«Церковь и синод – синонимы». Обращение конгрегации по делам духовенства к священникам

Конгрегация по делам духовенства

Ватикан, 19 марта 2022 г.

Прот. № 220083

Дорогие священники,

Мы — два ваши собрата, имеющие, также как и вы, священный сан. Сегодня мы просим вашего внимания относительно темы, которая касается всех нас.

«Церковь Божья созвана на Синод». Такими словами начинается документ по подготовке Синода 2021-2023. Весь народ Божий призван два года размышлять над темой – Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия.

«В первом тысячелетии «совместный путь», то есть синодальная практика, был обычным методом действия Церкви». Второй Ватиканский Собор подчеркнул это измерение церковной жизни. Синодальность настолько важна, что св. Иоанн Златоуст мог сказать: «Церковь и синод – синонимы». (Толкование Пс. 149)

Сегодняшний мир чрезвычайно нуждается в общинности. Того не замечая, он жаждет встретить Иисуса. Но как состояться этой встрече? Мы должны вместе со всем народом Божьим прислушаться к Духу, чтобы обновить свою веру и найти новые пути и способы её выражения, полнее разделить радость Евангелия с нашими братьями и сестрами. Синодальный процесс, который предлагает нам Папа Франциск, имеет именно эту цель: отправиться вместе в путь через взаимное выслушивание, обмен идеями и проектами, чтобы проявить истинный облик Церкви – гостеприимного дома, чьи двери открыты, дома, в котором живёт Господь и который преисполнен братским сотрудничеством.

Чтобы избежать ловушек, на которые указывает Папа Франциск – то есть формализма, превращающего синод в пустую оболочку, интелектуализма, делающего синод теоретическим размышлением о проблемах; и неподвижности, которая пригвождает нас к «гарантиям наших святых привычек» – важно открыть сердце, чтобы услышать, что говорит Дух Церкви (ср. Деян 2,7).

Очевидно, что обращая внимание на этот путь, мы испытываем и некоторые опасения.

Во-первых, нам известно, что во многих регионах мира священники и так уже несут большую пастырскую нагрузку. А теперь, как может им показаться, вдруг к этой ноше прибавляется ещё что-то, что «надо сделать». Мы не хотим просить вас о большем усердии, но хотим ободрить вас, взглянуть созерцательно, как говорит Папа Франциск в Evangelii gaudium (№ 71), на ваши общины, чтобы заметить многие примеры участия и сотрудничества, которые в них растут и процветают. Актуальная епархиальная фаза синодального процесса даёт нам возможность, «собирать проживаемый опыт богатства синодальности» (подготовительный документ № 31). Мы уверены, что на самом деле есть больше таких моментов (возможно тоже информационных и спонтанных), чем это может показаться на первый взгляд. Там где внимательно прислушиваются друг к другу, где один учится у другого, где разрешают развиваться талантам других, где помогают друг другу, и где принимаются совместные решения – там уже происходит синодальность. Всё это нужно собрать и оценить, чтобы ещё более полно выработать тот синодальный метод, «который является специфическим образом жизни и действия Церкви как народа Божьего». (Подготовительный документ, 10)

Но могут появляться и другие опасения: если так сильно подчеркивается общее священство крещённых и чувство веры (sensus fidei) народа Божьего, что тогда будет с нашим призванием пастырского руководства и с нашей особенной идентичностью как имеющих печать рукоположения? Безусловно, здесь речь идёт о том, чтобы больше открыть основное равенство всех крещённых и воодушевить всех верующих активно участвовать в пути и призвании Церкви. Тогда у нас появится радость быть рядом с братьями и сестрами, которые вместе с нами несут ответственность за евангелизацию. И в этом нашем опыте народа Божьего может и должна проявится особенная харизма священника – служить, освящать и вдохновлять верующих.

В этом контексте мы просим вас внести особым образом тройной вклад в актуальный синодальный процесс:

1) Делать всё, чтобы путь основывался на слушании и переживании Слова Божьего. Папа Франциск недавно призвал нас к этому следующим образом: «Разрешим Священному Писанию вдохновить нас, разрешим Слову Божьему проникнуть в нас, которое проявляет новизну Бога и заставляет нас любить других без устали». (Проповедь в Воскресенье Слова Божьего, 23 января 2022 г.)

Без этой укоренённости в переживаемом слове Божьем мы рискуем бежать в темноте, и наши размышления могут превратиться в идеологию. Но если мы живём словом Божьим, то строим дом на камне (ср. Мф 7,24-27) и узнаём, подобно ученикам на пути в Эммаус, свет и нежданное руководство Воскресшего.

2) Усердствовать, чтобы путь определялся через взаимное выслушивание и принятие друг друга. Даже не достигая ещё конкретных результатов, взаимный диалог и настоящая встреча являются истинной ценностью. Начинания и возможности наших общин многочисленны, но некоторые общины и личности попадают, однако, в опасность индивидуализма и самодостаточности. Своей новой заповедью Иисус напоминает нам, что «узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». (Ин 13,35) Как пастыри, мы многое можем делать, потому что любовь восстанавливает отношения и излечивает раны, которые часто вредят жизни Церкви. Чтобы вернулась радость быть одной семьёй, одним народом в пути, детьми одного Отца и потому братьями и сёстрами – начиная с братством среди нас, священников.

3) Заботиться о том, чтобы синодальный путь не был взглядом лишь на себя, но вдохновением идти всем на встречу. Папа Франциск в Evangelii gaudium оставил нам мечту о Церкви, которая не боится замарать руки, прикасаясь к ранам человечества, о Церкви, которая идёт впереди, слушая и служа бедным в заброшенных местах. Эта миссионерская динамика в отношении братьев и сестёр с компасом Слова и огнём любви осуществляет великий изначальный проект Отца «Да будут все едины» (Ин 17,21). В своей последней энциклике Fratelli Tutti («Все братья») Папа Франциск просит нас вместе заботиться (с братьями и сестрами из других Церквей, с верующими других религий и всеми людьми доброй воли) об одном универсальном братстве и любви без исключения, любви, которая должна включать всех и всё. Как слуги народа Божьего мы имеем преимущество действенно повлиять на то, чтобы эта просьба не стала лишь эфемерным и общим направлением, но конкретно воплощалась на местах.

Дорогие возлюбленные собратья! Мы уверены, что, исходя из этих приоритетов, вы найдёте верный путь, учитывая необходимости и возможности особых инициатив, сможете вдохнуть жизнь в то, чтобы синодальность была истинным призывом Бога для Церкви третьего тысячелетия. Если мы отправимся в этот путь, возникнут вопросы, сложности и ошибки, но мы можем надеяться на то, что нам будет во сто крат больше даровано братства и плодов жизни по Евангелию. Подумаем о первом Синоде в Иерусалиме (Деян 15). Кто знает, сколько было приложено сил и стараний за его кулисами! Но нам ясно, насколько определяющим был этот момент для Церкви в её становлении.

Мы заканчиваем наше письмо двумя абзацами из документа подготовки Синода, которые могут вдохновлять и сопровождать нас как путеводитель.

«Способность представить иное будущее для Церкви и для её учреждений на уровне полученной миссии зависит в большей части от решения начать внедрять процессы слушания, диалога и общинного распознавания, в которых все и каждый могут участвовать и внести свой вклад». (№ 9)

«Напоминаем, что конечная цель Синода, и поэтому консультаций, — не разработать документы, а сделать так, чтобы «исполнялись мечты, порождались пророчества и видения, расцветали надежды, побуждалось доверие, исцелялись раны, завязывались отношения, поднималась заря надежды, мы учились друг у друга, и создавался позитивный образ, который осветит умы, воспламенит сердца и придаст силы рукам». (№ 32)

Мы благодарим вас за ваше внимание, уверяем вас в нашей молитве и желаем вам и вашим общинам радостного и плодотворного синодального пути. Знайте, что мы с вами в пути! Будьте уверены и в благодарности Святейшего Отца, Папы Франциска, который с вами.

Каждого из вас мы препоручаем Пречистой Деве Марии, которая нас в пути сопровождает, и приветствуем вас сердечно во Христе!

Кардинал Марио Грек,

Генеральный секретарь Синода епископов

Архиепископ Лазарус Ю Хын Сик

Префект конгрегации по делам духовенства

(Перевёл с немецкого свящ. Александр Деппершмидт)