Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Рождественского времени. 3 января 2021 г., библиотека Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это второе воскресенье Рождественского времени в Литургии слова нашему вниманию, вопреки обыкновению, предложен не очередной эпизод из земной жизни Иисуса, а, скорее, «философия» Его собственного бытия. В частности, кое-что сказано том, Кем Он был прежде, чем прийти к нам. Об этом мы читаем в Прологе Евангелия от Иоанна, который открывается словами: «В начале было Слово» (Ин 1,1). «В начале» – но это же первые слова Священного Писания как такового, с них начинается повествование о сотворении мира: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1,1). В сегодняшнем евангельском чтении утверждается, что Иисус, Которому мы, празднуя Рождество, поклонялись как новорожденному Младенцу, на самом деле существовал прежде Своего земного рождения: прежде всякой твари, прежде возникновения Вселенной, прежде всего сущего. Он существовал прежде появления пространства и времени. «В Нем была жизнь» (Ин 1,4), прежде чем сама жизнь появилась.

Евангелист Иоанн называет его Логосом, то есть Словом. Что же он имеет в виду? Слова нужны для общения: люди беседуют не сами с собой, они говорят с кем-то. Ты постоянно с кем-то беседуешь. Если мы встречаем человека, который говорит сам с собой, мы склонны воспринимать его как неадеквата. Итак, мы постоянно говорим с кем-то. А тот факт, что Иисус был Словом изначально, означает, что Бог изначально желает общаться с нами, хочет говорить с нами. Единородный Сын Отчий (Ин 1,14) намеревается сообщить нам, как это прекрасно, быть детьми Божьими; Он есть «истинный Свет» (Ин 1,9), чья цель – удалить от нас тьму зла; Он есть «Жизнь» (Ин 1,4), объемлющая все наши жизни в любви. Ведь Он любит всех нас. Иисус есть Слово Божье, вечное Слово Бога, Который всегда думал о нас и желал общаться с нами.

Ради этого Он пошел дальше слов. В самом деле, в ключевых стихах сегодняшнего Евангелия утверждается, что «Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин 1,14). «Слово стало плотью «: почему святой Иоанн употребил именно это слово – «плоть»? Не мог ли он более деликатным образом сформулировать истину вочеловечения Бога? Но он использует именно слово «плоть», поскольку оно характеризует нашу человеческую кондицию во всей ее немощи, во всей ее уязвимости. Евангелист стремится донести до нас, что Бог стал уязвимым, чтобы разделить нашу уязвимость. Ведь с того момента, как Господь стал плотью, ничто из того, что есть в нашей жизни, не является для Него чуждым. Не существует ничего, что бы Он презирал. Нам дается возможность поделиться с Ним всем нашим, абсолютно всем. Дорогой брат, дорогая сестра, Бог стал плотью, чтобы сказать нам, сказать вам, что Он любит нас вот такими, в самой нашей немощи, в самой нашей слабости. Любит нас и в том, за что нам больше всего стыдно, предельно стыдно. Такое вот смелое, весьма смелое решение Бога: Он принял как раз то, чего мы обычно стыдимся; Он разделил с нами наш стыд, чтобы стать нашим братом, чтобы до конца солидаризоваться с нами в условиях нашей земной жизни.

Он стал плотью и никогда уже не будет иным. Он не надел на себя нашу человечность, как одевают одежду, которую можно как надеть, так и снять. Напротив, Он больше ни на миг не отделяет Себя от нашей плоти. Он никогда уже не будет отделен от нее: теперь и навсегда Он на небесах вместе со Своим телом, состоящим из человеческой плоти. Он навсегда соединил Себя с нашим человеческим естеством; можно сказать, что Он «обручился» с ним. Мне хочется думать, что всякий раз, когда Он молится за нас Небесному Отцу, Он не просто что-то Ему говорит, а демонстрирует Ему Свою истерзанную плоть, те раны, которые были нанесены Ему нас ради. Таков Он, Иисус: Он ходатайствует за нас Своей плотью, запечатленной перенесенными Им Страстями. Иисус предстоит Отцу во плоти! Действительно, Евангелие прямо утверждает, что Он пришел, чтобы жить с нами. Пришел не для того, чтобы однажды навестить нас, а потом убраться восвояси. Нет, Он пришел, чтобы жить с нами, чтобы навсегда остаться с нами. Так чего же Он ждет от нас? Он ждет от нас большей близости. Он ждет, чтобы мы делились с Ним всеми своими радостями и страданиями, желаниями и страхами, надеждами и печалями, обстоятельствами и ситуациями. Так будем же делать это с упованием: откроем перед Ним наши сердца, расскажем Ему всё до конца. Постоим молча перед Яслями, чтобы насладиться нежной любовью Бога, соблаговолившего быть с нами, стать плотью. И без ложного трепета пригласим Его к себе, пригласим прийти в наши дома, в наши семьи. А также – мне кажется, это для всех нас будет очень актуально – пригласим Его в сами наши немощи. Представим Его взору наши язвы. А Он обязательно придет, и наша жизнь изменится.

И да поможет нам Пресвятая Богородица, во чреве Которой Слово стало плотью, должным образом приветствовать Иисуса, настойчиво стучащегося в двери наших сердец, чтобы войти к нам и жить с нами.

Перевод «Сибирской католической газеты»