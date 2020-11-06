Поздравления с Днем народного единства от глав религиозных организаций Новосибирской области

Поздравления с Днем народного единства от глав религиозных организаций Новосибирской области

Ноябрь 06, 2020

В Новосибирской области отметили Всероссийский праздник «», сообщает пресс-служба Правительства НСО на сайте Министерства региональной политики.

В рамках праздника в онлайн-формате прошел XIХ Городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы». Фестиваль транслировался на телеканале ОТС и официальном канале в YouTube.

С поздравлениями к жителям обратились также главы и предстоятели христианских конфессий и других религиозных организаций города Новосибирска и Новосибирской области:

 

 

 

 

 

 

 

 

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