В американском Огайо прохожий принял статую Христа за бездомного и вызвал полицию

В американском Огайо прохожий принял статую Христа за бездомного и вызвал полицию

Октябрь 22, 2020

В деревне близ Кливленда (штат Огайо, ) прохожий позвонил в полицию, приняв за бездомного статую в парке у церкви святого Варнавы, сообщает ТАСС.

Скульптура называется «Бездомный Иисус» и представляет собой человека, съежившегося в тонкой одежде на скамейке в деревенском парке, рассказал настоятель епископальной церкви священник Алекс Мартин порталу TMZ. Скульптурная композиция была доставлена на прошлой неделе, но уже через 20 минут после установки настоятелю пришлось разговаривать с полицейским.

«Буквально через 20 минут у меня состоялся разговор с очень приятным полицейским, которому кто-то позвонил, сообщив о бездомном, спящем на скамейке в парке. Через 20 минут», — повторил настоятель.

«Звонивший определенно обратился в полицию, движимый подлинным беспокойством, полицейский оказался на высоте. Он вел себя исключительно профессионально, стараясь выяснить побольше о статуе и ее предназначении», — добавил священник.

Протестантская церковь святого Варнавы расположена в деревне Бэй-Виллидж. Скульптурная композиция сопровождена табличкой: «Мы рады временно приютить статую «Бездомный Иисус», которая напоминает нам о том, что все люди сотворены по образу и подобию Бога».

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