Поздравления с Днем народного единства от глав религиозных организаций Новосибирской области

В Новосибирской области отметили Всероссийский праздник «День народного единства», сообщает пресс-служба Правительства НСО на сайте Министерства региональной политики.

В рамках праздника в онлайн-формате прошел XIХ Городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы». Фестиваль транслировался на телеканале ОТС и официальном канале в YouTube.

С поздравлениями к жителям обратились также главы и предстоятели христианских конфессий и других религиозных организаций города Новосибирска и Новосибирской области: