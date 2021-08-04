Папа на общей аудиенции: «С истиной Евангелия компромиссы невозможны»

Возобновив в среду, 4 августа — после небольшого летнего перерыва — общие аудиенции, Папа Франциск продолжил цикл вероучительных бесед, посвящённых Посланию апостола Павла к Галатам.

Сегодняшняя беседа была посвящена теме «Есть только одно Евангелие»: принятое во всей своей подлинности, оно несет свободу и спасение, подчеркнул Епископ Рима.

Говоря о Благой Вести и евангелизации, святой Павел воодушевлялся: казалось, что он не видит ничего, кроме возложенной на него миссии, отметил Папа: все в нем посвящено благовестию, и у него нет других интересов, кроме Евангелия. Это любовь Павла, увлечение Павла, специальность Павла: провозглашать. Он даже говорит: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать». «Горе мне, если не благовествую!», – пишет апостол в Первом послании к Коринфянам. А в Послании к Римлянам он представляется так: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию».

Святой осознавал свое призвание: он избран, чтобы нести Евангелие всем, и не мог не посвятить все свои силы этой миссии, подчеркнул Папа.

Поэтому вполне понятны печаль, разочарование и даже горькая ирония апостола по отношению к галатам, которые на его глазах идут по неверному пути, рискуя оказаться в точке невозврата, продолжил Святейший Отец:

«Все вращается вокруг Евангелия. Павел не думает о ‘четырех Евангелиях’, как это естественно для нас, ведь в то время, когда он посылал это письмо, ни одно из четырех Евангелий еще не было написано. Для него Евангелие – это то, что он проповедует, то, что называется ‘керигма’, то есть возвещение. Это возвещение о смерти и воскресении Иисуса как источнике спасения; Евангелие, выраженное в четырех глаголах: ‘Христос умер за грехи наши, по Писанию, был погребен, и воскрес в третий день, по Писанию, и явился Кифе’ (см I Кор 15,3-5). Таково благовестие Павла, дающее всем жизнь. Это Евангелие есть исполнение обетований и спасение, предлагаемое всем людям. Каждый, кто принимает его, примиряется с Богом, принимается как истинный сын и получает в наследство жизнь вечную».

Поэтому апостол не может найти объяснения, почему галатам, получившим столь великий дар, пришло в голову принять другое «евангелие». Ведь есть только одна Блага Весть – та, которую проповедовал он и другие апостолы, Евангелие Иисуса Христа.

«Однако следует отметить, что эти христиане еще не отказались от Евангелия, возвещенного Павлом», – отметил Папа. Апостол знает, что у них еще есть время, чтобы не сделать ложный шаг, и поэтому предостерегает их, поясняя, что проповедь «новых» глашатаев не имеет отношения к Евангелию, потому что искажает истинное Евангелие, мешая им достичь свободы, обретенной с приходом к вере: «Это ключевое слово», – подчеркнул Епископ Рима. «Галаты все еще ‘начинающие’, и их растерянность понятна. Они еще не знают сложностей Моисеева Закона, и их воодушевление в принятии веры во Христа заставляет их слушать этих новых проповедников, заблуждаясь, что их послание дополняет послание Павла. Но это не так».

Апостол не может идти на компромиссы в таком решающем вопросе. Есть только одно Евангелие, и именно его он провозгласил; другого быть не может. При этом Павел не говорит, что истинное Евангелие принадлежит ему; он пишет: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса» (Гал 1,11-12).

Увещевая галатов, Павел использует весьма суровые выражения, в том числе дважды предавая анафеме тех, кто смущал их, благовествуя им «не то, что вы приняли»: тем самым апостол желал уберечь общину от того, что угрожало ее основам, пояснил Святейший Отец:

«С истиной Евангелия компромиссы невозможны: либо ты принимаешь Евангелие таким, какое оно есть, как оно было возвещено, либо принимаешь что-то другое. Но с Евангелием нельзя торговаться. Нельзя идти на компромисс. Вера в Иисуса – это не расхожий товар: это спасение, встреча, искупление. Она не продается по дешевке».

Ситуация, описанная в начале Послания, кажется парадоксальной, потому что всеми, кто в ней участвует, похоже, движут добрые чувства, продолжил Папа. Галаты думают, что, совершив обрезание, они станут еще более преданными воле Божьей и тем самым – еще более угодны Павлу. Враги апостола считают, что подлинная вера заключается в верности традиции отцов и в соблюдении Закона; они обвиняют Павла, который в их глазах недостаточно ортодоксален по отношению к традиции. Сам апостол прекрасно понимает, что его миссия имеет Божественный характер – она была открыта ему Самим Христом, – и поэтому он воодушевлен новизной Евангелия. Необходимо распутать этот лабиринт благих намерений, чтобы постичь высшую истину, которая наиболее соответствует Личности и проповеди Иисуса, Его откровению о любви Отца, — пояснил Папа.

«На протяжении истории мы часто видели и даже видим сегодня некоторые движения, которые проповедуют Евангелие по-своему, иногда с настоящими и подлинными харизмами; но затем они заходят слишком далеко и сводят все Евангелие к ‘движению’. Но это не Евангелие Христа: это Евангелие основателя, и да, оно может помочь в начале, но в итоге оно не приносит плода с глубокими корнями. Поэтому ясное и решительное слово Павла было полезно для галатов и полезно для нас. Евангелие – это дар Христа людям, Он Сам открыл его нам. Именно это дает нам жизнь», – подчеркнул в конце наставления Святейший Отец.



Источник: Vatican News