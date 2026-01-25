В Новосибирске помолились о единстве христиан и открыли выставку, посвященную святым Бенедикту Нурсийскому и Сергию Радонежскому

В субботу 24 января 2026 г. в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялась молитвенная встреча, приуроченная к ежегодной Неделе молитв о единстве христиан.

Традиционно в северном полушарии Неделя молитв о единстве христиан проходит 18–25 января. Эти даты были предложены в 1908 году Полом Уотсоном, поскольку выпадают на промежуток между праздниками Кафедры святого Петра и Обращения святого Павла и, таким образом, имеют символическое значение. Каждый год для молитв и размышлений в эти дни выбирается тема, выраженная словами Священного Писания. В нынешнем году это стих из Послания апостола Павла к Ефесянам: «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания» (Еф 4, 4).

В 2026 году молитвенные тексты для Недели молитв о единстве христиан были подготовлены в Армянской Апостольской Церкви совместно с верующими Армянской Католической Церкви и Евангельских Церквей. Международная комиссия, назначенная совместно Дикастерией по содействию единству христиан (DPUC) и Комиссией по вере и конституции (F&C) Всемирного совета церквей (CEC) для пересмотра и доработки материалов для Недели молитвы о единстве христиан 2026 года, собралась с 13 по 18 октября 2024 года в историческом духовном и административном центре Армянской Апостольской Церкви – Святом Эчмиадзине. Составление материалов для Недели молитв о единстве христиан было поручено Департаменту межконфессиональных отношений Армянской апостольской церкви. Департамент координировал работу экуменической группы армянских христиан, которая подготовила первый проект текстов. Во время встречи в Эчмиадзине представители местной армянской группы сотрудничали с Международной комиссией в подготовке окончательного варианта текста. Встречу совместно возглавили д-р Мики Робертс (член CEC) и о. Мартин Браун, OSB, из Дикастерии по содействию единству христиан. 17 октября 2024 года члены местной группы и международной комиссии были приняты на аудиенции Его Святейшеством Гарегином II, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян.

Экуменическую молитву в главном храме Преображенской епархии возглавил викарный епископ Штефан Липке, SJ. В богослужении участвовали как священнослужители и миряне Католической Церкви, так и представители протестантских деноминаций.

Организатором мероприятия, как и во все предыдущие годы, выступил отец Коррадо Трабукки, OFM — епархиальный делегат по экуменизму и диалогу, которому также помогали монахини из Конгрегации Сестер Святой Елизаветы (например, сестра Дарья Рассказова, CSSE, ежегодно переводит тексты для этой молитвенной встречи).

Во время богослужения были прочитаны отрывки из Священного Писания: из Книги пророка Исайи (Ис 58, 6–11), из Послания апостола Павла к Ефесянам (Еф 4, 1–13), из Евангелия от Иоанна (Ин 12, 31–36). Все верующие вместе произнесли Символ веры и Молитву Господню. В отличие от богослужений прежних лет, эта молитвенная встреча была дополнена ритуалом возжигания свечей: две католические монахини зажгли свои свечи от алтарного Пасхала и передали огонь другим участникам, что также символизировало молитвенное единство.

В завершение экуменического богослужения состоялось яркое музыкальное выступление хорового ансамбля Begeisterung («Восхищение») Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома.

А затем все участники встречи были приглашены Культурным центром «Иниго» на открытие тематической выставки «Любящие Бога, созидающие мир», посвященной святым Бенедикту Нурсийскому и Сергию Радонежскому. Это та же самая выставка, которая осенью 2025 года проходила в Москве на территории Культурного центра «Покровские ворота» в рамках ежегодного христианского фестиваля «Место встречи». Её целью стал рассказ не только о жизни этих святых, но и о духовном, культурном и историческом контексте, в котором формировались их личности и их миссия.

Экспозиция представляет собой полтора десятка стендов, каждый из которых раскрывает тематическую линию рассказа о святых так, чтобы их история воспринималась параллельно. «Любовь выше закона», «Гражданин небесного града», «Человек мира и примирения» – эти определения раскрывают суть духовного подвига двух преподобных, разделенных столетиями и расстояниями. Помимо иллюстраций, на планшетах есть фрагменты житий (о св. Бенедикте рассказывает св. Григорий Двоеслов в «Диалоге о чудесах Отцов Италийских», а о прп. Сергии – Епифаний Премудрый), а также высказывания Евгения Трубецкого, Георгия Федотова, о. Павла Флоренского, Владимира Топорова, о. Луиджи Джуссани и других, которые раскрывают похожий опыт обоих святых. Создатели экспозиции старались показать, «как миссия прп. Сергия Радонежского в определенном смысле продолжает и развивает духовное дело святого, объединяя людей вокруг идеи внутреннего мира, труда во имя Бога и любви как основы человеческого бытия».

Выставку «Любящие Бога, созидающие мир» можно будет посмотреть всем желающим до конца февраля в нижнем холле Кафедрального собора Новосибирска.



Некоторые моменты состоявшегося события представлены в фоторепортаже Юлии Шулус, подготовленном специально для читателей СКГ: