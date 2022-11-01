Проповедь Преосвященного Владыки Иосифа Верта в Торжество Всех Святых. Новосибирск, 1 ноября 2022 года

Дорогие братья и сёстры!

Католическая Церковь празднует во всякое время года память многочисленных святых и призывает нас к их почитанию и подражанию. Но сегодня Церковь празднует память Всех Святых. Отсюда и название этого торжества.

Происхождение сегодняшнего праздника следующее. В Риме ещё Марком Агриппой в древние времена был построен очень красивый и богатый языческий храм, названный пантеоном, то есть храмом всех богов, потому что в нем языческий Рим поклонялся всем своим божествам. Позже Папа Бонифаций IV освятил этот храм в честь Пресвятой Девы Марии и всех мучеников. Папа Римский торжественно перенёс туда мощи святых мучеников из катакомб. Отсюда произошло название: храм всех мучеников. Позже другой Епископ Рима — Папа Григорий IV — распорядился, чтобы в нем праздновали не только святых мучеников, но и всех святых; и это не только в одном этом храме, но и во всём христианском мире. Так и получил свое начало Праздник Всех Святых.

Есть много важных оснований для того, чтобы отмечать такой праздник. Без сомнений, число святых, царствующих со Христом на небесах, очень велико. Апостол Иоанн пишет в книге Откровения: “Взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть” (Откр. 7,9). Лишь в первые века христианства число мучеников, отдавших свою жизнь за Христа, достигало, по свидетельству известных историков, нескольких миллионов.

А XX век, не дал ли он более мучеников, чем любое иное время? А кто может счесть остальных святых, верно служивших Господу и умерших в Его благодати?

И хотя число всех святых на небе очень велико, однако имена большинства из них нам не известны. Мы знаем имена апостолов, имена многих святых мужей Церкви, многих мучеников, многих основателей орденов, многих Пап Римских, многих епископов, монашествующих, отшельников, дев, вдов, супругов; однако наряду с ними есть еще намного больше тех святых, чьи имена нам не известны.

Другим основанием для празднования Торжества Всех Святых, является молитва. Часто еще при жизни святых людей, Бог чудесным образом даровал свою помощь и благодать по их молитве многим людям. Тем более теперь, когда они царствуют со Христом, Бог услышит их молитвы за нас; и мы можем с упованием призывать их на помощь.

Святой Бернард говорит, что Церковь, представляя нам так много святых, живших в разных сословиях и призваниях, хочет нас призвать также ревностно подражать им в их добродетелях, как мы усердно их и почитаем; а также, как мы их называем блаженными, чтобы и сами мы изо всех сил стремились к тому блаженству, которого они уже достигли. Поэтому в сегодняшней Мессе было прочитано Евангелие о восьми блаженствах, в которых указывается и объясняется путь, по которому шли святые и по которому и мы должны идти здесь на земле, если хотим быть с ними на небесах.

Возлюбленные, дабы мы не потеряли из виду нашу конечную цель — вечную жизнь в блаженстве с Богом и всеми святыми на небесах, — мы должны часто, но особенно в такой день, как сегодня, размышлять о бесконечном счастье жителей неба, а также о пути, по которому они шли к своей цели и о средствах, которыми они пользовались, чтобы достичь вечного счастья. Если сказать коротко, это блаженство так велико, что его нельзя выразить ни словами, ни понять нашим ограниченным разумом.

И как святые достигли этого? – Святые достигли этого через те средства, которые предопределил Бог и доверил Своей Церкви, а именно: через истинную Веру, через святое Крещение, через соблюдение заповедей, через воздержание от греха и борьбу с ним, через добрые дела, через Крест и терпение в страданиях.

И так можно многому научиться из сегодняшнего торжества. Во-первых: как верно и щедро Господь Бог награждает своих слуг. Он не оставляет ни малейшего добра без вознаграждения, а награда, которую Он дает — бесконечна. После короткого труда и преходящего страдания Он дает невообразимо большую и вечную радость. Кто бы отказался служить такому щедрому Господину? Кто бы мог полениться в этом соревновании за такую награду, если люди прикладывают столько усилий, проливают столько пота для достижения временного успеха и награды в спорте, в бизнесе, вообще в этой преходящей земной жизни?

Торжество Всех Святых показывает нам далее, что во всяком сословии можно успешно достичь вечную награду. На небесах царствуют святые всех сословий: святые цари, царицы и президенты, князья и княгини, ученые и неученые, бедные и богатые, солдаты и генералы, министры и рабочие разных профессий, холостые, женатые, вдовые, взрослые и дети. Многие из них жили именно в том же сословии, что и каждый из нас. Они в своем сословии стали святыми, и мы можем в своем сословии достичь святости. Всё зависит лишь от того, чтобы мы в нашей ситуации жили бы так, как они жили, и использовали средства для освящения так, как они их использовали.

Итак, возлюбленные, всё более научимся почитать святых Божиих и призывать их заступничество перед Богом, как этого желает Церковь. Они – это те верные слуги Божии и Его друзья. Господь Бог Сам их прославляет. Но, прежде всего, постараемся следовать святым в их добродетелях. Это и будет лучший способ их почитания. Каждый святой как бы призывает нас с небес, как апостол Павел в послании к Коринфянам: “Умоляю вас: подражайте мне, как я Христу!” (1Кор. 4,16). К этому призывают особенно небесные покровители каждого из нас, к этому особенно призывают нас святые, мощи которых покоятся в алтаре нашего Кафедрального собора, святые, чьи образа мы видим в нашем соборе, многие неизвестные святые мученики Сибири XX века. Их мы сегодня особенно и почтим, и призовем:

святая Тереза Младенца Иисуса

— молись о нас;

святой Рафаил Калиновский

— молись о нас;

святой Николай из Флюэ

— молись о нас;

святой Андрей Бобола

— молись о нас;

святые римские мученики

— молитесь о нас;

блаженные Кошитские мученики Марк, Стефан и Мельхиор

— молитесь о нас;

святой Казимир

— молись о нас;

святой Игнатий Лойола

— молись о нас;

блаженные мученицы Лаврентия и Олимпия

— молитесь о нас;

блаженный Владислав Буковинский

— молись о нас;

святые мученики Сибири XX века

— молитесь о нас.

Все святые Божии

— молитесь о нас.

Аминь.

Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня

1 ноября 2022 года, Торжество Всех Святых

(Фото — ТВ «Кана»)