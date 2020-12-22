Признаны героические добродетели Слуги Божьего Бернардо Антонини

Завершился очередной этап прославления дона Бернардо Антонини, который теперь почитается с титулом «досточтимый». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

21 декабря Папа Франциск принял на аудиенции кардинала Марчелло Семераро, префекта Конгрегации по прославлению святых, и уполномочил издать декреты, касающиеся признания героических добродетелей и мученичества нескольких подвижников. Один из них — Слуга Божий Бернардо Антонини, епархиальный священник, родившийся 20 октября 1932 года в Чимего (Италия) и скончавшийся в Караганде (Казахстан) 27 марта 2002 года.

Отец Бернардо Антонини был рукоположен в 1956 г. и служил в нескольких приходах Веронской епархии. С 1956 г. был преподавателем малой семинарии в Вероне и исповедником в разных приходах. Он также нес служение капеллана в некоторых объединениях мирян. С 1958 по 1962 г. дон Бернардо учился на литературно-философском факультете Миланского католического университета Святейшего Сердца, изучал современный французский язык. Университет окончил с дипломом доктора.

Затем отец Бернардо получил степень лиценциата по богословию на богословском факультете Миланского университета, который посещал в 1963-64 гг. Позднее отец Бернардо Антонини изучал библеистику в Библейской школе Гарнака в Берлине, в Государственном университете Иерусалима и в Риме, в Папском библейском институте. С 1975 г. дон Бернардо работал секретарем на Богословском факультете Св. Зенона в Веронской епархии, а с 1977 г. трудился и в Богословском колледже Св. Петра Мученика. На богословском факультете он занимал сначала должность секретаря, а потом в течение трех лет был деканом. Большую часть своей жизни, в том числе в сане священника, дон Бернардо прожил в Италии. На его взгляды и религиозность значительно повлияло домашнее, традиционное воспитание. Бернардо с 11-летнего возраста воспитывался в малой семинарии, а поступление в высшую духовную семинарию и рукоположение во священники было для него естественным шагом.

В 1988 году дон Бернардо услышал о перестройке в СССР и о планируемом праздновании 1000-летия Крещения Руси, в котором должны были участвовать и католические иерархи. Именно тогда у него появились мысли о миссии в России. С 1989 г. он приступил к изучению русского языка. 2 июля 1989 г. он впервые приехал в СССР, чтобы изучать русский язык и культуру в Московском Государственном Университете.

После возвращения в Верону отец Бернардо сообщил в Госсекретариат Ватикана о своем желании помогать делу евангелизации в России. В июле 1991 г. дон Бернардо приехал в Россию и был направлен в г. Маркс. В конце сентября 1991 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич пригласил его в Москву в качестве преподавателя колледжа, задуманного как школа для подготовки катехизаторов.

Когда архиепископ Кондрусевич принял решение о создании католической семинарии, именно дон Бернардо представил декрет о ее создании Папе Иоанну Павлу II 14 июля 1993 г. О. Бернардо Антонини был назначен ректором и префектом по учебе в духовной семинарии в Москве.

В первое время семинария располагалась в строительных вагончиках возле кафедрального собора Непорочного Зачатия, только малая часть которого была отдана к тому времени католикам. Дон Бернардо, «мистический ректор», как сам себя называл, был внимателен к знакам Божественного провидения. Он не переставая искал средств для содержания семинарии. Торжественная Св. Месса по случаю открытия Семинарии в Санкт-Петербурге, куда она была переведена затем из Москвы, была совершена 10 декабря 1995 г. в храме Божьей Матери Лурдской в Санкт-Петербурге.

Во время своего служения в семинарии дон Бернардо проявил себя последовательным воспитателем, он был требователен, ставил акцент на духовной жизни и одновременно имел доброе сердце для всех, кто обращался к нему с просьбой.

Дон Бернардо стал развивать идею «усыновления» духовными и частными лицами отдельных семинаристов. Тот или иной приход или ассоциация брали на себя ответственность за одного семинариста, поддерживали его молитвой и оплачивали его содержание. Помимо молитвы, дон Бернардо в процессе воспитания особенно подчеркивал необходимость работы. Сам много работал и того же требовал от воспитателей и семинаристов.

В преддверии 2000 года дону Бернардо было предложено отвечать за проведение Великого юбилея по всей России. В силу своего энтузиазма, энергии, безотказности и послушания он готов был принять на себя этот труд. Однако пришлось оставить работу в семинарии. Об этом решении было объявлено на конференции епископов России в Новосибирске в начале августа 1999 г. В своем письме из Саратова епископ Клеменс Пиккель говорил о том, что на своем служении в семинарии отец Антонини проявил «смирение, мудрость и благочестие». В апреле того же года дону Бернардо был присужден титул апостольского протонотария.

После Великого юбилея, который дон Бернардо организовал с огромной самоотдачей, он остался в Москве и продолжал свое служение, заботясь о воспитании священников и руководя газетой «Свет Евангелия». «Дорогие, сила Церкви и путь к святости священников – в послушании»: эти слова отец Бернардо произнес в одном из интервью, восходящих к этому периоду.

В этом же интервью дон Бернардо высказал свои соображения по поводу воспитания священников: «Если священник собирается участвовать в духовных упражнениях тогда, когда будет свободен – то это случится лишь через пятнадцать минут после его смерти… Для прихода важнее четыре часа молитвы, а не четыре часа административно-хозяйственной суеты». Дон Бернардо сообщил также, что «заставил» 50 монастырей во всем мире молиться «о нашей семинарии». Для него местом апостольства могло быть и купе поезда, и самолет, и такси, где он мог беседовать с людьми.

С 1993 г. по инициативе дона Бернардо стал 2 раза в год выходить богословский журнал Theologia как орган Колледжа теологии Св. Фомы Аквинского. Журнал выполнял важную роль, объединяя тогда еще небольшую католическую богословскую среду.

Еще в 1992 г. дон Бернардо получил из Италии оборудование для радиостанции. Он добился разрешения на открытие «Радио Мария» в Москве. В документе о регистрации записано, что спонсором является Отеческое провидение. Радио начало свое вещание 1 июня 1993 г. Дон Бернардо был его первым редактором. Дон Бернардо помогал также в создании «Радио Мария» в Санкт-Петербурге. Радио начало свое круглосуточное вещание летом 1997 г.

В газете «Свет Евангелия» от 1 июня 2001 г. дон Бернардо посвятил «Слово пастыря» «привычной» теме, то есть каникулам, которые должны быть не только отдыхом, но прежде всего встречей с Богом. На той же первой странице газета информировала, что дон Бернардо, в соответствии с декретом епископа Вероны, начнет служение в Караганде, а прощальная Месса состоится в первое воскресение сентября. 2 сентября 2001 г., в день прощания дона Бернардо с Москвой, газета опубликовала его статью «Почему я люблю Россию?». Этот текст потом вошел в книгу «Почему я люблю Россию».

Дон Бернардо признался, что его отъезд из России – жертва.

Дон Бернардо был человеком открытым и стремился к контактам с православными и другими христианами. Он уважал Православную Церковь, молился о единстве христиан, посещал православные богослужения, обменивался письмами с представителями православной иерархии. Дон Бернардо поддерживал дружеские отношения с протестантскими учебными заведениями в Санкт-Петербурге. В католической семинарии работали духовные и светские лица православного вероисповедания.

В своих воспоминаниях дон Бернардо пытался рассуждать о проблемах, которые мешают католико-православному диалогу. Упоминал о проблеме униатов, которые были ликвидированы Сталиным и хотели добиться справедливости, но стали камнем преткновения в диалоге Русской Православной и Римской Церквей. Он также писал: «Необходимо признать и то, что некоторые духовные движения переусердствовали, порой прибегали к радикальным формам благовестия, действуя так, словно православных нет».

Дон Бернардо был всегда сильно перегружен работой. Однако есть много доказательств его безмолвного священнического и человеческого служения. Сохранилось многое из частной переписки дона Бернардо. Из нее следует, что к простому человеку, который не мог оказать никакой помощи, а сам в этой помощи нуждался, он относился с не меньшим вниманием, чем к официальным лицам и спонсорам. Он переписывался с заключенными, высылал им четки и духовную литературу и просил молиться о нуждах семинарии и Колледжа.

Дон Бернардо твердо верил в Божественное провидение, доверял ему и учил этому других. Из его веры в Бога рождалась любовь к человеку, за которую он был готов пойти на риск.

Кроме молитвы, дон Бернардо большое внимание уделял работе. Он сильно и часто подчеркивал, что надо работать, «чтобы не иметь времени грешить».

Хотя дон Бернардо был всегда бодр духом, его физические силы были исчерпаны. 17 августа 2001 г. дон Бернардо написал прощальное письмо архиепископу Кондрусевичу и в тот же день вылетел в Казахстан. 31 августа 2001 г. в Казахстане дон Бернардо написал завещание. В Караганде он поселился в дховной семинарии «Мария Матерь Церкви», где получил пост вице-ректора и преподавателя библейского богословия. Потом последовали новые назначения. С сентября о. Бернардо стал также главным редактором издаваемого уже несколько лет в Караганде католического ежемесячника «Кредо».

Дон Бернардо умер 27 марта 2002 г. утром. Он всегда был готов к смерти, исповедовался почти каждый день. Накануне дон Бернардо почувствовал себя плохо. Он умер прямо за рабочим столом. Причина смерти – разрыв аневризмы аорты.

В Караганде по нему отслужили заупокойную Святую Мессу, а затем его тело было отправлено самолетом в Москву и потом — в Верону. На прощальной Мессе в Вероне было зачитано «Духовное завещание дона Бернардо», которое он написал в Лурде 16 июля 1998 г.

Я благодарю Божественное Провидение и Любовь Непорочного Сердца Девы Марии за все дары: призвание к жизни, святое крещение, двенадцать лет учебы в семинарии, кульминацией которых стало рукоположение во священники, за изучение лингвистики, богословия, библеистики, преподавательскую и воспитательскую жизнь в семинарии, многочисленные пастырские и апостольские труды в епархии, за призвание к миссии в России, призвание к служению в секулярном институте, связанном с Обществом Св. Павла, основанном досточтимым доном Джакомо Альберионе, цель которого — использование средств массовой информации как орудий апостольства.

Благодарю Любящего Бога за дарованные мне многочисленные духовные и пастырские радости и за испытания, особенно нравственные, которых было даровано мне также немало. Благодарю Бога за несравненный дар Святой Евхаристии — Пасхальную Жертву, таинство Причастия, Поклонение. С восьмилетнего возраста я практически ежедневно приступал к Святому Причастию. Deo gratias per Mariam.

Еще раз прошу Бога простить мне все мои прегрешения. Верую, что Божественное Милосердие бесконечно превосходит мои грехи; что все они были прощены, прежде всего, в таинстве Примирения, к которому я приступал сотни раз в семинарии и, практически ежедневно, в периоды великой Божественной благодати. Смиренно и искренне прошу прощения у всех, кого я обидел, огорчил, кому подал плохой пример, пусть и невольно. И, со своей стороны, прощаю всех.

Молю Бога о благодати позволить мне умереть в момент наивысшего духовного горения. Соглашаясь принять любую смерть, я, все-таки, был бы очень счастлив умереть у алтаря, приняв Святое Причастие — «Божественный билет» для входа в Рай. Я хочу умереть, пребывая в полном единстве с Католической Церковью. Апостольский Символ Веры Церкви — мое кредо. Испрашиваю благодати неизменно с радостью и любовью исполнять святую волю Бога в послушании Церкви и моему епископу.

Даруй мне, о Иисусе, по заступничеству Пресвятой Девы Марии, Царицы святых, искреннюю и глубокую жажду ежедневного освящения, а также Пресвятой Евхаристии, таинства Примирения, апостольства, дара страданий — этих Божественных средств освящения. В обмен на Твою благость, Господи, смиренно и щедро приношу Тебе, если Тебе это угодно, свою жизнь и свою смерть — пусть это случится когда, где и как будет угодно Твоему Любящему Провидению.

О Боже Мой, Ты — все для меня! Пылая огнем апостольства, предаю Твоей Любви и Пресвятой Деве Марии, Лучу Твоей любви, не только каждый день, но и каждую секунду жизни, дарованной Тобой. Господи, вот я. Я — Твой.

Всех, кто знал меня, прошу молиться обо мне, дабы я обрел Рай, где я, в свою очередь, буду молиться о всех, кто помогал мне при жизни и о всех, кого я встретил хотя бы раз, пусть случайно. Обещаю молиться о всех моих родственниках и друзьях, о моей любимой Веронской епархии, о России, особенно о моей любимой семинарии «Мария — Царица Апостолов», о семинарии «Мария — Матерь Церкви», о колледже Св. Фомы Аквинского, о еженедельной газете «Свет Евангелия», о радио, о всех структурах Святой Церкви и обо всем мире.

Благословляю всех, как я благословлял вас ежевечерне в течение своей жизни. Всем вам, в единении с Непорочным Сердцем Девы Марии, я говорю: встретимся в Раю!»

Помимо дона Бернардо Антонини, декретом Конгрегации по прославлению святых признаны героические добродетели Васко де Кироги, епископа в Мексике, жившего в XVI столетии; Бернардино Пиччинелли, итальянского епископа прошлого века; Антонио Гонсалеса Суареса, испанского священника, жившего в XIX веке; итальянского священника Антонио Сегецци, умершего в Дахау в 1945 году; священника прошлого века, родившегося в Польше и скончавшегося в Чехии, салезианца Игнатия Стухли; итальянской монахини Розы Стальтари, умершей в 1974 году; признано также мученичество Розарио Анджело Ливатино, итальянского мирянина-судьи, убитого в 1990 году из ненависти к вере.



В материале использованы фото паблика «Дон Бернардо Антонини»