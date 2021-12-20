Traditionis custodes: Святейший Престол ответил на dubia

Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств опубликовала одобренные Папой Франциском responsa (ответы) на dubia (сомнения), изложенные епископами в связи с применением motu proprio Traditionis custodes, посредством которого Папа в июле 2021 года утвердил новые нормы в отношении использования литургических книг, восходящих к дособорному периоду.

Responsa сопровождаются посланием префекта Конгрегации архиепископа Артура Роша, который, обращаясь к президентам поместных епископских конференций, поясняет цель произошедших изменений: «Любая предписанная норма всегда преследует одну-единственную цель: сохранить дар церковного общения посредством совместного пути, с убежденностью разума и сердца, в направлении, указанном Святейшим Отцом».

Первый вопрос касается возможности служить по дособорному чину в приходской церкви в том случае, когда невозможно предоставить храм, ораторий или часовню для группы верных, использующих миссал 1962 года. В motu proprio такая возможность исключена: тем самым подчеркивается, что Месса согласно «старому» чину – это уступка, не являющаяся частью ординарной жизни приходской общины. Однако в responsa на этот вопрос дается утвердительный ответ: приходская церковь может использоваться для совершения Мессы по дособорному чину, но лишь в том случае, если нет возможности использовать никакую другую церковь, если эта Месса не включена в обычное расписание приходских Месс и не совпадает с другими пастырскими начинаниями в приходе. Как поясняется в документе, такая мера не направлена на маргинализацию верных, связанных с дособорным чином, но призвана напомнить, что «речь идет об уступке ради их блага», а не о «возможности для продвижения прежнего чина».

Еще один вопрос касается священнопразднования по «старому» чину не только Евхаристии (согласно миссалу 1962 года), но и других Таинств, предусмотренных Римским требником (последнее типическое издание которого восходит к 1952 году) для Таинств Крещения, Покаяния, Брака, Елеосвящения и для сакраменталий, например, отпевания, — а также Римским понтификалом (для Таинств, преподаваемых епископом, то есть Миропомазания и Священства). На этот вопрос дается отрицательный ответ: Святейший Престол полагает, что для продвижения по пути, указанному Папой Франциском, не следует использовать устаревшие литургические книги, но необходимо вести верных «к полному пониманию ценности обрядовой формы», проистекающей из литургической реформы. Однако уточняется, что могут быть и исключения. Римский требник можно будет по-прежнему использовать в «канонически основанных персональных приходах», то есть исключительно в тех приходах, которые уже были учреждены епископами специально для верующих, связанных с дособорным чином. Однако Римский понтификал нельзя будет использовать даже в этих приходах. В отношении Таинства Миропомазания это обосновано тем, что формула Таинства была изменена святым Павлом VI, и нецелесообразно прибегать к устаревшей формуле, подвергшейся столь существенным изменениям.

Следующее сомнение, выраженное епископами, касается возможности продолжать использовать «старый» миссал теми священниками, которые не признают действительность и законность сослужения, отказываясь сослужить в особенности на Мессе освящения мира и благословения елеев в Великий четверг. Ответ отрицательный, однако, прежде чем отказать священнику в такой возможности, епископ обязан провести с ним «братскую беседу» и убедиться, что отказ священника не исключает действительности и законности литургической реформы, Второго Ватиканского собора и учительства Римских Пап. Епископ должен дать священнику необходимое время для рассуждения, приглашая его к сослужению.

На вопрос о том, можно ли во время Мессы по дособорному чину пользоваться полным текстом Библии, выбирая из нее части, указанные миссалом, Святейший Престол дает утвердительный ответ. Поскольку motu proprio Папы Франциска предписывает, что литургические чтения должны всегда провозглашаться на языках отдельных стран, должна использоваться Библия в переводе, одобренном епископскими конференциями для литургии. Вместе с тем нельзя публиковать лекционарии с циклом чтений, предусмотренных дособорным миссалом.

Следующий вопрос относится к консультации со Святейшим Престолом в том случае, если священник, рукоположенный после 16 июля 2021 года, просит предоставить ему разрешение служить по дособорному чину. В ответе Св. Престола говорится, что такая консультация необходима. Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств призывает также всех педагогов семинарий наставлять будущих дьяконов и пресвитеров в понимании и осознании богатства литургической реформы.

На вопрос о том, может ли епископ авторизовать использование «старого» миссала на ограниченный срок, оставляя за собой право дальнейшей верификации, Святейший Престол дает утвердительный ответ. В ответе на другой dubium говорится также, что в случае отсутствия авторизованного священника тот, кто его заменяет, не может служить по дособорному миссалу без формальной авторизации, которая требуется также для дьяконов и поставленных служителей, участвующих в Мессе по дособорному чину.

Еще два вопроса касаются совершения двух Месс по будням. Приходской настоятель или капеллан, который служит повседневную Мессу согласно новому чину, не может в тот же день служить Мессу по дособорному чину – ни с народом, ни в частном порядке. «Двойная» служба в будни допускается только по пастырским соображениям (которые не обоснованы в данном случае, ведь у верных есть возможность участвовать в Мессе согласно «новому» чину). Отрицательный ответ дается также на вопрос о том, может ли священник служить дважды по «дособорному» чину для двух разных групп верных. Утверждается, что это не обосновано «пастырскими причинами», поскольку эта вторая группа может участвовать в Мессе согласно Novus ordo.



Источник: Vatican News