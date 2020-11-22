Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Христа Царя Вселенной. 22 ноября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня мы празднуем торжество Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной. Им завершается литургический год – эта «великая притча», раскрывающая тайну Иисуса Христа. Иисус есть Альфа и Омега, начало и конец истории; причем сегодняшняя литургия сосредотачивается на «Омеге», то есть на конечной цели. Смысл истории возможно постичь в том случае, если не упускать из виду ее кульминацию: цель истории есть в то же время ее конец. Именно эта тема является ключевой в сегодняшнем чтении из Евангелии от Матфея (Мф 25,31-46), содержащем рассуждения Иисуса о вселенском суде, прозвучавшие из Его уст незадолго до завершения Его земной жизни. Тот, кому вскоре предстояло быть судимым человеческим судом, заявляет о себе как о Верховном Судие. В Своих Смерти и Воскресении Иисус явит Себя Господом истории, Царем Вселенной, Судией всего сущего. Но парадокс христианства состоит как раз в том, что Судия не облечен здесь внушающими ужас атрибутами царской власти. Верховный Судия есть вместе с тем Пастырь – Пастырь, исполненный кротости и милосердия.

Иисус, рассказывая притчу о Страшном Суде, сознательно прибегает к метафоре пастыря, которую заимствует у пророка Иезекииля. У Иезекииля речь шла о прямом вмешательстве Бога в земные судьбы Своего народа (Израиля), тяжко страдавшего под управлением злых пастырей (Иез 34,1-10). Эти пастыри показаны жестокими эксплуататорами, предпочитающими кормить себя, а не стадо; поэтому Сам Бог обещает лично позаботиться о Своем стаде, спасая его от творящихся несправедливостей и злоупотреблений. Обетование, некогда данное Богом Его народу, в полной мере исполняется в Иисусе Христе, Пастыре: это Он есть Пастырь Добрый. Он Сам сказал о Себе: «Я есмь Пастырь Добрый» (Ин 10,11.14).

Но и это еще не всё. В сегодняшнем евангельском чтении Иисус отождествляет Себя не только с Царем-Пастухом, но и с потерявшимися овцами. В данном случае можно говорить о двойном тождестве: царь-пастух, а также Иисус и овцы. Иисус отождествляет Себя с самыми малыми и самыми нуждающимися из Своих братьев и сестер. Тем самым Он формулирует основной критерий грядущего Суда: приговор будет вынесен в зависимости от конкретных актов любви, проявленной или не проявленной по отношению к упомянутым людям. Так будет, потому что Судия Сам живет внутри каждого из них. Иисус – Судия. Он – Бог и человек, но Он же и бедняк, Он сокровенно присутствует в лице бедняков, о которых Он прямо здесь упоминает: «Истинно говорю вам: как вы сделали это (или не сделали) одному из сих меньших братьев Моих, так вы сделали это (или не сделали) Мне» (Мф 25,40.45). Нас будут судить по критерию любви. Суд произойдет по критерию любви, но это не значит, что по чувству, вовсе нет… Нас будут судить по нашим делам, по проявленному нами состраданию, которое нашло бы свое выражение в солидарности и реально оказанной помощи. Так приблизился ли я к Иисусу, присутствующему в лице больных, нищих, страждущих, заключенных, алчущих и жаждущих правды? Насколько я близок к присутствующему в этих людях Иисусу? Этим вопросом нам необходимо задаться сегодня.

Итак, в конце времён Господь займется «пересмотром» стада Своего, причем Он будет делать это не только с позиции пастыря, но и с позиции овец, с которыми Он также Себя отождествляет. Он спросит каждого из нас: «А был ли ты хоть немного похож на такого пастуха, каким был Я?». «Был ли ты добрым пастырем для людей, находящихся в нужде, или они были тебе совершенно безразличны?». Братья и сестры, давайте проанализируем эту непосредственно бросающуюся в глаза логику безразличия. Мы отворачиваемся, едва завидев проблему. Вспомним только притчу о добром самарянине. Ее герой, бедняга, израненный разбойниками, брошенный ими на дороге, полуживой-полумертвый, оказался в полном одиночестве. Мимо проходил священник, посмотрел, да и пошел своей дорогой. Он намеренно отвернулся. Левит прошел мимо, мельком взглянул и отвернулся. А как я веду себя с моими братьями и сестрами, попавшими в трудную ситуацию? Равнодушно отворачиваюсь, как тот священник, как тот левит? Я буду судим и мне вынесут приговор в зависимости от того, как я вёл себя с Иисусом, присутствующим в лице нуждающихся. Такова логика грядущего суда, и, заметьте, это не я ее формулирую – ее формулирует Иисус. Иисус прямо утверждает: так, как ты поступил с тем человеком, и с другим человеком, и еще с другим человеком, так ты поступил со Мной. И если ты отказал в помощи тому человеку, и другому человеку и еще другому человеку, то тем самым ты отказал в помощи Мне, потому что Я был там. Так пусть же Иисус научит нас этой логике, логике солидарности, логике проявлений любви к самым нуждающимся, самым страждущим людям.

Попросим и Деву Марию научить нас царствовать через служение. Богородица, вознесенная на небеса, получила из рук Своего Сына царский венец в награду за то, что Она всю Свою жизнь верно следовала за Ним. Она была Его первой Ученицей на путях любви. Так поучимся же у Нее, как нам следует прямо сейчас входить в Царствие Божие вратами смиренного и бескорыстного служения. И пойдем домой, повторяя про себя фразу: «Я там был. Спасибо, что вы не забыли Меня».

Перевод «Сибирской католической газеты»