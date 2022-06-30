Папа обнародовал апостольское послание о литургии

29 июня Папа Франциск обнародовал апостольское послание о литургии Desiderio desideravi. В документе звучит призыв открыть заново учительство II Ватиканского собора и взращивать в Церкви красоту литургии, которая должна помогать людям встречаться с Богом и быть инструментом благовестия. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец размышляет о литургии в деле евангелизации, призывая к развитию литургической подготовки в Церкви. Христианская вера – это встреча с живым Иисусом, и литургия делает её возможной. Святейший Отец предостерегает от поверхностного и упрощённого подхода к пасхальной тайне, указывая на необходимость открыть красоту литургии: её нельзя путать с ритуальным эстетизмом, ограниченым соблюдением внешних формальностей. Также следует избегать иной крайности – небрежной банальности, функционализма или невежественной поверхностности.

Епископ Рима подчёркивает важность заботы о каждом аспекте священнодействия: его месте, времени, жестах, словах, предметах, литургических облачениях, песнопениях, музыке, а также о верности всем указаниям из литургических книг. Одного этого было бы достаточно, чтобы не лишать богослужебное собрание пасхальной тайны, совершаемой согласно церковным правилам. Однако, по словам Папы Франциска, одного лишь качества совершаемой литургии недостаточно для полноценного участия верующих: необходимо «изумление» пасхальной тайной в конкретных знаках Святых Таинств.

Для полного участия в богослужениях Церкви требуется литургическая подготовка и знание конституций Второго Ватиканского собора, потому что нынешние дискуссии о литургии вызваны не только различной степенью чувствительности, но и касаются вопросов экклесиологии.

Папа Франциск отмечает, что современный человек, «неграмотный» в символах, призван вернуться к их пониманию, и эта задача не из лёгких. Кроме того, нужно заботиться об ars celebrandi – искусстве священнодействия, а ему нельзя научиться, посещая курсы ораторского искусства или убеждающей коммуникации. Скорее, сама литургия учит этому искусству, если её усердно совершать, пишет Епископ Рима.

Восприятие литургии со стороны церковной общины во многом зависит от того, как именно их пастырь возглавляет богослужение. Среди крайних моделей неуместного священнодействия Папа выделяет строгую жёсткость или чрезмерную креативность, мистицизм или функционализм, поспешность или медлительность, небрежность и преувеличенную изысканность, слащавость или бесстрастность. По словам Святейшего Отца, все они имеют один и тот же источник: индивидуализм и скрытое желание находиться в центре внимания.

Церковь может на множестве языков возносить единую молитву, способную выразить её единство, следуя Римскому обряду, который возник в результате соборной реформы и был установлен святыми Павлом VI и Иоанном Павлом II. «Давайте оставим полемику, чтобы вместе слушать, что Дух говорит Церкви; давайте дорожить единством, будем и впредь восхищаться красотой литургии. Нам была дарована Пасха», – пишет в конце апостольского послания Святейший Отец.