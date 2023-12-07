Папа Римский призвал всех христиан совместно праздновать Пасху

Папа Римский Франциск выразил желание, чтобы, начиная с 2025 года, когда дата празднования Пасхи совпадет для всех христианских конфессий, ее стали отмечать совместно все последователи Христа. Об этом понтифик сказал на встрече с представителями Международной теологической комиссии Ватикана, передает Global Otthodox со ссылкой на пресс-службу Святейшего Престола.

Папа считает промыслительным, что совместное празднование Воскресения Христова в 2025 году приходится на 1700-летие проведения Первого Вселенского Собора, состоявшегося в 325 году в городе Никее.

«Как мы можем не вспомнить об исключительном значении этого юбилея на пути к полному единству христиан? − сказал понтифик. − Не только, по сути, Никейский Символ объединяет учеников Иисуса, но именно в 2025 году провиденциально дата празднования Пасхи совпадет для всех христианских конфессий. Как было бы прекрасно, если бы это стало конкретным началом всегда общего празднования Пасхи!»

Обращаясь к представителям теологической комиссии, Папа Франциск призвал «заново открыть Никейский собор». Именно на этом соборе было установлено, что христиане должны праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В разных Церквях дату равноденствия вычисляют по разному. На сегодняшний день среди христианских церквей существует три календарные системы: юлианская, григорианская и ново-юлианская.

Юлианский календарь был разработан александрийскими астрономами и введен 1 января 45 года до Рождества Христова императором Юлием Цезарем. В этом календаре было 12 месяцев, год начинался 1 января и составлял 365 дней. Кроме того была придумана система високосных годов, знакомая нам по современному календарю. Сегодня юлианский календарь используют часть православных церквей – Русская, Грузинская, Сербская, Польская, Иерусалимская, а также восточные – Коптская и Эфиопская.

Григорианский календарь используют Католическая и Протестантская Церкви. Он был утвержден Папой Григорием III в 1582 году. Целью введения нового календаря было вернуть день весеннего равноденствия к дате 21 марта, которая указана во времена I Вселенского Собора.

Из-за того, что Земля обращается вокруг Солнца не ровно 365 дней, а немного больше, существует погрешность и астрономические события могут смещаться. Сместилась и дата весеннего равноденствия — дня, когда земная ось строго перпендикулярна Солнцу. Реформа Папы Григория была призвана исправить эти возникшие смещения и снова вернуть астрономические события «на старое место».

Разница в датах между григорианским и юлианским календарями постепенно увеличивалась, и в 1923 году Константинопольский Патриарх Мелетий IV созвал Вселенский собор, на котором был введен новоюлианский календарь. Новоюлианский календарь будет совпадать полностью с григорианским в последующие 800 лет (до 2800 года). Православные Церкви, перешедшие на новоюлианский календарь, отмечают непереходящие праздники по григорианским датам, но день Пасхи вычисляют по Александрийской пасхалии — системе, основанной на юлианском календаре.

Ново-юлианский календарь используется в Константинопольской, Кипрской, Элладской, Польской, Румынской, Александрийской, Антиохийской, Албанской и Болгарской Православных Церквях.