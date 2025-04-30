Пасхальный праздник в Католической школе Рождества Христова (+ ФОТО)

В Светлую пятницу 25 апреля, на Пасхальной неделе, ученики и педагоги Католической школы города Новосибирска, которая работает под патронажем Ордена францисканцев, отпраздновали Христово Воскресенье.

На празднование Святой Пасхи-2025 ребята приготовили яркий музыкальный спектакль о том, как мать отправила двух своих сыновей на мельницу за мукой — чтобы испечь пасхальный кулич. Да только по дороге разное с братьями приключилось и многим они помогли, но вот за мукой опоздали и домой воротились с пустыми руками. Матушка же не осерчала, а с радостью и любовью встретила своих детей. А как только колокольный звон возвестил о наступлении Пасхи, так в гости к ним народ повалил, куличи и другие угощения принесли.

Все люди, которым на своем пути помогли братья, захотели отблагодарить их за помощь.

Так в итоге они дружно Пасху и встретили!

Радостной Пасхи всем! Христос воскрес!



Оксана Кондратьева

(Фотографировали о. Виталий Костюк OFM и Оксана Кондратьева)