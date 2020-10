Поздравительное Послание Его Высокопреосвященства Архиепископа Джованни Д”Аниелло, Апостольского нунция

Ваше Высокопреосвященство!

Я бы очень хотел иметь возможность участвовать в сослужении епископской хиротонии Преосвященного Монсеньора Николая Дубинина OFM Conv., в качестве Вашего Епископа Помощника. Но, к сожалению, хотеть не всегда означает мочь, и поэтому препоручаю этому письму долг передать Вашему Высокопреосвященству, Монсеньору Дубинину, Преосвященным Епископам и всем участвующим в этом священном обряде свои самые прочувствованные приветствия и пожелания.

В любом случае, хотя и не физически, хочу уверить в своем духовном единстве с теми, кто в этот день возлагают корону на Монсеньора Дубинина, благодаря Бога за дар его жизни и его священства, и взывают к Матери Небесной, дабы её возлюбленный Сын уделил ему необходимые благодати для плодотворного епископского служения в этой Архиепархии, которая уже стала для меня дорогой.

Приветствуя Ваше Высокопреосвященство, Преосвященных сослужащих Епископов, дорогих священников, монашествующих и верных, хочу обратить особое пожелание дорогому Монсеньору Дубинину.

Дорогой собрат в епископстве! Будучи славным учеником, ты, конечно же, хотел, чтобы твоя епископская хиротония состоялась в день, когда Церковь вспоминает ангельского святого из Ассизи. Разумеется, это было твоим намерением таким образом подтвердить выбор, который годы назад привёл тебя ко вступлению в ряды Братьев Конвентуальных, чтобы подражать ему и так следовать за Христом, распознавая Его прежде всего в бедных и нуждающихся.

Поэтому дозволь мне вспомнить, как Папа Франциск в Ассизи 4-го октября 2013 года говорил в своей проповеди относительно Святого бедных: «Кто следует за Христом, обретает истинный мир, который только Он, а не мир, может нам дать. Святой Франциск у многих ассоциируется с миром, и это верно, но мало кто идёт глубже. Каков этот мир, который Святой Франциск обрёл, прожил и передаёт нам? Это мир Христов, прошедший сквозь величайшую любовь, любовь Креста… Любовь Святого Франциска – это любовь Христова, и её находит тот, кто «возлагает на себя» Его «ярмо», то есть Его заповедь: Возлюбите друг друга, как Я возлюбил вас».

Это должно стать твоим будущим служением, в том числе епископским, и можно сказать – более чем епископским: быть инструментом и свидетельством Божьей любви.

Ваше Высокопреосвященство, дорогие собратья в епископстве и священстве, дорогие верные! Молитва – мост, сокращающий любые расстояния, особенно евхаристическая молитва, – соединит нас в счастливый день епископской хиротонии и позволит нам вознести, всем вместе, гимн хвалы Господу за нашего дорогого Монсеньора Дубинина.

В ожидании возможности познакомиться с вами лично и предложить вам свое братское сотрудничество, пользуюсь случаем, чтобы передать вам братские приветствия и уверить в своих молитвах.

+ Джованни Д’Аниелло

Апостольский Нунций

(Перевод Апостольской нунциатуры в Российской Федерации)

Aversa, 4 Ottobre 2020

Cara Eccellenza,

Avrei tanto desiderato poter partecipare alla concelebrazione per la Ordinazione Episcopale dell’Ecc.mo Mons. Nikolai Dubinin, OFMConv., come suo Vescovo Ausiliare. Purtroppo, non sempre volere è potere, per cui affido a questa mia lettera il compito di trasmettere a Vostra Eccellenza, a Mons. Dubinin, agli Ecc.mi Vescovi ed a tutti i partecipanti al sacro rito i miei più affettuosi e calorosi saluti ed auguri.

In ogni caso, e pur non essendolo fisicamente, assicuro che sono spiritualmente unito a quanti in quel giorno faranno corona a Mons. Dubinin ringraziando Iddio per il dono della sua vita e del suo sacerdozio, ed imploreranno alla Madre Celeste che il suo amato Figlio gli conceda le grazie necessarie per un proficuo ministero episcopale in codesta Arcidiocesi, che mi è già cara.

Nel salutare Vostra Eccellenza, gli Ecc.mi Vescovi concelebrati, i cari sacerdoti, i religiosi e le religiose ed i fedeli, voglio rivolgere uno speciale augurio al caro Mons. Dubinin.

Caro confratello nell’episcopato, da buon discepolo, hai certamente voluto che la tua ordinazione episcopale avvenisse nel giorno in cui la Chiesa celebra il serafico santo di Assisi. Certamente è stata tua intenzione riconfermare, così, la scelta che, anni addietro, ti ha portato ad entrare tra i Frati Conventuali per poterlo imitare e, così, seguire Cristo, riconoscendoLo soprattutto nei più poveri e bisognosi.

Permettimi, quindi, di ricordare quanto Papa Francesco, ad Assisi, il 4 ottobre del 2013, diceva nella sua omelia riferendosi al Santo dei poveri: “Chi segue Cristo, riceve la vera pace, quella che solo lui, e non il mondo, ci può dare. San Francesco viene associato da molti alla pace, ed è giusto, ma pochi vanno in profondità. Qual è la pace che Francesco ha accolto e vissuto e ci trasmette? Quella di Cristo, passata attraverso l’amore più grande, quello della croce… La pace di san Francesco è quella di Cristo, e la trova chi «prende su di sé» il suo «giogo», cioè il suo comandamento: Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato”.

Questo deve essere il tuo futuro ministero, anche da Vescovo e, posso dire, ancor più da Vescovo: essere strumento e testimonianza dell’amore di Dio.

Cara Eccellenza, cari confratelli nell’ episcopato e nel sacerdozio, cari fedeli, la preghiera, ponte che riduce qualsiasi distanza, soprattutto quella eucaristica, ci unirà nel lieto giorno dell’Ordinazione episcopale e ci permetterà di elevare, insieme, un inno di lode al Signore per il nostro caro Mons. Dubinin.

In attesa di potervi conoscere personalmente ed offrirvi la mia fraterna collaborazione, profitto della circostanza per inviarvi fraterni saluti ed assicurarvi le mie preghiere.

+ Giovanni d’ Aniello

N. Ap.



Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве