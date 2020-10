В американском Огайо прохожий принял статую Христа за бездомного и вызвал полицию

В деревне близ Кливленда (штат Огайо, США) прохожий позвонил в полицию, приняв за бездомного статую в парке у церкви святого Варнавы, сообщает ТАСС.

Скульптура называется «Бездомный Иисус» и представляет собой человека, съежившегося в тонкой одежде на скамейке в деревенском парке, рассказал настоятель епископальной церкви священник Алекс Мартин порталу TMZ. Скульптурная композиция была доставлена на прошлой неделе, но уже через 20 минут после установки настоятелю пришлось разговаривать с полицейским.

Within twenty minutes of the statue arriving, I was having a conversation with a very kind police officer because someone called to report a homeless man sleeping on a park bench. Within twenty minutes… https://t.co/kyD1vyEd4p

— Alex Martin (@ADMartin86) October 12, 2020