«Слово, относящееся и к вечности, и ко времени». Увидела свет книга последних проповедей митрополита Сурожского Антония

Новая книга проповедей митрополита Сурожского Антония «Евангельское слово рождает ответ. Проповеди последних лет (1992–2003)» была представлена 15 июня в Культурном центре «Покровские ворота», информирует «Благовест-инфо».

Выпустившее книгу издательство «Гранат» сообщает в аннотации, что в издании собраны проповеди последних двенадцати лет жизни митрополита, записанные в хронологической последовательности. В этих проповедях митрополит говорил не только о Евангелии и праздниках, но «высказывался о том, что его «било»: отзывался на происходящее в окружающем мире или на потребности меняющегося прихода».

«Слово, относящееся и к вечности, и ко времени» – эти слова самого митрополита Антония, которые процитировал в начале вечера директор КЦ «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири, точнее всего определяют содержание книги. «Митрополит Антоний использует сюжеты реальности, чтобы увидеть в ней Христа», – сказал Ж.-Ф. Тири, подчеркнув, что именно этот смысл открывает удачно выбранное заглавие книги. «Если наши действии не рождаются от Евангелия, тогда это идеология. Если Евангелие не рождает в нас ответ, но это ненужная вера, она никак не влияет на нашу среду», – пояснил он.

Елена Майданович – переводчик и редактор многих текстов митрополита Антония и этой книги в том числе. В новом издании собрано более двухсот проповедей, из них менее четверти уже публиковались в разных изданиях. «Сборник актуален не только тем, что он ближе к нам по времени. Владыка [в этих проповедях] откликался на актуальные вопросы и проблемы. Сборник может быть канвой для биографии владыки – он говорит о том, что его задевает, что у него болит… Проповеди отражают и изменившийся состав паствы, ее новые потребности и запросы», – сказала Майданович.

Игумен Пётр (Мещеринов) прочитал новый сборник и поделился впечатлениями, которые оказались «не очень радостными». По его словам, в Православной Церкви богослужебный круг евангельских и апостольских чтений составлен «неудовлетворительно»: есть отрывки, которые повторяются в течение года, и акцент сделан в основном на чудесах Христа, тогда как Его нравственное и духовное учение «остается за бортом». Это может удручать не только слушающих, но и, в первую очередь, проповедника, который вынужден год за годом повторять одно и то же, выискивая «какие-то новые акценты». Такое «хождение по кругу» – признак субкультуры, и по последним проповедям митрополита Антония видно, что он «пытается вдохнуть жизнь в то, что в силу своей конструкции не принимает этого дыхания». Проповедник сам признается, что некоторые евангельские отрывки «не рождают у него отклика» и, конечно, винит в этом себя. Но о. Петр увидел в новом сборнике «борьбу предельного школярского уровня синаксарного богослужения и желания владыки сделать это нерутинным», и это может оказаться очень важным для других священнослужителей, которые, впрочем, не читают проповеди своих коллег, заметил игумен.

Говоря о нынешней ситуации, о. Петр с болью отметил, что она выявила неутешительный итог церковного возрождения: даже прихожане, которые «прекрасно воспринимали интенции евахаристической общинности», сейчас «относятся к очевидным вещам совершенно не по-христиански». Это «фиаско» митрополит Антоний «как бы предчувствовал» – по словам игумена, это ощущается в реакции проповедника на «скорбный, болезненный вопрос так называемой Сурожской смуты». Сурожская епархия – «проект» гениально духовно одаренного человека, который силой духа мог подтягивать за собой ко Христу «малое стадо». «Но когда на Британские острова хлынуло «настоящее православие», ассоциировавшееся с митрополитом Иларионом, с этим владыка ничего не мог сделать», – сказал о. Петр, добавив, что в этой ситуации «сама элитарность, органичная в эмигрантской общине, превратилась в субкультуру». И в проповедях последних лет митрополит не скрывает, что и его «захватила эта буря», «боль о противостоянии, о взаимном непонимании», когда он оказался на острие столкновения двух субкультур.

Кроме того, выступавший увидел в новой книге «большую усталость» митрополита Антония – нет, не от веры. Напротив, в этих проповедях очевидна «индивидуализация веры», но усталость, связанная и с физическим старческим состоянием, и в немалой степени – с «внешней церковностью, которая всегда несет соблазн встать на место Бога, и всегда это заканчивается очень плохо».

Совсем иначе воспринял новую книгу Алексей Козлов, молодой алтарник храма Всемилостивого Спаса в Митино. И не только потому, что, по его словам, он «еще не вышел из поры восхищенного отношения к годовому кругу богослужений». Главным образом потому, что имя митрополита Антония и его тексты стали «некоторым объединением для разных типов православия», разных течений, которые за 30 лет сформировались в РПЦ. «В ХХ веке нет другого такого православного автора, который был бы столь же непререкаем и авторитетен для всех», – считает Козлов.

Будучи лингвистом, он проанализировал проповеди митрополита Антония и заметил, что самые частотные слова и риторические конструкции настраивают слушающих на «постоянное вопрошание своей совести», при этом проповедник не отделяет себя от своей паствы, но, говоря «мы», солидаризируется с ней в духовной работе. Такой настрой проповеди, ярко проявляющийся во всех публикациях, приводит к тому, что «первые уроки» митрополита Антония все-таки выучены: в проповедях многих священников сейчас можно услышать «про Встречу, про общение Бога и человека, про тоску по Богу – эти понятия владыка привнес в наш язык».

«Да, теперь слово владыки выглядит объединяюще, часть его лексикона вошла в употребление, никто о нем дурного слова не скажет», – согласилась профессор РГГУ Анна Шмаина-Великанова. Но причина такого всеобщего приятия не только в его объединяющем «мы» и удачных риторических приемах. «Главная причина в том, что он умер, перестал быть опасен, он больше не испугает абсолютной правдой», – с горькой иронией сказала выступавшая. Она пояснила, что имеет в виду «невыносимую правду проповеди владыки, в которой нет ни грамма демагогии», и правда эта складывается «из безжалостности по отношению к нашей вере, которую он подвергает сомнению». «Кто мы – Каин или Авель?» – обращался он к своим прихожанам, и «эта правдивость делала ужасающе актуальным то, что владыка говорил».

Именно поэтому новая книга «удивительным, мистическим образом попадает в нашу ситуацию», продолжила Шмаина-Великанова, отмечая параллели: в проповедях последних лет митрополит Антоний с болью отзывается на «трагедию Сурожской епархии, крах дела всей его жизни – распад любви между людьми». «А сейчас эта книга призвана помочь нам, когда дело нашей жизни рухнуло: то, что мы строили 30 лет, чему учили детей – все оказалось не так», – сказала она. Чем же сейчас может помочь голос митрополита Антония? «Мы сейчас в таком значительном моменте истории, что ничем не удается отвлечься. Но можно, не покидая этого, уходить вглубь. Это делает владыка – он не отворачивается ни от чего, но глубина его проповеди такова, что проповедь переходит в молитву, и богословская глубина ведет к глубине любви», – заключила духовная дочь митрополита Антония.

С видеозаписью презентации книги митрополита Антония Сурожского «Евангельское слово рождает ответ. Проповеди последних лет (1992–2003)» можно ознакомиться на youtube-канале КЦ «Покровские ворота».

Юлия Зайцева