Встреча молодежи Архиепархии Божией Матери в Москве

С 15 по 18 июля в Москве проходила Епархиальная встреча молодежи, на которой участники вместе размышляли над призывом Папы Франциска «Юноша! Тебе говорю, встань!». Подробности сообщает Католический Молодежный Центр.

Что значат эти слова в жизни молодого христианина? Библейский сюжет рассказывает о воскрешении юноши при прикосновении к нему Христа. Встреча, которая сподвигла пережить обновление для того, чтобы продолжать христианскую миссию, – основной ориентир, который организаторы держали в голове, когда задумывали программу. Каждый день как этап, который позволяет задуматься и пережить обращение через разные инициативы.

Первый день мы посвятили знакомству, совместному пути и общению, поэтому центральным событием после открытия встречи было пешее паломничество от могилы доктора Ф. П. Гааза к храму святого Людовика, посещение Мемориальной комнаты доктора. Завершился день атмосферным вечером общения, песнями под гитару и настольными играми в кафе.

Второй день содержал духовную программу. Мы говорили о том, можно ли сравнить молодых святых с супергероями и что такое святость в принципе, узнали больше о путях святости пяти молодых ребят (Карло Акутисе, Монсеррат Грасес, Кьяре Бодано, Альберто Микеллоти и Карло Гризолии), а также обсуждали, при каких обстоятельствах личная харизма перерастает человека и становится общинной харизмой, как это произошло с теми орденами, конгрегациями, движениями и общинами, которые сейчас существуют в Церкви. Чтобы эти разговоры не остались абстрактными, во вторую половину дня мы небольшими группами посетили дома разных общин Москвы, которые гостеприимно встретили нас, угостили обедом и рассказали про себя и свою жизнь. Второй насыщенный день мы завершили молитвой во время Адорации.

В заключительный день встречи мы делились пережитыми впечатлениями и опытом, говорили о том, что хотя Епархиальная встреча заканчивается, но сам путь продолжается: нас ждет Всемирная встреча молодежи в Лиссабоне в 2023 году.

Что лично меня поразило больше всего в участниках, так это желание вовлекаться полностью – вплоть до самых простых вещей, а не довольствоваться готовым. В этом была потребность, и в этом была радость. Никто никогда не отказал в помощи, наоборот, увидев, что есть такая нужда, продолжали предлагать и служить. Каждый внес свою лепту и обогатил встречу своим участием. Сама наша команда организаторов и волонтеров стала ближе и дружнее.

Обновление сердца может произойти в самых разных вещах, и очень часто через встречу со Христом в ближнем. Я надеюсь, что за эти дни у каждого произошел свой маленький опыт обращения.

Несколько участников встречи поделились своими отзывами.

Илья (Владимир):

— Это была классная встреча! Так много новых лиц и так много новых событий принесло нам всё это… Было очень интересно)

Вначале встречи понравились знакомства в виде игр и совместных действий, в которых мы получше все узнали друг друга) Затем экскурсия к могиле доктора Гааза, паломничество, которое стало испытанием в такую жаркую погоду. Далее лекции о современных молодых святых, походы в разные общины, конгрегации, прелатуру, снова общение с новыми людьми и снова новая информация о чём-то важном…и там я поймал себя на мысли: «Иисус со мной. В этих делах. Где-то испытывает меня, а где-то даёт мне бесценный опыт и радость». Но на самом деле, Иисус был с нами всегда. На протяжении всей встречи, его присутствие было в улыбках, в смехе, в радостях, печалях, и в грусти наших…

Я хочу выразить огромнейшую благодарность за великолепную организацию ЕВМ, всем тем, кто принимал участие в этом. Для меня это первое такое масштабное приключение на моём пути, для моей молодой веры) и я молюсь о вас всех, братья и сестры, чтобы вы были здоровы, и у вас хватало сил на новые свершения и подвиги, чтобы идти по своему пути, который вам дал Бог.



Вероника (Москва):

— Спонтанность. Это слово лучше всего характеризовало для меня прошедшие дни Епархиальной встречи молодежи.

Изначально, я понимала, что нет возможности участвовать, но на экскурсии в Новый Иерусалим сестра предложила поучаствовать, я и согласилась, совершенно неожиданно для себя.

Затем были насыщенные дни. Я постаралась максимально отказаться от любых ожиданий по поводу самих Епархиальных дней молодежи, максимально наслаждаясь временем, проведенным на них, не отказываясь от своей любимой спонтанности. Первый день запомнился проявлением неожиданных актерских талантов (когда еще будет возможность сыграть корму корабля).

И вот неожиданный обед у францисканцев (а я до последнего не знала, в какой общине будет обед). Конечно, я общалась немного с францисканцами, но обед с прекрасным кофе превзошел все ожидания (хотя, возможно, все дело в кофе).

Для меня Епархиальная встреча стала прекрасной возможностью сочетать достаточно жесткое расписание встречи со спонтанностью. Возможно, эти встречи мне и были нужны, чтобы я наконец-то приняла свою склонность к спонтанным поступкам (надеюсь, что в них тоже прослеживается действие Духа Святого).



Аня (Курск):

— Так. С чего бы начать. Впечатлений много, так как программа была очень разнообразная и насыщенная. Во-первых, я как обитательница провинции была очень рада познакомиться с молодыми людьми со всей нашей архиепархии и разделить с ними эти дни: вместе просыпаться, завтракать, молиться, петь, говорить о святости, играть, паломничать и многое другое. Во-вторых, хочу сказать отдельное спасибо Элине Мыльниковой за то, что подготовила для нас экскурсию в житие доктора Гааза. Я никогда бы не подумала, что он внес такой вклад в облегчение ноши ссыльных людей. В-третьих, я была очень рада возможности узнать больше о юных святых и харизмах и провести время в гостях у монашеской общины. Организаторам низкий поклон. Очень жду следующих встреч.



Марк (Москва):

— Епархиальная встреча молодежи оказалась для меня буквально каждый час наполненной удивительным духовным опытом слушания и общения.

Я испытал настоящую радость, когда мы встречались с конгрегациями и общинами, и это напомнило, что моя церковь настолько вселенская и любит меня, потому что включает меня. Я испытал совершенную близость и невероятное чувство единения, когда мы размышляли с группой, с братьями и сёстрами из общин. В такие моменты проясняются наши задачи, ты успокаиваешься и начинаешь действовать. И душою хочется веселиться и ликовать!

Встреча усилила мое осознание, что в неидеальной картине мира, мы можем дополнять друга друга, по сути, не зная друг друга. И плод этой работы – наша сильная духовность и Вера, которой мы стараемся отвечать Господу каждый по отдельности, но особенно, когда вместе.



Настя (Тула):

— В мире, где религиозность и вера стали принципиально разными понятиями, а общество вынуждает молодого верующего человека ощущать себя неполноценным, важно иметь пространство для встречи единомышленников, смотрящих нам мир через призму Писания и живущих во Христе.

Таким пространством для нас стала ЕВМ, которая поставила молодых христиан друг перед другом и показала, что мы не одни и что идти рука об руку со Христом – это самый большой подарок и источник силы, заставляющий нас каждый раз «вставать и идти» и своей жизнью свидетельствовать о бесконечной любви Бога.

Текст подготовила Оксана Пименова

Фотографии Анны Зуевой