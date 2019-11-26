Визит Папы Франциска в Японию завершен

Последний день своего пребывания в Японии Папа Франциск провел в близкой ему среде братьев-иезуитов. Попрощавшись во вторник утром 26 ноября с Апостольской нунциатурой, ставшей для него гостеприимным домом на всё время пребывания в «стране восходящего солнца», он поехал в Университет «Sophia» в Токио, первый католический университет в Японии. Основан он был в 1913 году отцами-иезуитами, а на сегодняшний день это учебное заведение принадлежит к числу лучших в стране. Среди 13-ти тысяч его студентов десятую часть составляют иностранцы, а 1400 его преподавателей происходят из более чем 20-ти стран мира.



Приехав в ВУЗ, Святейший Отец, прежде всего, отслужил Святую Мессу в университетской часовне с участием членов Общества Иисуса, после чего позавтракал в Иезуитской коллегии, за трапезой пообщавшись с собратьями по Ордену. Посетив также больных и пожилых священников, Папа в сопровождении Провинциального настоятеля японских иезуитов и Великого канцлера Университета отправился на встречу с академическим сообществом. Поскольку это было последнее публичное мероприятие в рамках Апостольского визита, Вселенский Архиерей начал со слов благодарности за возможность осуществить этот визит. Он отметил, что хотя христиане являются меньшинством в Японии, их присутствие здесь отчетливо ощущается. «Я лично могу подтвердить всеобщее уважение к Католической Церкви, и надеюсь, что это взаимное уважение в будущем будет только расти», – сказал Понтифик, отметив, что, несмотря на порядок и эффективность, которые весьма характерны для японского общества, здесь вместе с тем присутствует обращенность к «чему-то большему», глубокое «стремление к тому, чтобы созидать всё более гуманный, братский и милосердный социум».



Папа Франциск подчеркнул, что образование является важнейшей частью любой культуры, и японская культура может гордиться своим древним и богатым в этом отношении наследием, своим умением «поглощать, усваивать и передавать знания». И чтобы научные центры могли и в дальнейшем играть важную роль в современной культуре, необходимо сохранить их автономию и свободу. Как подчеркнул Предстоятель Католической Церкви, для того, чтобы «конструктивно и эффективно распоряжаться ресурсами», человек всегда нуждался и всегда будет нуждаться в Мудрости. В отмеченном «конкуренцией и технологическим прогрессом обществе» университет в Токио, носящий имя «Премудрости» (Sophia), призван стать «не только центром интеллектуального формирования», но и местом, в котором «смогут приобретать отчетливые формы лучшее общество и более богатое надеждой будущее». А «типичные для азиатских культур» любовь к природе и восхищение ею должны претвориться в «разумную и предусмотрительную заботу о защите» нашего общего дома, предлагая новые подходы, способные «пошатнуть разнообразные попытки упрощения со стороны технократической парадигмы».



«Университет “Sophia” всегда отличался своей гуманистической, христианской и международной идентичностью, – продолжил свою мысль Папа. – От самого своего основания, Университет был богат присутствием преподавателей из разных стран, включая и те, которые находились в состоянии конфликта между собой. Но всех их объединяло стремление отдавать японской молодежи всё лучшее, что у них было». Святейший Отец выразил уверенность в том, что этот аспект будет только усиливаться, чтобы «стремительный прогресс технологий современной эпохи мог быть поставлен на службу более человечному, справедливому и экологически ответственному образованию». Кроме того, наследие святого Игнатия Лойолы, на котором зиждется Университет «София», призвано побудить как преподавателей, так и студентов, формировать такую атмосферу, в которой «ни один студент этого университета не должен получать диплом, не научившись свободно и ответственно выбирать то, о чем по совести знает, что оно лучшее», искренне стремясь стать «решительным защитником сирых» и отличаться честностью, особенно востребованной в наше время, когда слова и поступки сплошь да рядом являются фальшивыми или неуместными.



Римский Епископ упомянул в данном контексте о том, что «Общие направляющие апостольского служения», принятые Обществом Иисуса, подчеркивают важность сопровождения молодежи, к которому призваны все иезуитские структуры. Также и Вселенская Церковь «с надеждой и интересом взирает на молодежь всего мира». «Ваш университет как одно целое, – сказал Папа, – призван сосредоточиться на молодежи, которая должна не только оставаться адресатом квалифицированного образовательно-воспитательного процесса, но и принимать в нем самое активное участие, предлагая свои идеи, разделяя видение и надежды будущего». По словам Понтифика, «христианская и гуманистическая традиция» Университета «София» полностью созвучна с еще одним положением из «Общих направляющих», призывая идти по жизни вместе с нищими и маргиналами. Именно университет призван обучать умению «совмещать то, что социально и культурно может восприниматься как обособленное». «Качественное университетское образование, вместо того, чтобы восприниматься как привилегия немногих избранных, должно воспитывать сознание обязанности служения правде, социальной справедливости и общему благу. Каждый из вас в своей сфере призван развивать это служение», – подчеркнул Святейший Отец.



«Дорогие юноши и девушки, преподаватели и все, кто работает в Университете “Sophia”. Пусть же эти размышления и наша сегодняшняя встреча принесут плоды в вашей жизни и в жизни этого академического сообщества. Господь и Его Церковь рассчитывают на вас как на главных действующих лиц миссии, назначение которой – искать, находить и распространять Божественную Премудрость, даруя радость и надежду современному обществу», – пожелал в заключение Папа Франциск и сразу же по завершении встречи выехал в аэропорт. В аэропорту Токио-Ханеда состоялась церемония прощания, после чего Предстоятель Вселенской Церкви поднялся на борт воздушного лайнера. Так завершились его визит в Японию и его 32-я Апостольская поездка в целом.



«Покидая Японию, я еще раз выражаю свою глубокую благодарность членам императорской фамилии и всему японскому народу за искренний приём и великодушное гостеприимство. Я заверяю вас в своих молитвах и призываю на всех вас обильное излияние Божественной благодати». Такую телеграмму Папа Франциск отправил с борта самолета на имя императора Нарухито. Пролетая над территорией России, Папа послал телеграмму на имя президента страны Владимира Путина, в которой сказано: «Я сердечно приветствую Ваше Превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю Вас, что молюсь за Вас и весь народ Российской Федерации, желая Божьего благословения, мира и радости».



Проведя в воздушном пространстве более 13-ти часов, самолет с Преемником Святого Петра на борту приземлится в Международном аэропорту Рима около 17.00 по среднеевропейскому времени (в 19.00 по Москве).

По материалам Vatican News