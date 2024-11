В «красную среду» 20 ноября в более чем 20 странах пройдут сотни мероприятий против притеснений христиан

В «красную среду» 20 ноября в более чем 20 странах пройдут сотни мероприятий против притеснений христиан – в этот день церкви и другие здания будут подсвечены красным, и в течение недели будут идти службы, беседы, прямые трансляции, концерты и парламентские дискуссии, передает «Седмица» со ссылкой на сайт «Aid to the Church in Need».

Многие сотни мероприятий пройдут в рамках #RedWednesday – флагманской кампании, которую проводит в поддержку гонимых христиан ведущая католическая благотворительная организация «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not / Aid to the Church in Need, ACN). Правозащитники организуют мероприятия по информированию граждан о гонениях на единоверцев, а также собирают средства в помощь гонимым христианам в сотнях городов на всех континентах. Многие здания – в первую очередь храмы, святыни и исторические здания в городах – будут подсвечены красными огнями.

Во многих странах от Австралии до Словакии с 18 ноября в течение недели #RedWednesday будут проходить различные целевые мероприятия – службы, общественные беседы, прямые трансляции, концерты и парламентские дискуссии. Цель этих мероприятий – пролить свет на усиливающиеся преследования христиан во многих странах мира, о чем говорится в издании ACN «Преследуемые и забытые? Доклад о гонениях на христиан за веру в 2022-2024 годах» (Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2022-24).

Доктор Кэролайн Халл, национальный директор ACN в Великобритании, поведала смыслы и цели событий этой недели для страны и мира. «Красная среда #RedWednesday – это день, когда мы проливаем свет на реальность антихристианских преследований по всему миру и подчеркиваем великое значение свободы вероисповедания как фундаментального права человека, – говорит Халл. – В этом году в Великобритании мы призываем к действиям в защиту веры и интересов, особенно молодых христиан, многих из которых обрекают на смерть и изгнание в ходе гонений, насилий и межрелигиозных конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. В странах, где христиане подвергаются преследованиям за свою веру, дети христиан становятся попутными жертвами всеобщей жестокости, и эти жертвы исчисляются миллионами. Эти дети отчаянно нуждаются в нашей помощи. Я хочу призвать всех принять участие в грядущих инициативах в поддержку наших страдающих братьев и сестер во Христе. Вы можете изменить ситуацию к лучшему, приняв участие в мероприятии, посетив школьную прямую трансляцию, внося посильный вклад, молясь и надевая красную одежду для повышения осведомленности сограждан о бедах наших единоверцев».

Мероприятия «красной среды» пройдут в Австралии, Канаде, Чили, Колумбии, Франции, Германии, Италии, на Филиппинах, в Словакии, Испании, Швейцарии и в Соединенных Штатах.

Ежегодная служба ACN в Великобритании по случаю #RedWednesday состоится 20 ноября в 19:00 в Бромптонской часовне в Лондоне. В преддверии #RedWednesday ACN в Великобритании просит всех неравнодушных подписать «Открытое письмо» (Open Letter) в адрес министра иностранных дел Дэвиду Лэмми. В нем христиане просят увеличить фонд зарубежной помощи в целях развития, финансируемый налогоплательщиками, и усилить поддержку христиан и других религиозных меньшинств по всему миру, в первую очередь в тех странах и регионах, где они особенно уязвимы и тяжко страдают от гонений.



(На фото — собор Святого Георгия в Саутуарке в Лондоне, подсвеченный красным в 2023 году)