Послание Папы на IV Всемирный день бабушек и дедушек

Папа Франциск обнародовал послание на Четвёртый всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 28 июля на тему «Не отвергни меня во время старости» (Пс 70,9). Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчёркивает, что Бог никогда не оставляет Своих детей, даже когда они стареют и теряют жизненные силы. Господь не судит по внешности и выбирает тех, кого общество считает незначительным: Он пользуется опытом и надёжностью стариков, чтобы поддерживать и наставлять молодых. Цитируя Книгу Псалмов, Папа напоминает, что Бог всегда заботится о людях всех возрастов, невзирая на их недостатки, падения и слабости, ведь Он – Отец и Создатель каждого из нас. Согласно Библии, старость является знаком благословения, однако она также связана с боязнью быть забытыми, особенно в лихолетье. Спутником престарелых становится одиночество, у которого немало причин: эмиграция детей, войны, враждебность к старикам, отмечает Святейший Отец и приводит распространённое мнение, что пожилые люди обременяют молодых, отнимая ресурсы у общества. Но это искажённое восприятие реальности: само противопоставление молодых и стариков является манипуляцией и обманом. В наши дни, подчёркивает Папа, индивидуальность становится важнее общности, а идея о спасении себя собственными силами отрицает роль семьи. Но с возрастом мираж индивидуализма рассеивается, и человек – слишком поздно – обнаруживает, что ему всё-таки нужны другие. Епископ Рима призывает изменить отношение к старикам: их нужно уважать и ценить.

Одиночество и отверженность становятся всё более распространенными явлениями: многие пенсионеры боятся оказаться забытыми, а кто-то считает себя обузой. Однако, как показывает библейская история Ноемини и Руфи, всегда можно выбрать иной путь. Когда престарелая Ноеминь предлагает своим невесткам Орфе и Руфи уйти от неё, первая уходит, а вторая решает остаться и помогать свекрови. Руфь проявляет свободу и дерзновение, отвергая царившие обычаи; она выбирает близость и заботу о старушке и в итоге находит счастье и благословение в своей новой жизни. Святейший Отец призывает верующих следовать примеру Руфи и становиться ближе к пожилым людям, признавая их бесценный вклад в семью, общество и Церковь. Необходимо показывать старшим родственникам и одиноким старикам, что у них есть другое, благословенное будущее.

Близость к старикам – это благословение и великий знак милосердия, и всемирный день старшего поколения – прекрасный повод проявить к нему действенную заботу и нежность, подчёркивает в конце послания Папа Франциск.