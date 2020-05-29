Скончался игумен Иннокентий (Павлов) — исследователь раннего христианства, церковный историк и переводчик

Преставился ко Господу игумен Иннокентий (Павлов), известный библеист, кандидат богословия, церковный историк и христианский публицист, исследователь раннего христианства, переводчик Нового Завета, автор ряда монографий (в частности, «Как жили и во что верили первые христиане» — о «Дидахэ»).

Как сообщает портал «Credo.Press», о. Иннокентий был обнаружен 28 мая мертвым в собственной квартире под Санкт-Петербургом. По предварительным данным, его смерть могла наступить примерно четыре дня назад, на 68-м году жизни. После того, как он перестал отвечать на звонки и письма, началась поисковая операция (при помощи «Лизы Алерт» — ред.), в ходе которой было принято решение вскрыть квартиру игумена.

Сергей Николаевич Павлов родился 15 июля 1952 года в Москве. К вере обратился в 12-летнем возрасте, стал прислуживать в разных храмах РПЦ МП, предпринимал неудачные попытки поступить в Московскую духовную семинарию, которые блокировались КГБ. По окончании средней школы работал разносчиком телеграмм, оператором ЭВМ, бухгалтером в отделе социального обеспечения Ленинского района Москвы.

В 1972-77 годах служил алтарником в храме Антиохийского подворья в Москве, настоятелем которого в это время являлся архимандрит Макарий (Тайар). Весной 1977 года архимандрит Макарий (Тайар) представил его митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму (Ротову), который распорядился зачислить юношу во 2-й класс Ленинградской духовной семинарии. В 1979 году поступил в Ленинградскую духовную академию. Незадолго до окончания академии, 9 апреля 1983 года пострижен в монашество с именем Иннокентий, а 17 апреля ректором Ленинградских духовных академии и семинарии архиепископом Выборгским Кириллом (Гундяевым) рукоположен в сан иеродиакона. 5 июня 1983 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием (Мельниковым) рукоположён в сан иеромонаха.

В 1983 году окончил Ленинградскую духовную академию с учёной степенью кандидата богословия за диссертацию, посвящённую истории РПЦ МП советского периода, оставлен при Ленинградской духовной семинарии в качестве преподавателя общей церковной истории и истории Русской Церкви. В 1985 году иеромонах Иннокентий читал лекции по истории и учению греко-православной Церкви в Духовной академии святого Эчмиадзина в Армении.

В марте 1987 года был принят на работу в Отдел внешних церковных сношений Московского патриархата в качестве референта по богословским вопросам, участвовал в разработке нового Устава РПЦ МП и документов Поместного Собора 1988 г. В 1988 году возведен в сан игумена. В 1990-92 годах состоял секретарём Патриаршей и Синодальной библейской комиссии РПЦ МП, в 1989-92 годах курировал связи Московской патриархии с Объединёнными библейскими обществами, а в 1991 году включён в состав правления Российского библейского общества.

В 1992 году игумен Иннокентий включился в активную политическую деятельность, вступив в Российскую христианско-демократическую партию и став членом её политсовета. В октябре 1993 году совершил попытку баллотироваться в Государственную думу Российской Федерации, но по требованию священноначалия РПЦ МП снял свою кандидатуру. Сразу же после этого оставил работу в ОВЦС МП.

С 1993 года преподавал церковную историю в Общедоступном православном университете, основанном протоиереем Александром Менем (с 1995 года — Библейско-богословский институт святого апостола Андрея). Впоследствии игумен Иннокентий начал преподавание новозаветных дисциплин, догматического богословия и канонического права.

В апреле 1994 году он получил назначение на должность штатного священника в храм Преображения Господня в Богородском, где прослужил до конца ноября 1995 года, когда по собственному желанию был выведен за штат.

В 1994/95 учебном году читал лекции по церковному источниковедению в Московском государственном историко-архивном институте.

В 1998-2005 годах преподавал курс Нового Завета и библейского богословия в католическом Институте философии, теологии и истории имени святого Фомы в Москве.

В 2002 году начал совершать регулярные богослужения в греко-католической московской общине во имя святителя Филиппа, митрополита Московского.

24 ноября 2003 года был принят в юрисдикцию неканонической ИПЦ(С).

В 1995-2002 годах о. Иннокентий вел на радиостанции «Христианский церковно-общественный канал» еженедельные передачи «Дискуссия на тему», «Литературное обозрение» и «Живое слово».

Много публиковался в прессе, известен своими трудами по библеистике, церковной истории, историографии и социологии религии; работал над переводом книг Нового Завета на современный русский литературный язык и их комментированием.



Да упокоится, идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.