В Кафедральном соборе Иркутска впервые была отслужена Литургия армяно-католического обряда (ФОТО)

На прошлой неделе в главном храме епархии Святого Иосифа в Иркутске впервые была отслужена Литургия армяно-католического обряда на армянском языке.

Как сообщает паблик Прихода Непорочного Сердца Божьей Матери, 17-18 июня 2022 г. в гостях у иркутской католической общины находился настоятель московских армяно-католиков протоархимандрит Петрос Есаян. В связи с этим в минувшие пятницу и субботу в Кафедральном соборе Иркутска были отслужены Святые Мессы армянского обряда.

В богослужениях, которые возглавил отец Петрос, приняла участие достаточно большая группа армян из местного прихода, а также прихожане других национальностей. Во время Божественной Литургии армянская католическая община смогла помолиться и приступить к Святым Тайнам, используя свой родной язык.