Юбилей: католической гимназии города Томска исполнилось 30 лет! (+ ФОТО)

В России существует всего две католические общеобразовательные школы, причем обе находятся в Преображенской епархии: в Новосибирске начальную школу Рождества Христова курирует Орден францисканцев, а в Томске под патронажем Ордена иезуитов работает единственное на всю Россию учебное заведение полного курса среднего школьного образования с 1 по 11 класс – Негосударственное общеобразовательное учреждение «Католическая гимназия г. Томска».

Томская католическая гимназия — это единственная в нашей стране средняя общеобразовательная школа полного цикла, где преподавание и воспитание учеников основано на принципах знаменитых иезуитских школ.

И в 2023 году ей исполнилось уже 30 лет!

История гимназии тесно связана с историей католической общины г. Томска. В начале 1990-х годов прихожане общины начали задумываться о создании воскресной школы, чтобы дети могли получать опыт христианской жизни. Инициаторами этого были Сестры-служительницы Евхаристии и прихожанка Лариса Косулина, которая впоследствии предложила создать полноценную общеобразовательную школу для приходских детей.

9 апреля 1993 года, пройдя несколько сложных этапов в создании образовательного учреждения, гимназия наконец была официально зарегистрирована.

Первое время занятия проводились в храме, в небольшой комнате. Тогда был один класс – семь учеников. Затем гимназии было выделено помещение в приюте на улице Бакунина, 7. В связи с тем, что каждый год в гимназии прибавлялся один класс, места для проведения занятий вскоре стало не хватать. Гимназия работала в две смены.

К 2000 году был построен приходской дом, слева от храма, и половина его помещения была отдана для гимназии.

2005 год был довольно сложным этапом для гимназии: не стало директора, осталось всего 30 учеников. Однако благодаря новому директору, которым стала прихожанка Ольга Викторовна Погонина, гимназия обрела второе дыхание.

В 2011 году началось строительства нового здания гимназии, которое в 2012 году было сдано в эксплуатацию и торжественно освящено Правящим епископом Иосифом Вертом. И уже 2013 год гимназия начала обучение в новом, хорошо оснащенном здании. Таким образом, на сегодняшний день гимназия имеет два здания.

В начале 2014 года гимназия получила государственную аккредитацию, что является очень важным этапом в истории гимназии. Гимназия смогла получать государственную финансовую поддержку и выдавать аттестаты за окончание обучения под своим именем.

С этого периода в гимназии начали работать священники Ордена Иисуса (иезуиты), образовательная деятельность которых насчитывает многовековую историю и известна во всем мире. Священники преподают религиоведение, участвуют в ежедневной утренней молитве, проводят торжественные службы, участвуют в языковом английском лагере и т.д.

Гимназию от обычной школы в первую очередь и отличает ежедневная молитва, молитва перед едой и храмовые службы по праздникам. Ещё одно из отличий католической гимназии – здесь религиоведение проводят для всех классов раз в неделю (в обычной школе религиоведение проходят только в четвертом классе). Кроме того, Томская гимназия старается налаживать контакты с иностранными коллегами и поддерживать связь с игнацианскими институтами в разных странах.

Сегодня в школе учатся 160 детей. Детей из католических семей около 25 %. Обучение в гимназии платное, но есть различные льготы для многодетных и малообеспеченных семей.

Обучение проходит в одну смену, после которой учащиеся занимаются дополнительными занятиями, секциями и кружками. Все внеучебные занятия бесплатны.

Также рядом с гимназией есть спортивная площадка, которой пользуются не только учащиеся гимназии, но и молодежь окрестных улиц и прихожане Православной Церкви.

Ученики католической гимназии принимают участие в различных олимпиадах, конкурсах, программах, регулярно становясь победителями и призерами этих мероприятий.

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Нынешние основные торжества в честь 30-летия гимназии прошли в Томске 14 апреля. Их центром стала Святая Месса в храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария, которую возглавил Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт.

На празднике было много гостей, но главными её участниками, по слову настоятеля прихода отца Войтека Зиолека, SJ, конечно были ученики гимназии-юбиляра:

— Юбилей – это всегда шанс и возможность поблагодарить. И пусть это торжественное богослужение станет таким благодарением за прошедшие 30 лет: благодарение за людей, за события, за всё добро, которое мы получили. Просим у Господа, чтобы это добро продолжалось. Хочу поприветствовать от имени нашей Католической гимназии всех, кто захотел разделить с нами эту радость и пришёл сегодня на праздник. А как настоятель прихода, я прежде всего хочу поприветствовать вас – учеников, без которых нет школы, а также ваших учителей и всех сотрудников гимназии. Знайте, что вы – истина и смысл нашей работы. Без вас наша забота не имела бы никакого смысла.

После окончания торжественного богослужения праздник продолжила не менее приятная часть юбилейной программы, где прозвучало ещё очень много добрых слов, поздравлений, напутствий, наград и подарков. Конечно, был и праздничный концерт — как без него! А потом всех ждало ещё вкусное-превкусное угощение. И много-много-много радостного общения!



Более подробно об этом ярком событии расскажет большой юбилейный фоторепортаж, любезно предоставленный нашему изданию томским приходом: