В американском Огайо прохожий принял статую Христа за бездомного и вызвал полицию

В деревне близ Кливленда (штат Огайо, США) прохожий позвонил в полицию, приняв за бездомного статую в парке у церкви святого Варнавы, сообщает ТАСС.

Скульптура называется «Бездомный Иисус» и представляет собой человека, съежившегося в тонкой одежде на скамейке в деревенском парке, рассказал настоятель епископальной церкви священник Алекс Мартин порталу TMZ. Скульптурная композиция была доставлена на прошлой неделе, но уже через 20 минут после установки настоятелю пришлось разговаривать с полицейским.

Within twenty minutes of the statue arriving, I was having a conversation with a very kind police officer because someone called to report a homeless man sleeping on a park bench. Within twenty minutes… https://t.co/kyD1vyEd4p — Alex Martin (@ADMartin86) October 12, 2020

«Буквально через 20 минут у меня состоялся разговор с очень приятным полицейским, которому кто-то позвонил, сообщив о бездомном, спящем на скамейке в парке. Через 20 минут», — повторил настоятель.

«Звонивший определенно обратился в полицию, движимый подлинным беспокойством, полицейский оказался на высоте. Он вел себя исключительно профессионально, стараясь выяснить побольше о статуе и ее предназначении», — добавил священник.

Протестантская церковь святого Варнавы расположена в деревне Бэй-Виллидж. Скульптурная композиция сопровождена табличкой: «Мы рады временно приютить статую «Бездомный Иисус», которая напоминает нам о том, что все люди сотворены по образу и подобию Бога».