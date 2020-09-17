В связи с разрушением Венеции из-за изменения климата ученые намерены создать «цифровой аватар» города

Глобальное потепление вызывает повышение уровня мирового океана. Венеция, уникальный город-памятник, построенный непосредственно на воде, испытывает угрожающие последствия этого процесса. Кроме того, серьезный ущерб городу наносят регулярные наводнения, самое позднее из которых, случившееся в ноябре 2019 года, стало самым крупным за последние 50 лет.

Обеспокоенные ученые и искусствоведы выдвинули идею цифрового сканирования всего исторического центра города, пишет Rublev.com со ссылкой на британское издание The Observer.

Именно наводнение прошлого года дало толчок к реализации проекта. Идея объединила экспертов международных организаций, специализирующихся на реставрации памятников и создании цифровых моделей объектов архитектуры и искусства, — Factum Arte Foundation, ARCHiVE, Федеральной политехнической школы Лозанны и компании Iconem. Во главе команды ученых стал Адам Лоу (Adam Lowe) — художник и искусствовед, основатель Factum Arte.

Летом этого года специалисты практически полностью отсканировали постройки, находящиеся на одном из самых известных островов Венецианской лагуны, — Сан-Джорджо-Маджоре. Цифровые копии всех зданий, в том числе знаменитого бенедиктинского монастыря X века и собора Сан-Джорджо-Маджоре XVI века, содержали информацию как об их внешнем облике, так и об интерьерах.

Полученные терабайты данных представляют собой цифровой аватар острова.

​Для своей работы специалисты использовали лазерный сканер LiDAR (Light-Detection and Ranging), который посылает импульсный лазерный луч на целевой объект и измеряет время, необходимое отраженному лучу, чтобы вернуться. Устройство вычисляет расстояние, которое прошел свет, и фиксирует эту точку в цифровом трехмерном пространстве.

Чтобы отсканировать, например, фасад собора Сан-Джорджо-Маджоре с помощью сканера LiDAR, потребовалось около 30 минут. Чтобы создать его цифровую копию методом фотограмметрии, экспертам понадобилось около трех часов. Обработка и объединение полученных данных заняли несколько дней.

С помощью LiDAR исследователям удалось зафиксировать некоторые фрагменты росписи и надписи, которые находились под куполами так высоко, что их невозможно прочитать с земли.

Теперь, после того как с помощью дрона будет сделана съемка крыш, прилегающей территории и поверхности острова в целом, ученые получат в свое распоряжение возможность оценивать важнейший параметр — соотношение и взаимосвязь между площадью поверхности острова и изменениями уровня воды.

Руководитель группы исследователей Адам Лоу верит в то, что им удастся создать «цифровой аватар» всей Венеции — 3D-модель, содержащую полную информацию о всех исторических зданиях уникального города. Такая модель в перспективе, возможно, понадобится, если возникнет необходимость воссоздать безвозвратно утерянные памятники.



Как скоро утонет Венеция

Прогнозы дальнейших темпов повышения уровня воды в Венецианской лагуне различные группы ученых и исследовательские организации оценивают по-разному, в зависимости от экологических сценариев. В любом случае, согласно мнению авторитетной Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), неуклонный рост этого уровня не подлежит сомнению.

Доклад IPCC за 2019 год рисует довольно пессимистическую картину. «Уровень моря будет продолжать повышаться на протяжении столетий. К 2100 году рост может составить около 30-60 см, даже если выбросы парниковых газов резко сократятся, а глобальное потепление ограничится значительно ниже 2°C [большинство экспертов теперь считают, что достичь этих показателей не удастся], и около 60-110 см, если выбросы парниковых газов продолжат существенно расти», — говорится в этом документе.

Следовательно, при повышении уровня моря на 110 см при каждом приливе Венеция будет погружаться под воду. Хотя, предупреждают ученые, серьезный ущерб для ее зданий возникнет на гораздо более ранней стадии.

Между тем у итальянских властей пока нет конкретных планов по спасению города, и они по-прежнему считают достаточной мерой защиты временные барьеры между морем и лагуной, установка которых началась в июле этого года и должна завершиться в следующем году.

Критикуя этот подход, представители неправительственных организация отмечают, что эти барьеры не являются решением долгосрочной проблемы повышения уровня моря: с самого начала они были разработаны для борьбы с краткосрочными наводнениями, и при нынешнем положении дел их установка отрезает лагуну от моря только на небольшие промежутки времени. Если злоупотреблять этим способом и использовать барьеры дольше, чем на несколько часов в месяц, это станет препятствием для доступа в лагуну свежей воды, и залив начнет неизбежно загрязняться.