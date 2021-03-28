Проповедь Папы Франциска на Мессе Вербного воскресенья. 28 марта 2021 г., собор Святого Петра

Литургия Вербного воскресенья ежегодно повергает нас в изумление: как же стремителен переход от ликующих приветствий вступающего в Иерусалим Иисуса к той скорби, которая охватывает нас при виде вынесенного Ему приговора, распятия, смерти на Голгофе… То же чувство изумления не покинет нас на протяжении всей Страстной седмицы. Так давайте же как следует проанализируем его.

Собственно говоря, это Сам Иисус изумляет нас. Народ бурно приветствует Его, а Он въезжает в Иерусалим на скромном ослике. Народ ожидает победоносного Мессию, и эти ожидания особенно обостряются в связи с иудейской Пасхой, а Он приходит, чтобы отпраздновать совсем другую Пасху, пожертвовав Собой. Народ грезит о победе над Римом силой меча, а Он приходит, чтобы одержать победу на Кресте. А еще: что такого случилось с этими людьми, которые теперь кричат «Осанна!», а спустя несколько дней будут кричать «Распни Его!»? Что произошло? Произошло, вероятно, то, что эти люди готовы были последовать за своими представлениями о Мессии, а не за самим Мессией. Они готовы были восхищаться Иисусом, но не собирались изумляться при виде Него. Изумление – не то же самое, что восхищение. Восхищение может иметь исключительно мирской характер, если оно следует собственным вкусам и ожиданиям. Со своей стороны, изумление способно быть открытым вовне, навстречу другому, навстречу новизне. А разве сегодня мало есть людей, восхищающихся Иисусом? Ах, какие прекрасные вещи Он говорил; как Он всех любил и прощал; да Он ход всемирной истории коренным образом изменил! И т.д. и т.п. Но жизнь этих восхищенных Иисусом людей, к сожалению, никак не меняется. Мало просто восхищаться Иисусом. Необходимо следовать на Ним, откликнуться на брошенный Им нам вызов, перейти от восхищения к изумлению.

Что самое удивительное в Господе и Его Пасхе? Вхождение во славу через предельное самоуничижение. Он побеждает, принимая страдания и смерть – а как раз этого мы в нашем стремлении к восхищению и успеху стараемся всеми силами избегать. Иисус, как говорит нам об этом апостол Павел, «уничижил Себя…, смирил Себя» (Флп 2,7.8). Поразительно, до какой степени Всевышний истощил Себя. Всеведущее Слово безмолвно поучает нас с кафедры Креста. Престолом Царя царей стал Крест. Бога, владеющего вселенной, лишили всего, обнажили, увенчали не драгоценной короной, а тернием. Высшее Благо оскорбляют, оплевывают, избивают. К чему всё это? Господи, почему Ты согласился всё это вытерпеть?

Иисус пошел на это нас ради, желая погрузиться в глубины нашего земного опыта, нашего существования, того зла, с которым нам приходится иметь дело. Желая стать максимально близким к нам, разделить с нами наши страдания, нашу смерть. Наконец, чтобы спасти нас. Чтобы спасти нас. Иисус был вознесен на высоту креста, чтобы снизойди в бездну наших страданий. Он испытал самые тяжкие из выпадающих на нашу долю скорбей: неудачи, утрату всего, что имеешь, предательство друга, даже ощущение богооставленности. Пережив во плоти наши самые глубокие кризисы и конфликты, Он искупил и преобразил их внутренне. Его любовь прикоснулась к нашей немощи; прикоснулась также и к тому, чего мы больше всего стыдимся. И, таким образом Он дал нам понять, что мы больше не одиноки: Бог рядом с нами во всех наших несчастьях, во всех наших опасениях, а за злом и грехом никогда не будет последнего слова. Бог, конечно же, восторжествует, но одержавшая победу десница будет пригвождена к крестному древу. Победа неотделима от Креста.

Сегодня мы будем просить о благодати изумления. Христианская жизнь, в которой не находится места изумлению, скучна и уныла. Как мы можем говорить о радости встречи с Иисусом, будучи неспособными ежедневно удивляться, изумляться Его дарующей нам прощение и обновление любви? Вера, переставшая удивляться, становится бесчувственной: она больше не замечает вокруг чудес благодати; больше не приступает к трапезе Жизни, не слышит Слова; больше не воспринимает духовную красоту своих братьев и сестер, как и красоту творения. Человек, чья вера именно такова, обычно начинает искать убежища в законничестве, клерикализме, фарисействе – всему этому Иисус выносит Свой приговор в 23-й главе Евангелия от Матфея.

Так будем же почаще на протяжении этой Страстной недели возносить свой взор ко Кресту, испрашивая благодать изумления. Созерцая распятого Господа, святой Франциск Ассизский был поражен тем обстоятельством, что окружавшие его братья-монахи не плакали. А мы плачем? Тронуты ли мы по-настоящему Божьей любовью? Или мы утратили способность восхищаться ею? А если так, то почему это произошло? Может быть потому, что наша вера стала рутинной? Или потому, что мы добровольно поместили себя в камеру пустых сожалений и предпочитаем оставаться в плену прошлых разочарований? Или потому, что мы разучились доверять чему бы то ни было, да даже и самих себя склонны считать «ошибкой»? Вероятно, однако, что за всеми этими «вероятностями» стоит одно простое обстоятельство: мы не открыты действию Святого Духа, посылающему нам благодать изумления.

Так будем же изумляться! Взглянем на Иисуса, распятого на кресте, и воскликнем: «Господи, как же сильно Ты меня любишь! Как же я Тебе дорог!». Давайте будем восхищаться Иисусом: только так мы сможем снова начать жить, ведь смысл жизни заключается не в обладании собственностью, не в продвижении по службе, а в сознании того, что мы любимы. В этом величие жизни: ощутить, что мы любимы. Величие жизни обусловлено именно красотой любви. В лице Иисуса Распятого мы созерцаем уничиженного Бога, низвергнутого и отвергнутого Всемогущего. Но, проникаясь благодатью изумления, мы приходим к пониманию самого главного: всякий раз, оказывая свое расположение изгнанным и отверженным, помогая тем, с кем жизнь обошлась жестоко, мы свидетельствуем свою любовь к Иисусу. Потому что Иисус там, где они: Он с самыми «малыми» из наших братьев и сестер, Он с низвергнутыми и отверженными, Он с теми, кого презирает наша самодовольная культура.

Великолепная икона изумления продемонстрирована нам в сегодняшнем Евангелии, в последних строках повествования о Страстях. Речь идет о сцене с участием римского сотника, который, при виде кончины Иисуса воскликнул: «Истинно Сей Человек был Сыном Божьим!» (Мк 15,39). Он был до глубины души поражен любовью. Какой в его глазах была смерть Иисуса? Это была смерть в любви, и именно это его поразило. Иисус страдал безмерно, но ни на секунду не переставал любить. Как же изумляет нас Бог, исполняющий любовью самою смерть! Соприкоснувшись с этой бескорыстной и беспрецедентной любовью, языческий центурион обрел истинного Бога. Его восклицание «истинно Человек Сей был Сын Божий» подводит итог всему рассказу о Страстях. Евангелия сообщают, что Иисусом на протяжении Его земной жизни восхищались очень многие люди: восхищались творимыми Им чудесами, Его поступками, и тоже признавали Его Сыном Божьим. Но Иисус заставлял их молчать, поскольку видел, что они на самом деле восхищаются исключительно мирским образом Бога – образом Того, Кого следует бояться, Кому следует поклоняться за Его силу и могущество. Теперь такому восхищению больше нет места: у подножия Креста вероятность ошибки исключена. Бог явил Себя и царствует исключительно безоружной и обезоруживающей силой любви.

Братья и сестры, сегодня Бог в очередной раз повергает в изумление наши умы и сердца. Так преисполнимся же этим изумлением, взирая на Распятие! И воскликнем: «Ты воистину Сын Божий! Ты мой Бог!».

Перевод «Сибирской католической газеты»