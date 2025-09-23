Торжество в Помпеи: 150 лет иконы Богоматери Розария

Сентябрь 23, 2025

13 ноября в пройдут по случаю 150-летия передачи иконы Богоматери Розария. Ожидается прибытие многочисленных паломников. Торжественную Мессу возглавит кардинал , сообщает Vatican News.

Во время Мессы 12 сентября перед иконой Богоматери Розария монсеньор Томмазо Капуто, архиепископ Помпеи, в присутствии мэра города и духовенства напомнил, что прибытие иконы 150 лет назад положило начало истории святилища и новой общины.

Прелат отметил, что избрание Льва XIV на Кафедру святого Петра совпало с днем Молитвенного прошения к Помпейской Богоматери, когда Святейший Отец посвятил всю Церковь и мир Пресвятой Деве Марии, напоминая о важности молитвы и преданности верующих.

Он добавил, что празднование 13 ноября позволит вновь объединить верующих в молитве и благодарности за это наследие.

Этот год — особенный для святилища: 19 октября состоится канонизация основателя, блаженного Бартоло Лонго, чье служение и преданность Богоматери Розария продолжают вдохновлять верующих по всему миру.

Особая традиция, установленная ещё Папой Львом XIII, благословившим строительство храма и распространение культа Помпейской Богоматери, продолжается: последующие Папы подтверждали значение святилища для верующих, участвуя в торжествах и молитве паломников.

Присутствие кардинала Паролина, который будет представлять Святейшего Отца, станет символом преемственности традиций и духовной ценности святилища для всей Церкви.

