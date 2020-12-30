Вчера исполнилось 850 лет со дня мученической кончины св. Фомы Бекета

Фома Бекет стал одной из многих жертв пандемии COVID-19. Вчерашний день, 29 декабря 2020 года, должен был стать кульминацией года торжеств и мероприятий, посвященных 850-летию его кровавого мученичества от рук четырех рыцарей в Кентерберийском соборе 29 декабря 1170 года. Увы, ежегодная служба в Кентерберийском соборе, Вечерня, которая проводится в час, в самый момент зверской смерти архиепископа, была перенесена в онлайн. Выставка в Британском музее, посвященная святому, тоже была отложена до начала следующего года — и то, если будет разрешено внедрение вакцины. Всё в 2020 году — без звука, виртуально, в режиме ожидания и совсем не то, что планировалось изначально. И тем не менее, мы имеем яркий пример почитания святого Фомы Кентерберийского, как его называли в средние века, когда он был одним из самых популярных святых Англии и паломники стекались к его мощам в Кентерберийском соборе…

Народное благочестие сохранило благодарную память о святом и верующие продолжали обращаться к его заступничеству в личных молитвах. Только в XIX веке святой Томас Бекет был признан святым и Англиканской Церковью.

До самого дня своей смерти никто не может точно знать, храбр он или нет…» – эти слова французский драматург Жан Ануй вложил в уста одного из своих героев – святого Томаса (Фомы) Бекета. В день своей смерти 29 декабря 1170 года реальный, не книжный Томас Бекет, архиепископ Кентерберийский, «мятежный поп», как назвал его король Генрих II Плантагенет, посылая к нему убийц, едва ли думал храбр он или нет. Но он не разрешил запереть двери собора, куда пришёл служить вечерню, при виде вооружённых людей и, в недавнем прошлом искусный воин и физически крепкий человек, не оказал им никакого сопротивления. Хотя убийц было четверо, им не сразу удалось убить архиепископа. После третьего нанесённого ему удара он сказал: «Как священник Христа, охотно умираю за Церковь». Четвёртый удар оказался смертельным.

Томас Бекет родился 21 декабря 1118 года в Лондоне. Его отец, Гилбер Бекет, был купцом и занимал значительное положение в обществе. В молодости он совершил путешествие в Святую Землю, вскоре после возвращения из которого женился. Возможно, близость двух этих событий во времени породила позднее легенду о том, что мать Томаса была сарацинкой, помогшей Гилберу бежать из плена, последовавшей за ним и принявшей в крещении имя Грация – «благодать». Эта легенда нашла отражение во многих литературных произведениях. На самом деле мать Томаса звали Матильдой, и она была англичанкой, как и его отец.

Томас получил прекрасное образование, сначала в Лондоне, в Мертонском монастыре, затем в Парижском и Болонском университетах, что открыло перед ним возможность сделать значительную политическую карьеру. С 1142 года Беккет служил у епископа Кентерберийского Теобальда и проявил себя блестящим дипломатом и умелым политиком, не раз удачно представлявшим интересы Англии, в том числе и в Риме. Начало политической карьеры Бекета совпало с трудным временем в истории Англии. Уже много лет шла борьба между двумя претендентами на английский престол – королевой Матильдой – дочерью покойного короля Генриха I и его племянником Стефаном Блуаским, разорявшая и истощавшая страну. Архиепископ Кентерберийский Теобальд считал законными наследниками королеву Матильду и её старшего сына Генриха. В 1152 году именно Томас Беккет по поручению архиепископа добился от папского престола поддержки королевы Матильды. Это обеспечило ему стремительный карьерный взлёт, когда в 1154 году Генрих II стал королём Англии. Тогда же, в 1154 году, Томас был рукоположен в архидиаконы.

Генрих считал его вернейшим из своих сторонников и даже другом, настолько, насколько возможно было быть другом монарха. Он доверил ему воспитание своего старшего сына и наследника, который, как свидетельствовали хронисты, видел от своего воспитателя каждый день больше любви, чем от родного отца за всю жизнь. Спустя год после восшествия Генриха на английский престол Томас Беккет становится первым после короля лицом в государстве – канцлером и хранителем государственной печати. Генрих, владевший помимо Англии огромными по тем временам территориями Анжу, Аквитанией и Нормандией, стремился к увеличению своих земель. Фактическим руководителем его многочисленных военных операций был канцлер Бекет. Войны требовали колоссальных расходов, и поэтому, налоги росли. Наконец, был введён и налог на земли, принадлежавшие Церкви, и канцлер выступил в возникшем конфликте на стороне короля. Неудивительно, что после смерти в 1162 г. архиепископа Кентерберийского Теобальда, Генрих оказал на епископат Англии всё возможное давление, чтобы главную кафедру Англии занял Томас Бекет, к моменту избрания даже не бывший священником. На тот исторический момент Церковь Англии была единственной институцией, которая хотя бы формально могла возражать королю, и, сделав главой английской Церкви своего друга, король рассчитывал добиться абсолютной власти в стране, уничтожив всякую тень оппозиции.

И именно с момента избрания на главную епископскую кафедру королевского любимца и верного друга и началось то, что с уверенностью можно считать чудом. Первое, что сделал новоизбранный архиепископ, всегда известный как щёголь, любитель роскоши и поклонник моды – приказал продать все свои драгоценные вещи, дорогую мебель и великолепную одежду, а полученные деньги пустить на нужды благотворительности. Он облачился в бедную одежду (позднее, уже после его смерти обнаружилось, что под этой одеждой он носил власяницу, от которой вся его кожа была покрыта незаживающими ранами) и из любителя пиров и охоты превратился в строгого аскета. С момента епископской хиротонии Томас Бекет вернул королю государственную печать и сложил с себя обязанности канцлера. Расчёт короля на то, что новоизбранный архиепископ будет формально занимать кафедру, а на самом деле останется вельможей, политиком и царедворцем, поддерживающим короля в борьбе с Церковью, не оправдался, потому что об одном качестве своего друга – о его безусловной честности – король, по-видимому, просто не знал. Возможно, он вообще не предполагал, что честность и правда существуют в мире, и есть те, кто готов умереть за них. Став архиепископом Кентерберийским, Томас Бекет ощутил в полной мере, что на него возложена ответственность за нечто большее, чем интересы отдельно взятой королевской семьи или даже государства, но что иной Монарх, гораздо более великий, чем все монархи мира, повелел ему заботиться о Своём Царстве.

Конфликт между новым архиепископом и королём обнаружился в полной мере, когда в 1164 году король потребовал от английских епископов подписать так называемые Кларендонские Конституции, сводившие независимость Церкви от королевской власти практически к нулю. Многие епископы, опасаясь репрессий со стороны короля, были готовы подписать их, но архиепископ Кентерберийский, хотя и признал некоторые пункты справедливыми (например, он соглашался с тем, что совершивший уголовное преступление клирик должен быть судим, но не дважды – королевским и церковным судом, как требовалось в конституциях, а один раз), но тем не менее, отложил их подписание. После того, как папа Александр III объявил Кларендонские конституции противоречащими каноническому праву, Беккет уже открыто отказался подписывать их. Этот отказ вызвал репрессии со стороны короля, и в 1164 г. Томас Беккет вынужден был покинуть Англию и искать убежища во Франции, где был принят королём Людовиком VII со всем возможным уважением, и в течение нескольких лет жил в монастыре цистерцианцев. Но после того как Генрих II пригрозил, что за гостеприимство французских монахов поплатятся монастыри ордена в Англии, Беккет был вынужден переехать в Санс. Папа Александр III, хотя и поддерживал позицию Томаса Беккета в отношении Кларендонских конституций, не мог оказать ему существенной поддержки, так как сам находился в сложном политическом положении. Тем временем, Генрих II распорядился короновать своего старшего сына на английский престол. Коронация английских монархов всегда была правом и привилегией архиепископа Кентерберийского, однако Генрих распорядился, чтобы коронацию провели три других епископа – Йорка, Солсбери и Лондона. Права главы Церкви Англии были нарушены так явно, что папа, угрожая королю интердиктом, потребовал от него примириться с архиепископом и гарантировать ему безопасное возвращение в Англию.

Возвращение архиепископа Кентерберийского в Англию в 1170 г. стало его триумфом. Лодку, которая доставила его с корабля к берегу, верующие несли на руках до Кентербери. Такой энтузиазм, показавший как высок авторитет Томаса Бекета в стране, вызвало враждебность со стороны короля, несмотря на то, что формальное примирение состоялось. Кроме того, архиепископ настаивал на неправомочности действий епископов, в его отсутствие короновавших сына Генриха на английский престол и отлучил их от Церкви. Он также требовал, чтобы в Англии были опубликованы папские послания, осуждавшие Кларендонские конституции. Король был в ярости. Легенда говорит, что он воскликнул: «Неужели никто не избавит меня, наконец, от этого мятежного попа?». По-крайней мере для четырёх рыцарей Хьюго де Моревиля, Уильяма де Трейси, Реджинальда Фитц-Урса и Ричарда ле Бретона эти слова короля стали руководством к действию. 29 декабря они вошли в собор Кентербери, скрыв латы под плащами. Оружие убийцы вначале оставили снаружи, может быть, убивать священника прямо у алтаря им было всё-таки страшно, поэтому они попытались выманить архиепископа наружу, сказав, что король срочно вызывает его на суд, на что тот ответил отказом. Тогда четверо рыцарей вышли и вернулись уже вооружёнными. Они убили архиепископа в его кафедральном соборе. Золотая легенда повествует, что в этот момент белая риза Томаса Беккета, оставшаяся в ризнице папы Александра III, стала красной – это было первое из множества чудес, совершившихся после смерти святого, потом же «…слепые обретали зрение, к немым возвращалась речь, хромые выздоравливали, мёртвые оживали».

Томас Беккет был канонизирован папой Александром III 21 февраля 1173 г.

Паломничество к мощам святого епископа-мученика стало одним из самых массовых и часто совершаемых в Англии. 12 июля 1174 года Генрих II босой, в знак покаяния пришёл к гробнице своего лучшего друга и своей жертвы.

Однако, уже мёртвым, Томас Бекет, можно сказать, претерпел мученичество вновь – во время церковной реформы, проводимой Генрихом VIII, мощи святого были уничтожены, а могила осквернена и разграблена. Он был посмертно судим Королевским судом по обвинению в государственной измене и из богослужебных книг были изъяты все упоминания о нём, как о святом. Вероятно, почитание того, кто поставил служение Богу и Церкви выше служения королю, для короля, пожелавшего стать главой Церкви, было невыносимо. Однако народное благочестие сохранило благодарную память о святом и верующие продолжали обращаться к его заступничеству в личных молитвах. Только в XIX веке святой Томас Бекет был признан святым и Англиканской Церковью.

В коллекте в день памяти святого Томаса Бекета говорится: «Боже, ты даровал святому мученику Фоме Бекету такое величие души, что он отдал жизнь свою за правду…». В сегодняшнем мире, когда нередко правда значит так мало, что считается естественным пренебречь ею, чтобы сохранить выгодное место, сделать карьеру, наконец, просто избежать мелких неприятностей, заступничество этого святого как никогда необходимо, чтобы, когда наступит нужный момент, и от нас потребуется свидетельство, мы обрели мужество сделать правильный выбор.

Анна Кудрик

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

(На фото — в день 850-й годовщины убийства святого Фомы Бекета нынешний архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби был среди тех, кто отдал дань уважения его памяти)