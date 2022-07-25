В старейшей больнице Европы отреставрировали «Вторую Сикстинскую капеллу»

Отреставрирована великолепная ренессансная палата старейшей больницы Европы — комплекса Санто-Спирито-ин-Саксия на ватиканском берегу Тибра в Риме, передает «Седмица» со ссылкой на Тhe history blog.

За два года работ реставраторы отремонтировали резной деревянный потолок, каменную кладку, внутреннюю и внешнюю штукатурку, возродив огромное пространство фресок и полихромных расписных деревянных архитектурных элементов.

Больница начиналась как общежитие. Schola Saxonum была основана в 727 году королем Уэссекса Ине на древнем месте «садов удовольствий» виллы Агриппины Старшей, дочери Марка Випсания Агриппы и Юлии, дочери Августа. Расположенная на Тибре под сенью древней базилики Святого Петра, построенной императором Константином, схола предоставляла жилье и помощь английским путешественникам-паломникам ad limina apostolorum («к апостольским порогам»).

Известно, что не менее 10 английских королей, в том числе Альфред Великий, жили в Schola Saxonum подолгу, когда совершали паломничество в Рим. В 794 году один из этих королей, Оффа Мерсийский, профинансировал пристройку к церкви схолы т.н. ксенодохио, небольшого здания, где чужеземцы также могли немного поесть и поспать.

Поврежденный неоднократными пожарами и набегами сарацинов в 9 веке, Schola Saxonum был отремонтирован около 850 года, а затем в 11 веке, но к тому времени его использование в качестве жилья для коронованных глав Северной Европы было прекращено. Во-первых, после норманнского завоевания Англии уже не было коронованных особ из числа англосаксов, и Рим больше не был единственным местом паломничества, когда дело доходило до главных реликвий и мест мученичества. Сантьяго-де-Компостела также привлекал огромное количество паломников, которые шли в этот испанский город, чтобы поклониться мощам святого апостола Иакова. К концу 12 века Кентербери стал главным местом для английских паломников, привлеченных местом мученичества и чудесными реликвиями святого Томаса Бекета, а схола в Риме чахла от запустения.

Затем Папе Иннокентию III приснился сон. На самом деле даже несколько снов. В 1198 году папу Римского мучил ряд повторяющихся снов, в которых рыбаки на Тибре вытаскивали в свои сети тела младенцев — незаконнорожденных детей, брошенных в реку прелюбодейными женщинами, стремящимися уничтожить живые доказательства своего греха. Рыбаки представили трупы этих утонувших младенцев перепуганному Папе Римскому. Затем ангел приказал Иннокентию построить приют для незащищенных младенцев.

В итоге понтифик перестроил схолу и ксенодохию в больницу, предназначенную для ухода за брошенными младенцами, больными и неимущими. В одну из наружных стен было встроено «колесо разоблачения» — деревянная конструкция за маленькой дверцей, на которую можно было анонимно положить младенцев.

В 1471 году больница сгорела в результате пожара, который превратил ее в руины. Новоизбранный Папа Сикст IV посетил больницу и пришел в ужас, увидев ее темную, лишенную воздуха, разрушающуюся обстановку. Он приказал провести полную реконструкцию сооружения в преддверии наступающего 1475-го юбилейного года. Получившаяся структура, получившая название Corsie Sistine («Сикстинские кварталы»), стала первым образцом гражданской архитектуры эпохи Возрождения, построенным в Риме.

Зал имеет длину 120 метров и ширину 12 метров. Он разделен на два пространства восьмиугольным тибурио (башня или фонарь над пересечением галерей). Под тибурио в центре Корси Систине находится киворий (навес, построенный на четырех колоннах над алтарем), который является единственной известной работой в Риме знаменитого мастера эпохи Возрождения Андреа Палладио. Длинные стены, обращенные друг к другу, украшены фресками с более чем 60 сценами, изображающими основание больницы Папой Иннокентием III с одной стороны и жизнь Сикста IV — с другой. Это 13 000 квадратных футов фресок. Глядя на них, вы можете понять, почему Corsie Sistine сравнивают с другой Сикстинской капеллой, также построенной Сикстом IV (хотя та стала знаменита своими фресками в период понтификата его племянника Юлия II).

Вскоре больницы, построенные по образцу Санто-Спирито в Саксии, появились по всей Европе. До инициативы Папы Иннокентия III не было больниц, предназначенных для ухода за бедными и брошенными младенцами. К концу 15 века в Corsie Sistine их насчитывалось 1000 человек.

Сегодня отделение «Ренессанс» является частью современного больничного комплекса Санто-Спирито. Поэтому уход за историческим зданием и его техническое обслуживание играли здесь второстепенную роль — больница уделяла основное внимание уходу за пациентами и медицинским исследованиям.

Реставрационные работы, финансируемые регионом Лацио для ASL Roma 1, были сосредоточены на кивории, который на протяжении веков, по словам реставратора Марии Розарии ди Наполи, был испорчен грязью и водой, просачивающейся сверху. Наибольшую сложность представляет балансировка разных материалов, потому что здесь сочетаются: полихромное и позолоченное дерево, лепнина, холст, мрамор. Краски уже почти не видны. Даже фонарь, полностью сделанный из дерева, из-за воды потерял большую часть живописной поверхности.

Corsie Sistine уже открыта для посетителей. В будущем планируется отреставрировать больше исторических больниц в Италии в рамках новой инициативы Министерства культуры, направленной на продвижение их необычайно глубокой архитектуры и искусства вдали от проторенных музеев, церквей и больших палаццо.