Торжество в Помпеи: 150 лет иконы Богоматери Розария

13 ноября в святилище Помпеи пройдут торжества по случаю 150-летия передачи иконы Богоматери Розария. Ожидается прибытие многочисленных паломников. Торжественную Мессу возглавит Папский легат кардинал Пьетро Паролин, сообщает Vatican News.

Во время Мессы 12 сентября перед иконой Богоматери Розария монсеньор Томмазо Капуто, архиепископ Помпеи, в присутствии мэра города и духовенства напомнил, что прибытие иконы 150 лет назад положило начало истории святилища и новой общины.

Прелат отметил, что избрание Льва XIV на Кафедру святого Петра совпало с днем Молитвенного прошения к Помпейской Богоматери, когда Святейший Отец посвятил всю Церковь и мир Пресвятой Деве Марии, напоминая о важности молитвы и преданности верующих.

Он добавил, что празднование 13 ноября позволит вновь объединить верующих в молитве и благодарности за это наследие.

Этот год — особенный для святилища: 19 октября состоится канонизация основателя, блаженного Бартоло Лонго, чье служение и преданность Богоматери Розария продолжают вдохновлять верующих по всему миру.

Особая традиция, установленная ещё Папой Львом XIII, благословившим строительство храма и распространение культа Помпейской Богоматери, продолжается: последующие Папы подтверждали значение святилища для верующих, участвуя в торжествах и молитве паломников.

Присутствие кардинала Паролина, который будет представлять Святейшего Отца, станет символом преемственности традиций и духовной ценности святилища для всей Церкви.