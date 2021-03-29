Папа опубликовал Апостольское послание, посвященное 700-летию со дня смерти великого итальянского поэта

В апостольском послании «Candor lucis aeternae», опубликованном 25 марта, Папа Франциск вспоминает 700-летие со дня смерти Данте Алигьери, подчеркивая злободневность, неувядаемость и глубину веры в его «Божественной комедии».

Через 700 лет после своей смерти, наступившей в 1321 году в Равенне, в мучительном изгнании из любимой Флоренции, Данте продолжает говорить с нами. Он обращается к нам, людям современности, и просит не только читать и изучать, но прежде всего слушать и подражать его пути к счастью, то есть к бесконечной и вечной Божьей Любви. Об этом пишет Папа Франциск в апостольском послании Candor lucis aeternae («Сияние вечной жизни»), опубликованном 25 марта, в праздник Благовещения Господня. Выбранная дата не случайна: тайна Воплощения, проистекающая из согласия Марии, поясняет Папа, является подлинным источником вдохновения и средоточием всей «Божественной комедии». В этом труде Данте происходит поразительный обмен между Богом, Который входит в нашу историю, становясь плотью, и человечеством, которое «возносится к Богу, обретая в Нём подлинное счастье».

Апостольское послание разделено на девять глав и начинается с краткого обзора мысли Римских Пап о Данте. Затем Святейший Отец рассказывает о жизни Алигьери, называя её «парадигмой человеческого состояния» и подчёркивая злободневность и неувядаемость его творчества: по сути, оно является «неотъемлемой частью нашей культуры», пишет Папа. Оно напоминает о христианских корнях Европы и Запада, представляет собой наследие идеалов и ценностей, которые и в наши дни Церковь и гражданское общество предлагает в качестве основы человеческого сосуществования, чтобы иметь «возможность и необходимость» признать друг друга братьями.

В «Божественной комедии» есть две главные направляющие, объясняет Папа Франциск, а именно «желание, присущее человеческой душе» и «счастье, дарованное видением Любви, которая есть Бог». Вот почему Данте является пророком надежды: своим произведением он зовёт человечество выйти из дремучего леса греха, чтобы найти верный путь и тем самым достичь полноты жизни в истории и вечного блаженства в Боге. Путь, обозначенный Данте, – это настоящее паломничество, подчеркивает Папа: оно реалистично и возможно для всех, ибо «Божье милосердие всегда даёт шанс измениться и обратиться».

Апостольское послание выделяет три женских персонажа «Божественной комедии»: Пресвятую Богородицу Марию, символ милосердия; Беатриче, символ надежды; и святую Лючию, образ веры. Эти три женщины (напоминающие о трёх богословских добродетелях) сопровождают Данте на разных этапах его странствий, показывая, что нельзя спастись своими силами: для этого нужна помощь тех, кто «может поддержать и сопроводить с мудростью и благоразумием». Пресвятая Дева Мария, Беатриче и Лючия всегда движимы Божественной любовью, – «единственным источником, который может дать нам спасение, обновлённую жизнь и счастье».

Следующую главу Епископ Рима посвящает святому Франциску, который в творчестве Данте изображен в «сияющей розе блаженных». Между Ассизским бедняком и «Высочайшим поэтом» Папа наблюдает глубокую гармонию: оба они обращаются к народу, причём первый «идёт среди людей», а второй выбирает не латинский язык, а просторечие, язык общепринятый. Кроме того, они оба открыты красоте и ценности Творения, зеркала Творца. Гениальный художник, гуманизм которого до сих пор весом и актуален, Алигьери – это и предшественник нашей мультимедийной культуры, потому что в его творчестве «слова и образы, символы и звуки сливаются в единое послание».

Папа Франциск обращается к преподавателям, способным «воодушевлённо передавать послание Данте и культурное, религиозное и нравственное достояние» его трудов: нужно, чтобы это наследие не осталось запертым в школьных и университетских классах, но широко распространялось христианскими общинами и культурными ассоциациями. Папа Франциск призывает людей искусства обращаться к поэзии Данте на стезях красоты, распространяя «послание мира, свободы и братства». Эта задача особенно актуальна в нынешний исторический момент, обозначенный недоверием, деградацией и неуверенностью в завтрашнем дне, подчёркивает Святейший Отец. Таким образом, говорится в заключении апостольского послания, «Высочайший поэт» может «помочь нам спокойно и смело шествовать в паломничестве жизни и веры, пока наше сердце не обретёт подлинный мир и истинную радость», то есть «любовь, что движет солнце и светила».

Изабелла Пиро

Источник: Vatican News