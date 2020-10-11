Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 28-е Рядовое воскресенье. 11 октября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Мф 22,1-14) Иисус рассказывает притчу о брачном пире, в которой раскрывается замысел Бога относительно человечества. Царь, который «устроил брачный пир для сына своего» (Мф 22,2), является метафорой Небесного Отца, уготовившего для всей человеческой семьи чудесный праздник любви и общения вокруг Своего Единородного Сына. Царь дважды отправляет своих слуг звать гостей, но гости отвечают отказом. Они не желают идти на пир, поскольку у них есть другие занятия: работа в поле, деловые интересы… А разве мы не предпочитаем сплошь да рядом свои материальные интересы общению с Господом, приглашающему также и нас на Свой пир? Однако царь из притчи не желает смиряться с тем, чтобы пиршественная зала оставалась пустой, ведь он твердо вознамерился разделить с людьми блага своего царства. Поэтому он велит слугам: «Итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир» (Мф 22,9). Вот так и реагирует Бог: всякий раз, когда Его отвергают, Он и не думает сдаваться, а начинает всё сначала, еще и расширяя круг приглашенных: теперь призываются вообще все без исключения встреченные на улице. Из принадлежности к Семье Божией не исключен никто.

Термин, использованный в данном случае евангелистом Матфеем («распутия»), первоначально означал «пределы дорог», т.е. места, в которых мощеные городские улицы переходили в ведущие в сёла тропинки. Здесь заканчивалась благоустроенная жилая среда и начиналась «территория повышенной опасности». И вот, царь посылает своих слуг к людям, обретающимся за пределами цивилизованного мира, в уверенности, что именно среди них он найдет тех, кто примет его приглашение и изъявит готовность сесть за праздничный стол. Таким образом пиршественная зала заполняется «исключенными», теми, кто находится «вовне»; теми, кто вовсе не казался достойным приглашения на свадебный пир. Заметьте, господин, царь, велит своим посланникам: «Зовите всех подряд, как хороших, так и плохих. Всех!». Бог призывает даже плохих! «Нет, я слишком плохой… Я сделал так много зла…». А Бог зовет тебя: «Приди, приди, приди!». Иисус садился за стол с мытарями, т.е. с явными, всеми признанными грешниками – с теми, кого все считали плохими. Бог не опасается, что наша душа может быть слишком изранена теми или иными жестокими обстоятельствами, и это потому, что Он по-настоящему любит нас. И Он приглашает нас. Так и Церковь, со своей стороны, призвана добраться до «распутий» нашего времени, то есть до географических и экзистенциальных периферий человечества, тех мест на окраинах, тех ситуаций, в которых обосновались, в которых разбили свой лагерь так называемые «отбросы человечества» – те, у кого больше не осталось надежды. Речь идет о том, что нам нельзя удовлетворяться удобными для нас, ставшими привычными формами евангелизации и свидетельства милосердной любви; о том, чтобы распахнуть двери наших сердец, наших общин всем без исключения людям, ведь Евангелие предназначено не «избранным». Бог считает достойными Своей любви и тех, кто живет на периферии; и тех, кого отвергает и презирает общество. Бог приглашает на Свой пир абсолютно всех: праведников и грешников, добрых и злых, высокообразованных и безграмотных.

Не далее, как вчера вечером, мне удалось дозвониться до одного пожилого итальянского священника, с юных лет служившего на миссии в Бразилии. Он всегда был рядом с отверженными и бедными. Теперь он доживает свой век в мире, доживает свою жизнь, без остатка отданную беднякам. Он словно бы символизирует нашу Мать-Церковь. Он истинный посланник Божий, расположившийся на «распутьях».

Однако Господь ставит перед зваными одно условие: необходимо запастись «брачной одеждой». Вернемся к притче. Когда зал «наполнился возлежащими», в нем появился сам царь, чтобы поприветствовать своих гостей. И он заметил, что один из присутствующих не имеет «брачной одежды». Это такой специальный плащ, который обычно предлагали бесплатно при входе в залу. Гости приходили на пир в том, в чем были; в том, во что могли одеться. И эта одежда в большинстве случаев могла быть отнюдь не праздничной. Но при входе им вручали в подарок нечто вроде накидки. Упомянутый же человек отверг этот бескорыстный дар. И, тем самым, сам создал такую ситуацию, в которой царю ничего не оставалось, как изгнать его вон. Этот человек принял приглашение, но затем решил, что оно ничего для него не значит: он был самодостаточным человеком; у него не было желания меняться или позволить Господу изменить себя. Свадебное одеяние – эта накидка – символизирует милость, которую Бог дарует нам совершенно бескорыстно, иными словами, благодать. Без помощи благодати мы не сможем продвинуться ни на шаг в христианской жизни. Всё есть благодать. Недостаточно принять приглашение последовать за Господом; необходимо еще открыться приключению метанойи: тому, что может коренным образом изменить наше сердце. Одежды милосердия, которые Бог непрестанно предлагает нам задаром, есть свободный дар Его любви – благодать. И Бог ждет, что мы поприветствуем Его с удивлением и радостью: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты дал мне этот дар”.

Так пусть же Пресвятая Мария поможет нам подражать слугам из евангельской притчи: выбраться за рамки наших стереотипов, наших узких взглядов, чтобы возвестить всем без исключения, что Господь приглашает нас на Свой пир, что Он предлагает нам Свою спасительную благодать, что Он желает передать нам Свой дар.

Перевод «Сибирской католической газеты»