XII Всеобщая конгрегация кардиналов. «Кольцо рыбака» и печать Папы Франциска упразднены

6 мая 2025 года в Ватикане состоялась XII Всеобщая конгрегация кардиналов — последняя перед конклавом. В ходе неё были отменены свинцовая печать и «кольцо рыбака», принадлежавшие Папе Франциску.

Как сообщил журналистам глава пресс-службы Апостольского Престола Маттео Бруни, на встрече присутствовали 173 члена Коллегии кардиналов, 130 из которых имеют право голоса на выборах нового Папы.

С речами выступили 26 иерархов, в которых они затронули широкий круг вопросов, важных для Церкви и мира. В центре обсуждения были реформы Папы Франциска, касающиеся законодательства о злоупотреблениях, финансовых вопросов, Римской Курии, синодальности, работы ради мира и заботы о творении. Было подчеркнуто, что эти реформы необходимо продолжить.

Кардиналы говорили о единстве как об одной из главных задач нового Папы, призванного быть «строителем мостов», а также пастырем, учителем человечества и «лицом» самаритянской Церкви. Иерархи отметили, что в условиях глобальных кризисов — войн, насилия и глубокой поляризации — нам нужен Папа милосердия, синодальности и надежды.

Также обсуждались вопросы канонического права, полномочий Папы, необходимости единства среди самих кардиналов и важности проведения регулярных заседаний Коллегии кардиналов во время консисторий.

В ходе собрания были затронуты темы христианского посвящения и становления в рамках миссионерской деятельности, свидетельства мучеников за веру в регионах, где существуют ограничения религиозной свободы, а также острая проблема изменения климата. Кардиналы упомянули экуменический диалог, Никейский Собор и тему единого дня Пасхи для всех христиан.

В ходе заседания — в соответствии с каноническими нормами — были упразднены свинцовая печать и «кольцо рыбака», принадлежавшие Папе Франциску. Их не уничтожили, как это делалось раньше, а лишь повредили острым металлическим предметом. Кроме того, был зачитан призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов прекратить огонь и начать переговоры о справедливом и прочном мире.

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В среду 7 мая состоится Месса pro eligendo Pontifice: на ней будет возноситься вселенская молитва в особенности о кардиналах, на которых возложена эта историческая задача. В 15 часов 45 минут кардиналы выйдут из Дома Святой Марфы и затем соберутся в Сикстинской капелле: это будет торжественное начало конклава.

Начиная с четверга распорядок дня кардиналов-выборщиков предусматривает утреннюю Мессу и литургию Утренней хвалы в часовне Павла III, затем литургию Дневного часа; за ней последуют голосования. В 12:30 кардиналы будут возвращаться в Дом Святой Марфы на обед – до 15:45. Следующее голосование начинается в 16:30. Возвращение в Дом Святой Марфы предусмотрено в 19 часов 30 минут.

В эти дни взоры всего мира будут обращены на дымоход, установленный на крыше Сикстинской капеллы. Дым (черный или белый) будет подниматься около 12 и 19 часов, и только в случае успешного исхода – избрания нового Папы Римского – исхождение белого дыма возможно также около 10:30 и 17:30.



По материалам Vatican News