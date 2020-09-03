Правительство Швеции оставило в учебной программе школ изучение Библии и псалмов

Когда в декабре 2019 года Национальное агентство по образованию (Skolverket) представило свое первое предложение по реформе системы обучения в школах, оно подверглось резкой критике за решение исключить из школьной программы изучение древней истории, Библии, псалмов и национального гимна.

Обсуждение вопроса вышло на парламентский уровень, и в январе 2020 года было заключено соглашение между ведущими политическими партиями страны — социал-демократической партией, партией «зеленых», центристской и либеральной. В нем говорилось, что планы курсов и преподавания должны быть пересмотрены.

Наконец, в этом месяце правительство Швеции утвердило изменения в учебной программе для учеников общеобразовательных школ. Такие предметы как античная история, Библия и псалмы, национальный гимн, останутся в учебных планах.

Об этом сообщает портал «Рублев» со ссылкой на сайт «Новости Швеции».

Министр образования Швеции: «Вам не нужно беспокоиться о том, что ваши дети не будут изучать Библию в школе»

Освободившееся после исключения из школьной программы «ненужных предметов» время авторы новой концепции предлагали посвятить более глубокому изучению послевоенной истории или вреда, который наносит употребление наркотиков.

Несмотря на то, что в последние десятилетия Швеция демонстрировала неуклонное снижение уровня религиозности населения, а в 2015 году, согласно исследованию калифорнийского колледжа Pitzer, заняла первое место в списке наименее религиозных стран мира, это предложение Национального агентства по образованию вызвало резкий протест не только политических партий, но и среди простых граждан. Многие родители заявили, что хотят сохранить в школьной программе изучение Библии и псалмов.

Министр образования Швеции Анна Экстрём (Anna Elsa Gunilla Ekström), выступая на пресс-конференции, посвященной принятию правительством новой школьной программы, заверила граждан, что существующий порядок вещей сохранится.

«Наиболее важные религиозные документы, такие как Библия, однозначно должны быть включены в школьную программу. Вам не нужно беспокоиться о том, что ваши дети не будут изучать Библию в школе», — заявила она.

Таким образом, в части преподавания Библии, изучений псалмов, древней истории и национального гимна школьная программа в Швеции осталась прежней. Тем не менее, в нее внесли некоторые серьезные изменения, которые, как правило, коснулись методики преподавания обычных школьных дисциплин.

Прежнюю программу критиковали, в частности, за наличие запутанных и сложных критериев оценки и руководств по преподаванию, которые трудно интерпретировать. «Неточные и запутанные учебные программы и планы уроков усложняют работу учителей и уменьшают возможность учеников понять то, что они должны узнать», — так оценивала положение министр образования Швеции.

Кроме того, родители и учителя давно жаловались на то, что учебная программа требует от учеников раннего школьного возраста нереалистичного уровня анализа. По словам А. Экстрём, программу характеризовала «перегруженность содержанием» — она включала так много различной информации и требований, что учителя не могли пройти предложенный материал в отведенные учебные часы.

При внесении изменений в программу, помимо общественного мнения, учитывались также оценки и предложения директоров школ, учителей, педагогов-экспертов и других специалистов. По словам Анны Экстрём, для правительства было чрезвычайно важно, чтобы изменения происходили в диалоге с учителями, ведь школьные курсы и планы преподавания предметов — это инструменты непосредственной работы именно учителей, а также с другими представителями системы школьного образования, и при широкой политической поддержке.

В результате новая учебная программа стала более лаконичной и четкой. «Мы постарались сконцентрировать содержание, убрать ненужные примеры — это то, что учителя могут сделать и делают сами», — пояснила А. Экстрём.

В обновленной программе больший акцент делается на фактических знаниях и понимании, в то время как способности учащихся самостоятельно исследовать различные вопросы и анализировать информацию уделяется меньше внимания. Требования к самостоятельному анализу будут увеличиваться с возрастом учеников.

Новые учебные планы вступят в силу с 1 июля 2021 года — годом позже запланированного. Задержка с реализацией программы вызвана пандемией коронавируса: в правительстве Швеции считают, что у школ должно быть достаточно времени на подготовку к внедрению обновленной программы.