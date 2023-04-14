Ученые из Австрии обнаружили неизвестный ранее перевод Евангелия

Исследователи нашли скрытую главу библейского текста, относящуюся к 6 веку н.э. Фрагмент представляет собой перевод Евангелия на древнесирийский язык. При этом оказалось, что текст является одним из самых ранних переводов Евангелий. Он был сделан в III веке и скопирован в VI веке на отдельных сохранившихся страницах этой рукописи. Около 1300 лет назад писец в Палестине взял Евангелие с сирийским текстом и стер ее. Пергамента в Средние века в пустыне было мало, поэтому рукописи часто стирали и использовали повторно. Теперь же медиевист из Австрийской академии наук (OeAW) Григорий Кессель смог сделать разборчивыми утраченные слова в этой многослойной рукописи, так называемом палимпсесте. Историки использовали ультрафиолетовое излучение, чтобы прочесть главу, скрытую под тремя слоями более позднего текста, пишет Planet Today со ссылкой на The Independent.

Традиция сирийского христианства знает несколько переводов Ветхого и Нового Заветов. Сирийский перевод был написан по крайней мере за столетие до появления древнейших сохранившихся греческих рукописей, включая Синайский кодекс. Самые ранние сохранившиеся рукописи с этим сирийским переводом датируются VI веком и сохранились в стертых слоях, так называемых палимпсестах, вновь написанных пергаментных листов — повторное использование одних и тех же страниц было обычной практикой в раннем Средневековье из-за нехватки пергамента, а старый текст при этом стирался.

До недавнего времени было известно только две рукописи, содержащие древнесирийский перевод Евангелий. Один из них сейчас хранится в Британской библиотеке в Лондоне, другой был обнаружен как палимпсест в монастыре Святой Екатерины на горе Синай. Фрагменты из третьего манускрипта были обнаружены практически недавно в ходе проекта «Синайские палимпсесты».

Теперь же можно говорит и о четвертом текстовом варианте, который был идентифицирован Григорием Кесселем с помощью ультрафиолетовой фотографии как третий слой текста, т. е. двойной палимпсест, в рукописи Ватиканской библиотеки. Пока что этот фрагмент является единственным известным остатком четвертой рукописи, свидетельствующим о древнесирийской версии, и предлагает уникальные ворота в самый ранний этап в истории текстовой передачи Евангелий.

Обнаруженный текст не имеет больших разночтений с канонической версией Евангелия, хотя и содержит некоторые неизвестные ранее детали. Так, в традиционной версии Евангелия от Матфея говорится: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». В обнаруженной же версии Библии на древнесирийском языке есть уточнение: «…начали срывать колосья, растирать их руками и есть».

Результаты исследования были опубликованы в журнале New Testament Studies. Эксперты отмечают, что открытие, которое сделал Григорий Кессель, относится к великим.

«Это открытие доказывает, насколько продуктивным и важным может быть взаимодействие между современными цифровыми технологиями и фундаментальными исследованиями при работе со средневековыми рукописями», — поясняют ученые.