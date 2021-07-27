Решение Папы Франциска о Мессе не повлияет на жизнь католиков России

Изменение правил совершения дореформенной Мессы на латыни, которое предпринял Папа Франциск, не проблематизируют жизнь российской католической общины, рассказали РИА Новости российские представители Римско-Католической Церкви.

Ранее Папа Франциск кардинально изменил правила литургии на латыни по богослужебным указаниям, созданным до решений Второго Ватиканского собора (1962-1965), который ввел практику богослужения на национальных языках. В 2007 году Папа Бенедикт XVI издал апостольское послание Summorum Pontificum, согласно которому любой католический священник латинского обряда имел право использовать в приватной Мессе как тот, так и другой миссал, не испрашивая для этого специального разрешения у Святейшего Престола и своего епископа.

Теперь этот порядок отменен Папой Франциском: отныне богослужения по дособорному чину будут относиться исключительно к компетенции местного епископа, который обязан будет убедиться, что верующие, использующие эту форму обряда, «не исключают легитимности литургической реформы, указаний Второго Ватиканского собора и учения Римских Пап».

Мессы по дособорному чину на латыни теперь нельзя будет совершать в приходских храмах, их время и место будет отдельным решением устанавливать епископ. Более того, глава епархии будет определять, насколько вообще целесообразно совершать богослужения в экстраординарной форме, и служат ли такие мессы духовному развитию верующих.

«Данное решение не касается литургии на латыни, служить на ней по новому чину можно по-прежнему, так же, как служить на русском или на любом современном языке. Кстати, служить на языках разных национальностей абсолютно нормально во всем мире: в одном Мюнхене, например, есть более двадцати. Только там, где служат по старому чину, должны будут в дальнейшем читать библейские тексты на понятном языке», – заявил генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке, SJ.

Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в разговоре с РИА Новости отметил, что речь идет не просто о службах на латыни, а о службе по дореформенному обряду, богослужение по которому подписанный Папой документ не запрещает, но четко подчиняет власти правящего епископа и указывает некоторые дополнительные условия для того, чтобы эта месса служилась. Общины приверженцев дореформенной латинской Мессы в Москве и Санкт-Петербурге, по его мнению, сохранят возможность продолжать службы.

«В целом на литургическую жизнь католической общины в России это большого влияния не окажет, потому что группы католиков, приверженных старому дособорному обряду очень небольшие. Это очень преданные, очень сплоченные общины, они есть в Москве и Санкт-Петербурге. Как именно их богослужения будут продолжаться после этого послания Папы, пока не совсем понятно, но они наверняка будут продолжаться», – сказал он.

Значительные последствия этого решения Папы Римского, отметил он, наступят, скорее, для самосознания католиков, потому что эта тема очень активно обсуждается и теми, кому не близка сама по себе старая литургия.

«Темы, которые поднимаются в связи с этим в обсуждениях – роль Папы-епископа Рима, роль традиции в Церкви и ее воплощения в литургии, значение послушания в Церкви – это темы, которые касаются всех верующих. И я вижу, что не только католики, но и православные, и представители других конфессий тоже очень живо откликаются на эту ситуацию в Католической Церкви, потому что эти темы близки всем верующим людям, не только католикам», – добавил священник.

Одна из проблем, которой касается решение Папы, это попытка узурпации радикальными приверженцами старого обряда понятия традиционности, считает генеральный викарий Архиепархии. Для них старый обряд – это нечто, что было в Церкви всегда, а новый – новшество, которое отражает в целом большие изменения в богословии и мировоззрении Католической Церкви последнего времени. Многие «старообрядцы» же явно или неявно отвергают эти изменения.

«Папа Франциск как раз говорит о том, что эти изменения неотменимы, то есть Католическая Церковь сделала очень важный шаг на своем пути через историю, и нужно это принять как данность – не нужно ностальгировать по прошлому и говорить, что прошлое было прекрасно. Попытка такой реставрации прошлого – это не путь Церкви. Именно это один из главных моментов, которые он отмечает: к сожалению, любовь к старым литургическим формам часто сопровождается достаточно агрессивным неприятием современного богословия, современного образа жизни Церкви, который она в целом выбрала», – заключил о. Кирилл Горбунов.

«Послесоборная» литургия ориентирована на национальные языки, но может служиться и на латыни. Более того, все переводы богослужения на современные языки делаются с латыни, поэтому латинский язык все равно остается чрезвычайно важным, фундаментальным для Католической Церкви латинского обряда, уверен священник. — «Поэтому значимость латыни, конечно, не такова, как в прошлом, но тем не менее достаточно велика, и это нужно сохранить. Латинское наследие Церковь, безусловно, должна беречь и сохранять».