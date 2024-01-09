В Новосибирске католики византийского обряда отпраздновали Рождество Христово по Юлианскому календарю (+ ФОТО)
7 января 2024 года в нижнем храме Кафедрального собора Преображения Господня община новосибирских греко-католиков встретила Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по Юлианскому календарю. Божественную Литургию святителя Василия Великого возглавил Ординарий для католиков византийского обряда в Российской Федерации Епископ Иосиф Верт. Преосвященному Владыке сослужил настоятель прихода Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии иерей Илья Астапов.
Стоит отметить, что Рождество Христово в богослужении Восточной Церкви византийской традиции имеет значительные отличия от богослужения прочих двунадесятых праздников. Как известно, Рождеству всегда предшествует 40-дневный Рождественский пост.
Также, согласно Типикону (богослужебному уставу), праздник Рождества, как и Богоявление, в отличие от прочих двунадесятых праздников, имеет пять дней предпразднства. Такая продолжительная подготовка к празднику свидетельствует об особой важности для жизни христиан того события, которое отмечает Церковь в этот день. В богослужебных текстах служб предпразднства содержатся призывы к молящимся устремить свой взор к Вифлеему и, очистив свои грехи, с чистым сердцем взирать на Деву Марию, «ищущую родити в вертепе всех Господа и Бога нашего». Христиане призываются к тому, чтобы также и они были свидетелями тайны Воплощения Бога-Слова. Каноны предпразднства составлены по образцу канонов Страстной Седмицы. В них Богомладенцу противопоставляется царь Ирод и его советники, занимающие в службах предпразднства такое же место, как Иуда и соборище иудейское в службах Страстной Седмицы. Канон последнего дня предпразднства, 6 января (24 декабря по ст. стилю), составлен по образцу канона Великой Субботы. Его главная мысль — плод Божества на земле, а именно — соединение земного с небесным.
Последний день предпразднства именуется Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В богослужебных текстах этого дня скорбные мотивы и призывы к достойной встрече родившегося Спасителя постепенно сменяются радостью и ликованием по поводу рождающегося Спасителя. Если службы предпразднства раскрывают тайну воплощения Бога, то в Навечерие внимание обращается уже на земные обстоятельства этого события: говорится о времени и месте, когда оно должно совершиться, а также упоминаются все его участники — Дева Мария и Иосиф Обручник, волхвы и пастухи. Евангельские чтения охватывают промежуток от явления ангела во сне Иосифу до возвращения младенца Иисуса вместе с семьёй из Египта.
В сам праздник обычно совершается Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста; однако согласно Типикону, если праздник выпадает на воскресенье (как в этом году) или понедельник, — то служится Литургия свт. Василия Великого, так как Литургия Иоанна Златоуста уже совершалась накануне.
По своему содержанию и порядку Литургия Василия Великого почти одинакова с Литургией Иоанна Златоуста, а её отличие от последней состоит в некоторых особенных моментах: например, молитвы, которые священник читает тайно (про себя) в алтаре (особенно евхаристическая), гораздо длиннее, а потому и пение на этой Литургии бывает более протяжное. Также слова Спасителя, которыми Он установил таинство св. Евхаристии, произносятся так: даде святым Своим учеником и апостолом рек: приимите, ядите, сие есть тело Мое… и затем: даде святым Своим учеником и апостолом рек: пийте от нея вси, сия есть кровь Моя… Вместо песнопения: Достойно есть яко воистину… поется особая песнь в честь Божией Матери: О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род…
Тропарь Рождества
Главный гимн Рождества в Восточной Церкви – это тропарь Праздника, который датируют IV веком. Его поют во время рождественского богослужения и еще несколько дней спустя – вплоть до 13 января. Во время рождественской службы он исполняется несколько раз, и хору подпевает весь храм.
Этот гимн говорит о познании Бога человеком. Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе через научное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А именование Христа «Солнцем правды» указывает на Спасителя как на Источник жизни и света, чистоты и праведности.
Тропарь Рождества Христова, глас 4:
Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, возсия́ ми́рови све́т ра́зума, в не́м бо звезда́м служа́щии звездо́ю уча́хуся Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды, и Тебе́ ве́дети с высоты́ Восто́ка. Го́споди, сла́ва Тебе́.
Русский перевод:
Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!
Кондак Рождества
В рождественские дни в храме исполняется особый кондак, гимн – «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Он был написан святым Романом Сладкопевцем в начале VI века. Как гласит предание, святой Роман в юности не имел музыкального слуха и певческого голоса, за что подвергался насмешкам собратьев по церковному хору. Но однажды во время рождественского богослужения он обратился к Пресвятой Богородице со слезами и молитвой, чтобы научиться петь. После молитвы он задремал и видел во сне Божию Матерь. А когда Роман проснулся, то вышел на середину храма, чего никто от него не ожидал, и стал вдохновенно петь сочиненный им гимн «Дева днесь». До сих пор эта молитва считается одной из вершин церковной поэзии:
Кондак Рождества Христова, глас 3.
Де́ва дне́сь Пресу́щественнаго ражда́ет, и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит. Ангели с па́стырьми славосло́вят, волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: на́с бо ра́ди роди́ся Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бо́г.
Русский перевод:
Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог.
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После евангельского чтения праздника (Мф. 2:1-12), где говорится о поклонении волхвов, Владыка Иосиф предложил всем также мысленно последовать за ними и прийти в Вифлеем, куда указывает Звезда, чтобы найти там Младенца Иисуса с Его Родителями и поклониться Им.
Вместе со всем современным христианским миром – миллиардами людей, ставших последователями Воплотившегося Бога, живущих ныне на всех континентах нашей планеты – мы приходим сегодня к вертепу, рождественским яслям, и поклоняемся вместе с пастухами, вместе с Пресвятой Девой Марией и Святым Иосифом, вместе с волхвами с Востока. И мы прославляем Его, благодарим Господа Бога за то, что живём в Мессианское время. Сколько пророков, праведников в своих молитвах хотели приблизить это время, но они уже были за гранью этой земной жизни, так и не увидев Спасителя мира. Но вот теперь главнейшее Событие мировой истории свершилось. Слово стало плотью. И поэтому время и человеческая жизнь преобразились. Потому что Бог Сам стал человеком. Он истинно стал человеком. И теперь этот мир и судьба этого мира касаются и Его. Теперь мир не только Его творение, но и часть Его самого. Теперь Он не только наблюдает за ходом истории, но Сам находится в её водовороте, теперь Он переживает всё то, что и мы, теперь Его постигает наша доля, наша радость и наша печаль…
В конце службы Ординарий российских греко-католиков преподал верным особое праздничное благословение и ещё раз поздравил общину с Рождеством Христовым. Владыка поблагодарил всех, кто готовил праздничную службу: сослужил, помогал пением, чтением, организацией. И также сердечно приветствовал всех тех, кто нашел возможность приехать на праздник и разделить его радость с общиной.
А после общей фотографии на память ещё имела место организованная членами общины братская праздничная трапеза, во которой прозвучали традиционные рождественские колядки.
Со светлым праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славьте Его!
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