Ученые Джорджтаунского университета составили рейтинг посещаемости храмов в 36 католических странах

Ученые Джорджтаунского университета (США) составили рейтинг посещаемости храмов в 36 католических странах – его возглавили Нигерия, Кения и Ливан, а среди европейских стран лидирует Польша на шестом месте в списке, передает «Седмица» со ссылкой CNA.

Подборку статистических данных подготовил Центр прикладных исследований апостольства (Center for Applied Research in the Apostolate, CARA) при Джорджтаунском университете, и обобщил их в итоговом рейтинге ведущих католических стран мира по посещаемости католических храмов. Аналитики CARA воспользовались базой данных проекта Всемирного исследования ценностей (World Values Survey, WVS). Это крупный международный проект исследования религиозных убеждений на протяжении последних десятилетий, с особым вниманием к 36 странам с крупнейшими католическими общинами. Исследователи ранжировали эти 36 католических стран по процентам католиков, посещающих храмовые службы не реже раза в неделю, без учета посещений венчаний, отпеваний и крещений.

Безусловными лидерами этого рейтинга ревностности католической веры оказались Нигерия, Кения и Ливан. В Нигерии девяносто четыре процента католиков посещают храмовые службы не реже раза в неделю. В Кении этот показатель составил 73%, а в Ливане 69%. Такое усердие прихожан в Нигерии особенно удивительно ввиду высочайшего уровня насильственных нападений и в целом гонений на христиан по всей стране в последние годы. Католические храмы давно уже стали целями террористов в этой стране. К примеру, в июне прошлого года исламские экстремисты открыли огонь по католическим прихожанам, пришедшим на праздник Пятидесятницы в католический храм Святого Франциска Ксаверия на юго-западе Нигерии, и тогда погибло не менее 50 человек.

На четвертом месте в списке идут Филиппины, где 56% католиков ходит в храмы не реже раза в неделю. Следом за ними идут Колумбия (54%, пятое место), Польша (52%, шестое место) и Эквадор (50%, седьмое место). В остальных 29 из 36 исследованных стран воскресную мессу посещают менее половины католиков. Исследователи осознают тот факт, что самооценки посещаемости храмов дают несколько приукрашенные (завышенные) цифры, а действительные показатели посещаемости, скорее всего, заметно ниже по каждому пункту оценки.

База данных WVS не включает США, а потому аналитики CARA провели для США отдельный опрос и выяснили, что ревностных католиков, посещающих службу не реже раза в неделю, там насчитывается 17%, хотя более трех четвертей католиков США причисляют себя к «религиозным людям». За США следуют Литва (16%), Германия (14%), Канада (14%), Латвия (11%), Швейцария (11%), Бразилия (8%), Франция (8%) и Нидерланды (7%). «Логично было предположить, что чем больше религиозных католиков в стране, тем выше должна быть посещаемость храмовых служб, – пишут исследователи CARA. – Однако в действительности мы не обнаружили сильной корреляции между численностью «религиозных» католиков (по их самоопределению) и посещаемостью храмовых служб».

Оказалось также, что в наиболее богатых странах с высоким валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения уровни посещаемости храмов в целом ниже, и наоборот – в бедных странах они выше. «Хотя, по-видимому, существует разрыв между самоопределением себя как «религиозного человека» и реальным еженедельным посещением мессы, существует и третий фактор, который отчасти объясняет соотношение этих показателей, – отмечают аналитики CARA. – Если внимательно присмотреться к изученным странам, то бросается в глаза их неравенство в уровнях благополучия населения – то есть явная экономическая кластеризация. Даже эта относительно небольшая выборка католических стран дает основания полагать, что католицизм наиболее силен в тех из них, которые принято относить к «развивающемуся миру», где ВВП на душу населения явно ниже, в то время как в относительно богатых «развитых странах» приверженность к католической вере явно идет на спад. Пока трудно судить точно о механизмах, связанных с экономическим развитием и богатством, которые влияют на ревностность католиков к вере и их самоопределение как «религиозных людей». Однако можно уже сделать вывод о том, что какова бы ни была природа этих механизмов, они оказывают большое влияние на веру».



На фото — католическая церковь в Абудже (Нигерия)