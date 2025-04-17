Школа в Баабде: место, где дети учат друг друга быть людьми

В Баабде, городе, расположенном к югу от Бейрута, в нескольких километрах от линии фронта, продолжается жизнь: в одном из учебных заведений за партами сидят юные ливанцы из семей, исповедующих разные веры. Сообщает русская служба Vatican News.

Под наставничеством Сестёр милосердия святой Иоанны Антиды Туре дети осваивают не только школьные предметы, но и уроки жизни: как быть рядом с теми, кто отличается от тебя, и как строить будущее, когда даже настоящее наполнено страхом.

«Здесь никто не говорит другому: “Ты мусульманин” или “Ты христианин”», — рассказывает сестра Вафаа Рашед, директор школы, в интервью Vatican News. Такое воспитание, по убеждению руководства школы, закладывает фундамент для нового поколения, способного преодолеть раны прошлого и созидать страну, где важен человек, а не его вера или происхождение.

Когда война добралась до южных окраин Бейрута, школа в Баабде оказалась буквально рядом с зоной обстрелов. Из-за опасности обстрелов здание школы закрыли, а учащихся и учителей немедленно эвакуировали. Несколько сотен детей остались без крыши над головой, учителя — без классов, родители — без уверенности в завтрашнем дне. Но школа не сдавалась. Был создан экстренный штаб, который помогал не только продуктами и лекарствами, но и простым человеческим участием. Сегодня занятия снова проходят в школьных стенах, но тишина — не знак безопасности: большинству семей по-прежнему нужна помощь.

Сестра Вафаа Рашед считает удивительным, что именно те ученики, которые сами переживают трудности, проявляют наибольшую инициативу в помощи пострадавшим семьям. Она объясняет это тем, что бедность делает человека более восприимчивым к чужому страданию. По её мнению, подобные уроки, почерпнутые не из учебника, а из жизни, играют не меньшую роль в становлении будущих граждан, чем классическая школьная программа.

Школа в Баабде, подчёркивает директор, стала не просто убежищем от войны — она превратилась в пространство, где дети учатся жить иначе: не с оружием, а с открытым сердцем, не враждуя, а разговаривая. Здесь подростки задают взрослые вопросы — о боли, несправедливости, различиях — и получают не шаблонные ответы, а живую, искреннюю беседу.

Сестра Вафаа Рашед убеждена: школа должна быть школой жизни — особенно во времена войны. И если кого-то война учит ненавидеть, то здесь учат понимать. Ведь, как она говорит, «если ты не знаешь другого — он остаётся врагом. Но если узнаешь — он может стать братом, даже если он не такой, как ты».