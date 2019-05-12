Встреча Папы с настоятельницами монашеских институтов: Понтифик ответил на вопросы об экуменизме, сексуальном насилии и диакониссах

Почему изменилось учение Церкви о смертной казни? Возможно ли единство между христианами? На самом ли деле новый документ о сексуальных злоупотреблениях что-то изменит? Что делать, когда в епархии нет епископа? На эти и другие вопросы Святейший Отец ответил в ходе встречи с главными настоятельницами монашеских институтов. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

10 мая Святейший Отец принял на аудиенции Международный союз главных настоятельниц институтов посвященной Богу жизни: около 850 монахинь из 80 стран. Встреча проходила в форме беседы, во время которой Папа, среди прочего, затронул некоторые богословские вопросы.

Отметив, что 30 лет назад на подобном собрании можно было увидеть в основном темные и почти одинаковые облачения – «все одинаково прятались», — сегодня в зале представлено большое разнообразие: кто-то пришел в обычной одежде, кто-то в монашеском, но более современном облачении, многие одеты в национальные костюмы. По словам Папы, это знак диалога с миром, причем каждая Конгрегация выбирает форму диалога путем распознавания: «Мы нуждаемся в распознавании: не всё на свете черное, белое или серое», — отметил Папа и сразу же перешел к злободневному вопросу о борьбе с сексуальными злоупотреблениями в Церкви. Опубликованный на днях документ – это результат многолетнего процесса, пояснил Папа, — процесса «благословенного стыда», который является Божьей благодатью. Проблема сексуальных преступлений не решается за один день или благодаря одному документу, но шаг за шагом. Некоторые – констатировал Папа — остались недовольны прошедшим в Ватикане саммитом по защите малолетних, утверждая, что на нем «ничего не было сделано». «Я их понимаю, потому что эти слова вызваны страданием, но даже если бы мы всем на радость повесили сотню священников-насильников на площади Св. Петра, проблема бы от этого не решилась». Что касается насилия над монахинями, Папа подчеркнул, что следует бороться не только с сексуальными домогательствами, но и с насилием над совестью, со злоупотреблениями властью. Это включает и восприятие служения монахинь, которое иногда ограничено ролью «прислуги». Монахинями становятся для того, чтобы служить, но не прислуживать, и даже если настоятельница требует от монахини стать прислугой для священника, следует сказать «нет», отметил Папа.

Переходя к вопросу о женском диаконате, Папа поделился результатами работы специальной комиссии, созданной для изучения женского диаконата в первые века Церкви. Несмотря на компетентность всех участников исследования, комиссия так и не пришла к согласию, поэтому окончательное решение пока невозможно.

Монахиня из Германии попросила Папу высказаться на тему исторической и догматической основы для того, чтобы определить роль женщины в Церкви. «Церковь – это не только Денцигер», — отметил Папа, пояснив, что «со временем мы всё лучше постигаем веру». «Сама природа Откровения – это постоянное движение к прояснению себя, и то же самое можно сказать о нравственном сознании. Например, сегодня я ясно говорю, что смертная казнь недопустима, безнравственна, но пятьдесят лет назад это было не так. Значит ли это, что изменилась Церковь? Нет: речь идет о развитии нравственного сознания». Как говорил Викентий Леринский, «осознание веры не меняется, но растет, расширяется со временем»: «Диалог с миром порождает новые ситуации, требующие новых ответов, но эти ответы должны быть в согласии с Откровением».

Одна из сестер попросила Папу объяснить, что значит для монахини быть матерью. Материнство женщины, посвятившей себя Богу и ближнему, выражается в «призвании идти навстречу хрупкости», пояснил Папа. Одна миссионерка в ЦАР, где тяжелая обстановка вынуждает многих уезжать, рассказала, что местные жители с тоской спрашивали монахинь, не уедут ли и они. Это вопль отчаяния, продиктованный страхом лишиться матерей. «Если мы будем покидать места, где встречаем хрупкость, мы не сможем быть матерями».

В ответ на вопрос одной из монашеских настоятельниц о том, возможно ли достичь единства между христианами, Папа напомнил о встрече святого Павла VI с Патриархом Афинагором («мне хотелось бы сказать – святым Афинагором», добавил Папа). Патриарх тогда сказал: «Давайте отправим всех богословов на какой-нибудь остров, где они будут заниматься богословием, а мы пойдем дальше вместе». Именно таким путем можно прийти к единству: вместе помогать бедным – это «экуменизм бедных», вместе страдать за веру –это «экуменизм крови» и вместе молиться — и это «экуменизм молитвы».

Последний вопрос Папе задала монахиня из Южного Судана, где три епископских кафедры вакантны, а еще два иерарха — очень преклонного возраста. Что делать, когда нет епископа? «Не всегда можно найти подходящих кандидатов, — пояснил Папа, – необходимо подождать, но можно ответить сестре, что мы будем молиться, дабы нашлись добродетельные епископы! Существуют также человеческие недостатки, есть отличные священники, которые не могут бытье епископами потому, что у них нет того или иного качества. Найти кандидата нелегко». Затем Папа сказал, что, если у него будет время, он приедет в Южный Судан, причем под временем он подразумевает «не часы, а подходящий момент». Вспоминая встречу южносуданских властей в Ватикане, Папа поделился своим впечатлением: «Они обедали в общем зале, где обедаю и я, — сидели молча, как будто новиции, ели и молчали. Поверить было нельзя, что они воевали друг с другом!.. Ни с одной нацией этого не происходило, — это удалось только им», — прокомментировал Святейший Отец.