Священнический целибат: новый вклад в дискуссию в духе сыновнего послушания Папе

15 января во Франции выйдет из печати книга о священстве за подписью Папы на покое Йозефа Ратцингера и префекта Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств кардинала Роберта Сара. В предварительной презентации Le Figaro сообщает, что авторы вступают в дебаты о целибате и о возможности рукополагать женатых мужчин. Ратцингер и Сара – которые представляются двумя епископами «в сыновнем послушании Папе Франциску», ищущими правду «в духе любви к единству Церкви», – отстаивают дисциплину целибата и излагают мотивации, согласно которым, по их мнению, не следовало бы ее менять. Тема целибата занимает 175 страниц книги, включая два текста: один – Папы на покое и другой – кардинала, а также вступление и заключение, подписанные обоими авторами.

В своем тексте Сара напоминает: «Существует онтологически-таинственная связь между священством и безбрачием. Всякое ослабление этой связи может поставить под вопрос учительство Собора и Пап: Павла VI, Иоанна Павла II и Бенедикта XVI. Прошу Папу Франциска окончательно защитить нас от подобной гипотезы, наложив запрет на любое послабление закона о священническом целибате, в том числе ограниченного тем или иным регионом». Более того, Сара называет «пастырской катастрофой, экклесиологической путаницей и затемнением понимания священства» предполагаемую возможность рукополагать женатых мужчин. Бенедикт XVI, рассуждая над этим вопросом в своей краткой публикации, восходит к еврейским корням христианства и утверждает, что священство и целибат едины с самого начала нового завета Бога с человечеством, установленного Иисусом. Он напоминает, что уже в древней Церкви, то есть в первом тысячелетии, «женатые мужчины могли принимать Таинство Священства только если они обязывались соблюдать половое воздержание».

Священнический целибат никогда не был догмой. Речь идет о церковной дисциплине Латинской Церкви, которая представляет собой драгоценный дар, и такое определение давали ему все последние Папы. Католическая Церковь восточного обряда предусматривает возможность рукополагать женатых мужчин, и исключения были допущены также для Латинской Церкви тем же Бенедиктом XVI в Апостольской конституции Anglicanorum coetibus, посвященной англиканцам, желающим присоединиться к Католической Церкви. Она предусматривает возможность «допущения, от случая к случаю, к Таинству Священства в сане пресвитера также женатых мужчин, согласно объективным критериям, одобренным Святейшим Престолом».

Стоит напомнить, что по этому вопросу неоднократно высказывался Папа Франциск. Будучи еще кардиналом, в книге-беседе с раввином Авраамом Скоркой он пояснил, что выступает за сохранение целибата «вместе со всеми его за и против, потому что речь идет о десяти столетиях, скорее, позитивного опыта, нежели ошибок. Традиция имеет свой вес и свою обоснованность». В январе прошлого года, беседуя с журналистами во время обратного рейса из Панамы, Папа напомнил, что в Католической Церкви на Востоке есть возможность выбора целибата или брака перед диаконатом, но по поводу Латинской Церкви отметил: «Мне вспоминается фраза святого Павла VI – ʺЛучше я отдам жизнь, чем изменю закон о целибатеʺ. Я вспомнил ее и решил воспроизвести, потому что это смелая фраза для того момента, еще более трудного, чем сегодняшний, – это 1968-70 гг.. Лично я думаю, что целибат – это дар для Церкви. Нет, я не согласен допустить факультативный целибат». В своем ответе он сослался также на богословскую дискуссию о возможности отступить от закона в некоторых отдаленных регионах, таких как острова Тихого океана, уточняя: «Это не мое решение. Мое решение заключается в том, что перед принятием диаконского сана целибат не будет опциональным. Это мое личное решение, я этого не допущу. Пусть это будет ясно. Назовете меня закрытым? Возможно. Но я не смогу предстать перед Богом с подобным решением».

В октябре 2019 года состоялся Синод по Амазонии, на котором обсуждалась эта тема. Как следует из Итогового документа, некоторые епископы просили о возможности рукополагать в священники постоянных диаконов, состоящих в браке. Но невозможно не заметить, что 26 октября в заключительной речи Папа, который следил за всеми докладами и за дискуссией в зале, никоим образом, даже мимоходом, не упомянул о вопросе рукоположения женатых мужчин. Однако он упомянул о четырех измерениях Синода: об измерении, связанном с инкультурацией, экологическом, социальном и, наконец, пастырском измерении, которое «включает все предыдущие». В той же самой речи Папа говорил о креативности по отношению к новым служениям и к роли женщины. Ссылаясь на недостаток духовенства в некоторых районах миссии, он напомнил, что в некой стране было много священников, которые отправились в страны «первого мира» – США и Европу, – «и теперь некого отправлять в амазонский регион той же самой страны».

Наконец, показателен тот факт, что тогда же, выражая признательность масс-медиа, Франциск попросил, чтобы они, распространяя Итоговый документ, в первую очередь остановились на диагнозе – «той части, в которой Синод на самом деле был раскрыт лучше всего»: культурном, социальном, пастырском и экологическом диагнозе. Папа попросил не поддаваться риску «сосредоточить взгляд на том, что решили по тому или иному дисциплинарному вопросу, какая партия победила, а какая проиграла».

Андреа Торниелли

Источник: Vatican News