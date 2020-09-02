Послание Папы Франциска на Всемирный день молитв о защите Божьего творения

«И освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас Юбилей» (Лев 25,10), – эти слова из ветхозаветной Книги Левит стали прологом нынешнего Послания Папы Франциска на Всемирный День молитв о защите Божьего творения, которое увидело свет во вторник, 1 сентября 2020 г. Его темой является «Юбилей для Земли» и связана она с празднованием в этом году пятидесятой годовщины установления «Дня Земли». В своем послании Святейший Отец отмечает, что Юбилей – это время вспомнить, вернуться, отпочить, восстановить силы и возрадоваться. Именно вокруг этих понятий строится весь написанный Папой текст.

Время вспомнить

Юбилей, по словам Преемника Святого Петра, – это время вспомнить «о первичном призвании творения существовать и процветать в виде сообщества любви». «Мы существуем только через отношения с Богом-Творцом, с братьями и сестрами, как члены одной семьи, в общении со всеми существами, населяющими наш общий дом», – пишет Понтифик, цитируя свою же энциклику Laudato Si’, в коей подчеркнуто, что всё сущее взаимосвязано «той любовью, которую Бог проявляет к каждому из Своих созданий» (LS, 92).

Время вернуться

«Мы разорвали связи, которые объединяли нас с Творцом, с другими людьми и прочим творением. Нам необходимо исцелить эти поврежденные отношения, которые чрезвычайно важны для поддержания нас самих и всей канвы жизни» – пишет Папа, подчеркивая, что Юбилей – это время возвращения к Богу, нашему любящему Творцу, ибо «нельзя жить в гармонии с творением, не имея мира с Творцом, Источником и Началом всего». Папа Франциск приводит слова Папы Бенедикта XVI из его обращения к духовенству итальянской епархии Больцано-Брессаноне в 2008 году, согласно которым «жестокая эксплуатация сотворенного мира имеет место там, где нет Бога, где материя для нас является лишь материалом, где всё на свете является просто нашей собственностью».

Юбилей, по словам Папы Франциска, – это также подходящее время, чтобы заново поразмыслить о наших ближних, в первую очередь о бедных и уязвимых. Необходимо вновь осознать и принять «изначальный продиктованный любовью Божий замысел относительно творения как нашего общего наследия, как пиршества, на котором следует щедро делиться со всеми братьями и сестрами в духе благорасположенности к ним. (…) Юбилей – это время предоставить свободу угнетенным и всем тем, кто связан узами различных форм современного рабства, включая торговлю людьми и детский труд».

Святейший Отец подчеркнул, что «встревоженный голос творения призывает нас вернуться на надлежащее место в естественном порядке, памятуя, что мы являемся частицей взаимосвязанной сети жизни, а не ее господами». «Уничтожение биоразнообразия, головокружительное увеличение количества климатических катастроф, неравномерное влияние пандемии на самых бедных и уязвимых – это сигналы тревоги перед лицом безудержной жадности потребления», – добавил он.

Время отпочить

Бог в премудрости Своей, пояснил Папа, установил субботу, чтобы земля и ее обитатели могли отдохнуть и восстановить силы. Однако наш нынешний образ жизни довел планету до переистощения. Постоянная потребность роста и непрерывный цикл производства и потребления убивают окружающую среду. «Леса редеют, почва размывается, поля исчезают, увеличиваются площади пустынь, моря окисляются, ураганы усиливаются: творение стонет!» – пишет Предстоятель Вселенской Церкви, отмечая, что во время Юбилея Народ Божий получал возможность отдыха от повседневного труда, а земные почвы, благодаря уменьшению потребления, постепенно восстанавливали свое плодородие. Римский Понтифик призвал выработать такие стили жизни, которые бы дали Земле отдых, которого она вполне заслуживает, вместе с тем не лишая никого из людей средств к существованию и не разрушая питающих нас экосистем.

Касаясь темы пандемии, Преемник Святого Петра заметил, что она, в некотором смысле, дала нам возможность открыть для себя новый образ жизни. Мы убедились, что Земля пока еще может восстановиться, если мы позволим ей отдохнуть. «Пандемия вывела нас на перекрестье дорог», – констатировал Папа, призывая воспользоваться этим решающим моментом, чтобы положить конец разрушительной деятельности и культивировать жизнеутверждающие ценности, связи и проекты.

Время восстанавливать

Юбилей, по словам Папы, – это время восстановления первоначальной гармонии творения и исцеления испорченных межчеловеческих отношений. Восстановить справедливые социальные отношения означает вернуть каждому человеку его свободу и личное имущество, прощая друг другу долги. В этом контексте Епископ Рима призвал не забывать об уроках истории эксплуатации юга планеты, повлекшей огромный «экологический долг», прежде всего, из-за расхищения природных ресурсов и чрезмерно интенсивного использования общего экологического пространства для переработки отходов. Он также возобновил свой призыв рефинансировать долги наиболее уязвимых стран особенно пострадавших в результате кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

Римский Первосвященник указал на необходимость восстановить экосферу Земли. Нужно сделать всё возможное, чтобы удержать рост средней глобальной температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию, как это зафиксировано в Парижской климатической конвенции: выход за эти границы будет иметь катастрофические последствия, в первую очередь для беднейших стран мира. В контексте приготовления к климатическому саммиту COP26 в Глазго (Великобритания), Папа призвал все государства разработать конкретные и целенаправленные национальные планы по сокращению атмосферных выбросов.

Восстановление биоразнообразия, подчеркнул Папа Франциск, не менее важно в контексте беспрецедентного исчезновения видов живых существ и деградации экосистем. Он призвал международное сообщество к сотрудничеству во имя того, чтобы саммит по вопросам биоразнообразия (COP15) в Куньмине (Китай) стал переломным моментом на пути восстановления земной биосферы.

Превоиерарх Вселенской Церкви также призвал восстановить справедливость в отношении туземных народов, защищая их от деятельности корпораций, особенно транснациональных, которые, проводя с разрушительными последствиями добычу ископаемых, энергоресурсов, минералов, заготовки древесины и агропромышленной продукции, «делают в наименее развитых странах то, чего не могли бы делать в своих странах» (LS, 51). «Необходимо консолидировать национальное и международное законодательство, – указал Папа, – чтобы оно регулировало деятельность добывающих компаний и гарантировало доступ к правосудию пострадавшим».

Время радоваться

В библейской традиции, отметил Святейший Отец, Юбилей является радостным событием. В настоящем контексте причиной радости может стать разрастание процессов всё большей мобилизации людей, готовых выступить в защиту экологии планеты и бедных. «Радостно видеть такое количество молодых людей и общин, особенно автохтонных, сражающихся на передовой ради преодоления экологического кризиса, – подчеркнул Понтифик. – Они свидетельствуют в пользу Юбилея Земли и нового начала, даруя нам надежду, что всё еще может измениться (ср. LS, 13)».

Причиной радости, как отмечается в Послании, могут стать также различные инициативы, организуемых на местном и глобальном уровнях в рамках «Года Laudato Si’«, в ходе которого предстоит разработать далеко идущие планы по воплощению целостной экологии в семьях, приходах и епархиях, монашеских орденах, школах и университетах, медицинских учреждениях, на предприятиях и в сельском хозяйстве.

Поводом радости является также и то, что «Время творения» становится подлинно экуменической инициативой и что сообщества верных объединяются ради того, чтобы созидать более справедливый, всеобщий и устойчивый мир во всём мире.

«Так возрадуемся же, – призвал Папа Франциск в заключение, – ибо Творец в Своей великой любви поддерживает наши смиренные усилия ради спасения Земли. Земля является Домом Божьим, в котором Слово Божие ‘стало плотью и обитало с нами’ (Ин 1,14), является обителью, которая постоянно обновляется сошествием Святого Духа. ‘Так ниспошли же Духа Твоего, Господи, и обнови лицо земли’ (ср. Пс 104,30)».

По материалам Vatican News