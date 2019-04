Проповедь Папы Франциска на Мессе Навечерия Пасхи. 21 апреля 2019 г., собор Святого Петра

1. Жены идут с благовониями ко гробу, но боятся, что это их начинание не увенчается успехом, ибо вход в пещеру преграждает тяжелый камень. Путь жен-мироносиц — это и наш путь тоже; он — как тот путь Спасения, которым мы прошли сегодня вечером. На нем, кажется, всё без исключения указывает на высокую вероятность разбиться о камень: красота творения против драмы греха, освобождение из рабства против неверности Завету; обеты пророков против печального безразличия народа. Так и в истории Церкви, и в истории каждого из нас: кажется, что предпринятые шаги никогда не приведут к цели. Таким образом, может возобладать мысль, будто крушение надежды — это непреложный закон темной стороны жизни.

Ныне, однако, мы можем убедиться, что наше начинание не является бесполезным, не разбивается о надгробный камень. Одна только фраза вызывает потрясение у женщин и изменяет историю: «Что вы ищете живого между мертвыми?»; почему думаете, будто всё напрасно, будто никто не может убрать камни с вашего пути? Почему поддаетесь духу разочарования и неудачи? Пасха, дорогие братья и сестры, – это праздник устранения камней. Бог убирает самые твердые камни, те, о которые разбиваются надежды: смерть, грех, страх, обмирщение… История человеческой жизни не заканчивается надгробным камнем, ибо сегодня нам даруется «Живой Камень»: Воскресший Иисус. И мы есть основанная на Нем Церковь, и если нам случается пасть духом, если мы поддаемся искушению высказывать суждения, продиктованные опытом наших поражений, Он Сам спешит к нам, чтобы обновить всё сущее, чтобы развеять наши разочарования. В этот вечер все мы призваны обрести в Воскресшем Того, Кто устраняет из наших сердец самые тяжелые камни. Спросите в первую очередь себя самих: каков он, мой камень, который следует устранить? Как он называется?

Часто главным препятствием надежде становится камень уныния. Если мы допускаем овладеть собою мысли, будто всё плохо, будто злу не будет конца и, смирившись с этим, начинаем верить, будто смерть сильнее жизни, то становимся насмешливыми циниками, становимся субъектами вредоносной демотивации. Постепенно, камень за камнем, мы сооружаем внутри себя памятник недовольству, строим гробницу надежды. Сетуя на жизнь, мы ставим ее в зависимость от наших нареканий, делаем ее духовно ущербной. Так, мало-помалу, нами овладевает своеобразная психология гробницы: всё на свете заканчивается могилой, и ничто и никто не имеет шанса выбраться оттуда. Но вот звучит жгучее пасхальное вопрошание: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Там, где отрекаются от мира, нет Господа. Он воскрес, Его нет там, не ищи Его там, где Его никогда не найти: Он есть Бог не мертвых, но живых. Не хорони надежду!

Существует один такой камень, которым чаще всего бывают запечатаны наши сердца. Это камень греха. Грех соблазняет, обещает легкие и готовые решения, сулит благополучие и успех, но в итоге сеет в душах одиночество и смерть. Пребывать во грехе — это и значит искать живого между мертвыми, пытаться обрести смысл жизни в скоропреходящих вещах. Что вы ищете живого между мертвыми? Почему ты никак не решишься отодвинуть тот грех, что, словно камень у входа в твое сердце, не дает проникнуть внутрь Божьему свету? Почему не противопоставишь Иисуса, Свет истинный, ослепительному сиянию денег, карьеры и наслаждений? Почему прямо не заявишь мирской суете, что живешь не для нее, а для Господа жизни?

2. Но вернемся к женам, спешащим ко гробу Иисуса. Они замерли в удивлении при виде отваленного от входа в гробницу камня, а завидев ангелов, по слову Евангелия, «испугались» и «пали ниц на землю», не решаясь поднять глаза. Как же часто то же самое случается и с нами: мы предпочитаем затаиться в своих немощах, спрятаться в своих страхах. Разве это не странно: почему мы так себя ведем? Чаще всего потому, что в своей замкнутости и унынии главными действующими лицами являемся мы сами, потому что это легче, оставаться в одиночестве в сумрачных покоях своего сердца, чем открыться Господу. Между тем, только Он один может помочь нам распрямиться. Одна поэтесса сформулировала это так: «Мы никогда не познаем своего истинного роста, пока нам не повелят встать» (E. Dickinson, We never know how high we are). Господь призывает нас распрямиться, восстать, воскреснуть по слову Его, возвести свои очи горе и уверовать, что мы сотворены для небесного, а не для земного, для вершин жизни, а не для низин смерти: что вы ищете живого между мертвыми?

Бог призывает нас взглянуть на жизнь Его глазами, глазами Того, Кто прозревает в каждом из нас зародыш неуничтожимой красоты. Во грехе Он прозревает детей, которым нужно помочь подняться; в смерти – братьев, которых следует воскресить; в отчаянии – сердца, которые необходимо утешить. Итак, не бойся: Господь любит эту твою жизнь даже тогда, когда ты боишься взглянуть на нее и обручиться с ней. В событии Пасхи Он являет, насколько же сильно Он любит жизнь: настолько, что пройти ее вдоль и поперек, пережить тревогу, острое одиночество, смерть и ад, чтобы, в конечном счете, выйти из всех этих перипетий победителем и заявить тебе: «Ты не одинок, поверь мне!» Иисус — это большой профессионал в том, что касается преображения нашей смерти во всех ее видах в жизнь, а нашего плача в пляс: в Его обществе мы сможем легко совершить и свою Пасху, то есть переход от замкнутости в себе к общению, от отчаяния к радости, от страха к доверию. Мы больше не глядим с испугом на земное, мы взираем на Воскресшего Иисуса: Его взгляд вливает в нас надежду, ибо заверяет нас, что мы неизменно возлюблены, несмотря на всё то, что в состоянии натворить. Его же любовь остается неизменной. Вот на чем зиждется наша экзистенциальная, не подлежащая обсуждению уверенность: Его любовь остается неизменной. Так спросим же самих себя: куда я предпочитаю смотреть? На могилы или на Воскресшего?

3. Что вы ищете живого между мертвыми? Жены внемлют слову ангелов, а те добавляют: «Помните, что Он говорил вам, еще будучи в Галилее?». Жены утратили надежду, поскольку не помнили сказанного Иисусом, того, что было возвещено в Галилее. Утратившим живую память об Иисусе не остается ничего иного кроме созерцания гробницы. Вера, со своей стороны, побуждает возвратиться в Галилею, заново пережить свою первую любовь к Иисусу, вновь услышать Его призвание, она настоятельно требует re-cordor (лат.: вспомнить), то есть, буквально, сердцем повернуться к Нему. Важно вернуться к живой любви ко Господу, поскольку в противном случае наша вера будет музейной, а не пасхальной. Но Иисус — это не персонаж из прошлого, он — Лицо, живущее сегодня; мы не узнаем о Его существовании из учебников истории, мы встречаем Его в самой жизни. Припомним сегодня, как именно Иисус нас когда-то призвал, как ниспроверг нашу тьму, преодолел наше сопротивление, изгладил наши грехи, как Своим словом коснулся нашего сердца. Так вернемся же, дорогие братья и сестры, в нашу Галилею!

Жены, по-настоящему вспомнив Иисуса, отдаляются от гробницы. Событие Пасхи научает нас, что верующему не стоит подолгу задерживаться на кладбище, он призван поспешить навстречу Воскресшему. Спросим же самих себя: куда я направляю свой жизненный путь? Зачастую мы движемся по маршруту, целиком продиктованному нашими проблемами, в коих никогда не бывает недостатка, а к Господу обращаемся исключительно за помощью в разрешении этих проблем. В этом случае нашим ориентиром являются наши же нужды, а не Иисус. Вот это и означает искать Живого между мертвыми. И как же часто мы, встретившись с Иисусом, потом опять возвращаемся к мертвецам, скитаемся по своему внутреннему лабиринту, распаляя сожаления и обиды, расцарапывая не зажившие раны, культивируя недовольство, не позволяя Воскресшему преобразить нас. Так вернем же, дорогие братья и сестры, Воскресшему по праву принадлежащее Ему главное место в нашей жизни. Попросим Его о даровании благодати не поддаваться противному течению, не тонуть в море проблем, не разбиваться о камни греха, о скалы разочарования и страха. Будем искать Его и позволим Ему отыскать нас. Будем искать Его во всём и прежде всего. С Ним мы воскреснем!

Перевод «Сибирской католической газеты»