брал благословение на поездку в Тэзе у Патриарха Алексия II, и каждый раз россияне «увозили оттуда дух открытого христианства и братства».

Священник подметил, что чаще других на презентации звучали два слова: «благодарность», о которой говорили все побывавшие в Тэзе, и «доверие» – неотъемлемая черта брата Роже. «Доверие – одно из ключевых слов самого брата Роже. «Паломничество доверия» – так он называл то, что совершает община Тэзе. И новая книга о брате Роже может восстановить у читателей доверие к Богу и людям», – сказала И. Языкова.

На презентации своими впечатлениями от книги, от поездок в Тэзе поделились редактор Елизавета Домбровская, корректор Арина Гусева и несколько участников. Встреча открылась и завершилась общим пением песнопений Тэзе, прославляющих Бога. «Думаю, что там, где сейчас брат Роже, он очень радуется выходу этой книги», – сказала Сабина Лаплан.

Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

Фото: uspenie.ru