Проповедь Папы Франциска на Мессе 24-го Дня Посвященной Богу Жизни. 1 февраля 2020 г., собор Святого Петра

«Увидели очи мои спасение Твое» (Лк 2,30).

Эти слова были произнесены Симеоном, которого Евангелие характеризует как человека простого, праведного и благочестивого (Лк 2,25). Но среди всех собравшихся в тот день в Храме он один распознал в Иисусе Спасителя. И кого же он увидел? Младенца: маленького, беззащитного, непритязательного младенца. Но именно в Его лице он прозрел Спасителя. Святой Дух дал ему увидеть, что этот нежный новорожденный и есть «Христос Господень» (Лк 2,26). Взяв Младенца на руки, Симеон в вере доподлинно ощутил, что это в Его лице Бог исполняет Свои обетования. И что он, Симеон, теперь может уходить с миром: он уже пережил встречу с благодатью, которая значит больше, чем жизнь (ср. Пс 63,4), а потому ожидать ему больше нечего.

И вы, дорогие монашествующие братья и сестры, вы ведь тоже – те простые люди, которым довелось разглядеть сокровище, стоящее несравненно больше, чем любое мирское благо. Ради него вы пожертвовали такими немаловажными вещами как материальное имущество или возможность создания собственной семьи. Почему вы так поступили? Потому что вы влюбились в Иисуса, убедились, что в Нем одном заключены все сокровища и, вдохновленные Его обращенным на вас взглядом, оставили ради Него всё мирское. Монашеская жизнь подразумевает умение видеть: способность видеть и замечать то, что является по-настоящему ценным в жизни. Стать монахом – значит принять в объятия дар Господень так, как это сделал Симеон. Вот что видят очи монашествующих: благодать Божию, изливающуюся прямо к ним в руки. Тот, кто подлинно посвятил себя Богу, ежедневно взирает на себя самого и говорит: «Всё есть дар, всё есть благодать». Дорогие братья и сестры, мы не заслужили посвященной Богу жизни; она – дар любви, который мы безвозмездно получили.

«Увидели очи мои спасение Твое». Эти слова мы повторяем каждый день, читая Повечерие. Мы завершаем этими словами прожитый день, мы говорим: «Господи, спасение мое от Тебя; руки мои не пусты, они полны Твоей благодати». Умение разглядеть благодать является отправной точкой. Оглядываясь назад, пропуская через свое сознание историю прожитой нами жизни, мы по достоинству оцениваем несравненный дар Божий. Он посылается нам не только в поворотные моменты жизни, но и в моменты нашей немощи и ограниченности, в самом нашем ничтожестве. Искуситель, дьявол сосредотачивается на нашей «нищете», на наших «пустых руках». Он внушает нам: «Гляди, за все эти годы ты не стал лучше, ты не достиг того, чего мог бы достичь. Тебе не позволили сделать то, что ты должен был сделать, а ты, со своей стороны, не всегда был верен, не проявил себя надлежащим образом…» и т.д. и т.п. Каждый из нас попадал в такую ситуацию, каждому из нас хорошо знакомы подобные слова. Мы соглашаемся, что всё это отчасти так и есть, и поэтому порой погружаемся в эти дезориентирующие нас мысли и чувства. Но тем самым мы рискуем утратить собственные ориентиры, упустить из виду беспричинную любовь Бога. Ибо Бог всегда любит нас и всегда отдает Себя нам, несмотря на всё наше убожество. Некогда святой Иероним предлагал Господу принести Ему в жертву то или другое, а Господь просил еще и еще. Тогда Иероним, будучи в недоумении, спросил: «Господи, так я же отдал тебе всё, всё, что имею? Чего еще не хватает?» На что Господь ответил: «Твои грехи, твою немощь. Отдай мне твою немощь». Если мы пристально всматриваемся в Господа, то, тем самым, открываемся Его обновляющему нас прощению и обретаем мир душевный, уповая на Его верность. Сегодня нам следует спросить самих себя: «На кого я предпочитаю взирать: на Господа или на себя?». Тот, кто ставит благодать Божию выше всего на свете, сумеет найти противоядие от недоверия и соблазна смотреть на вещи по-мирски.

Есть такой соблазн, нависающий над посвященной Богу жизнью: смотреть на вещи по-мирски. Это означает, что я больше не воспринимаю благодать Божию в качестве движущей силы своей монашеской жизни, а вместо этого отправляюсь на поиски чего-то, что может ее заменить. Что мне нужно? Немного удачи, немного эмоционального утешения и, наконец, возможность делать то, что я хочу. Если посвященная Богу жизнь больше не вращается вокруг Божьей благодати, она непременно обратится на себя саму. Она утратит свою пассионарность, станет вялой, впадет в застой. И мы знаем, к чему это приведёт: мы начнем требовать неприкосновенного личного пространства, начнем отстаивать свои права, позволим вовлечь себя в распространение сплетен и клеветы. Мы станем обижаться на любую причиняющую нам неудобство мелочь, мы начнем изливать душу литаниях всевозможных «плачей»: «плача священника», «плача сестры-монахини» – плача о наших братьях, сестрах, о наших общинах, о Церкви, об обществе в целом. Мы уже больше не замечаем присутствия Божия рядом с собой, мы видим только динамику мира сего, и тогда наши сердца становятся бесчувственными, а мы превращаемся в людей привычки, прагматиков, одновременно погруженных в уныние и недоверие, откуда проистекает ощущение собственного бессилия. Вот к чему приводит обыкновение смотреть на вещи по-мирски. Святая Тереза Великая однажды сказала сестрам: «Горе сестре, которая любит повторять: ‘Они несправедливо поступили со мной’. Горе ей!».

Чтобы иметь правильный взгляд на жизнь, нам необходимо просить об умении воспринимать Божию благодать так, как это было свойственно Симеону. Евангелие трижды упоминает о его близком знакомстве со Святым Духом. Дух пребывал на нем, вдохновлял его, побуждал его (ср. Лк 2,25-27). Святой Дух и Божия любовь были опытно познаны Симеоном. Посвященная Богу жизнь, утвержденная на краеугольном камне любви к Господу, способна постигать красоту. И тогда приходит понимание, что бедность – это не тяжкое бремя, а, скорее, высшая свобода, дарованная нам и нашим ближним в качестве истинного богатства. Приходит понимание, что целомудрие – это не унылое бесплодие, а путь к любви, добровольно отказавшейся от обладания. Приходит убеждение, что послушание – это не навязываемая дисциплина, а умение справиться со своим собственным внутренним хаосом, достигая этого на путях следования за Иисусом. В одном из регионов Италии, пострадавших от землетрясения (мы говорим здесь о добровольной бедности и общинной жизни), был разрушен бенедиктинский монастырь, и тогда другая монашеская община пригласила лишившихся крова сестер переехать в собственное целое здание и оставаться там сколь угодно долго. Но ставшие жертвами стихии монахини прожили на новом месте совсем недолго: они не были счастливы, они думали о своей обители, о своих соседях… В конце концов, они решили вернуться в свою обитель, туда, где на месте разрушенного монастырского здания теперь стоят два наскоро воздвигнутых барака… Вместо того, чтобы оставаться в большом, уютном монастыре, они выбрали жизнь в тесных бараках, роились там, как мухи, но зато они были вместе, они были очень счастливы в этой своей нищете. Всё это случилось не далее как в прошлом году. И как же это всё прекрасно!

«Увидели очи мои спасение Твое». Симеон увидел Иисуса крошечным, кротким… Он был Тот, Кто пришел послужить, а не чтобы Ему служили… И тогда сам Симеон именует себя рабом: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром» (Лк 2,29). Те, кто смотрит на вещи так, как смотрит на них Иисус, учатся жизни в непрестанном служении. Они не ждут, пока другие люди проявят инициативу, они сами отправляются на поиски ближнего по примеру Симеона, взыскавшего Иисуса в Храме. Где же нам, лицам посвященной Богу жизни, проще всего найти ближнего? Такой вот вопрос: где нам найти своего ближнего? Прежде всего в своей собственной общине. Но нам нужна благодать, чтобы распознавать присутствие Иисуса в посланных нам братьях и сестрах. Именно с них мы и начнем практиковать милосердную любовь: начнем с того места, где мы живем, приветствуя братьев и сестер в их немощи, подобно тому, как Симеон приветствовал кроткого и немощного Иисуса. Многие сегодня предпочитают усматривать в других людях только помехи и осложнения. А нам нужен взгляд, взыскующий нашего ближнего, приближающий тех, кто пока далек. Люди посвященной Богу жизни, добровольно избравшие путь подражания Иисусу, призваны привнести в мир свой собственный взгляд, взгляд сострадания, взгляд, устремленный на поиски дальних; взгляд, который не осуждает, но поощряет, освобождает и утешает; отзывчивый взгляд. В Евангелии часто говорится о том, что Иисусу было свойственно сострадание. Иисус сострадает каждому из нас.

«Увидели очи мои спасение Твое». Очи Симеона увидели спасение, поскольку он всем сердцем ожидал его (Лк 2,25). Взгляд Симеона был исполнен ожидания и надежды. Симеон взыскал света, и ему был явлен Свет народам (Лк 2,32). Глаза Симеона были глазами старика, но они лучились надеждой. Взгляд людей посвященной Богу жизни призван быть исключительно взглядом надежды. Но нужно знать как надеяться. Посмотрев вокруг, очень легко утратить надежду: тут что-то не работает, там упадок призваний… Всегда остается соблазн глядеть на вещи по-мирски, не имея надежды. Но обратимся снова к Евангелию, взглянем на Симеона и Анну: они были стары, одиноки, но не потеряли надежды, ибо пребывали в общении с Богом. Анна «не отходила от Храма, служа Богу постом и молитвой день и ночь» (Лк 2,37). Вот в чем секрет: никогда не отдаляться от Господа, Источника надежды. Мы впадаем в слепоту, если постоянно не держим в поле зрения Господа, если не поклоняемся Ему. Так будем же поклоняться Господу!

А теперь, дорогие братья и сестры, давайте поблагодарим Бога за дар посвященной Ему жизни и попросим Его даровать нам особое зрение, способное замечать благодать, искать и находить ближнего и удерживать надежду. Тогда и нашим очам будет явлено спасение.

Перевод «Сибирской католической газеты»